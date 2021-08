Häppchenweise Hoffnung – Gedichte und Lyrik für 2020

Die Poetin aus der Stille will Menschen mit „Häppchenweise Hoffnung“ in Zeiten der Veränderung ein wenig Halt bieten.

Sehnen sich Menschen zur Zeit der Krisen verschiedener Art nach einem vertrauensvollen Raum voller Frieden in Zeiten der Veränderung? Die Poesie und Lyrik in diesem Buch will einen Beitrag dazu leisten und erschaffen Hoffnung. Die Kraft und der Klang der Worte möchten den Lesern Türen öffnen. Die Worte sind eine Anregung für den Geist, über bekannte Horizonte hinweg zu denken, zu erkennen und zu erschaffen. Jeder Gedanke und jedes Wort, das durch die Autorin dieses Bands kommt, erinnert sie an sich selbst: An das, was sie war, ist und sein wird. Ein ewig wahrnehmendes Bewusstsein in Balance zwischen emotionalen Wellen und dem Spiel des Seins: So, oder so ähnlich könnten die Worte möglicherweise lauten, die ihr Gefühl beschreiben.

Die Gedichte in dem Band „Häppchenweise Hoffnung“ von Die Poetin aus der Stille stellen Fragen wie: Ist das Leben ernst zu nehmen? Und wenn ja, wie sehr? Und was, wenn der Tod den Menschen die Endlichkeit vor Augen führt? Geraten sie in Panik? Das Buch will den Lesern nicht nur beim Finden der Antworten helfen, sondern ihnen auch einen Raum, der ihnen Sicherheit gibt, liefern und ihnen dabei helfen die Melodie ihres eigenen Herzens zu entdecken. Die Poetin aus der Stille schreibt manchmal kritisch, manchmal herzöffnend und füllt manchmal voller Schmerz die Worte mit Raum. Sie formt Sätze und Texte wie ein Bildhauer die Figur und verliert sich im Rhythmus und Klang der Wörter.

„Häppchenweise Hoffnung" von Die Poetin aus der Stille ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30900-5 zu bestellen.

