Häuser ohne Energieverlust: Welt der Wunder zeigt nachhaltige Bauinnovation von SIGA Cover AG

Ausstrahlung am 12. April 2026 um 20:00 Uhr – anschließend auf YouTube verfügbar

Gebäude zählen zu den größten Energieverbrauchern weltweit. Undichte Fenster, Dächer und Fassaden sorgen dafür, dass ein erheblicher Teil der Heiz- und Kühlenergie verloren geht – mit direkten Auswirkungen auf Kosten, Komfort und Klima. Die neue Dokumentation von Welt der Wunder, die am 12. April 2026 um 20:00 Uhr ausgestrahlt wird, zeigt, wie moderne Abdichtungstechnologien genau hier ansetzen. Ab 20:15 Uhr ist die Sendung zudem auf dem Welt der Wunder-YouTube-Kanal abrufbar.

Im Fokus steht die SIGA Cover AG – ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Lösungen für luft- und winddichte Gebäudehüllen spezialisiert hat und damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz im Bauwesen leistet.

Energieverluste stoppen – Klimaziele erreichen

Der Gebäudesektor verursacht weltweit rund 38 Prozent der CO2-Emissionen. Gleichzeitig entweicht in vielen Gebäuden bis zu 40 Prozent der Energie durch mangelhafte Abdichtung. Die Dokumentation macht deutlich: Wer energieeffizient bauen will, muss bereits bei den unsichtbaren Details ansetzen.

Hier kommen die Lösungen von SIGA ins Spiel. Mit Hochleistungs-Klebebändern, Folien und Klebstoffen sorgt das Unternehmen dafür, dass Gebäudehüllen dauerhaft dicht bleiben und die Energie dort, wo sie gebraucht wird.

Von der Vision zur Baustelle

Die Sendung begleitet Expert*innen von SIGA vom Firmensitz im schweizerischen Ruswil direkt auf die Baustelle. Dort zeigt sich, wie komplex moderne Bauprojekte sein können und wie entscheidend maßgeschneiderte Abdichtungslösungen für deren Erfolg sind.

Anwendungstechniker*innen arbeiten eng mit Bauleiter*innen und Handwerksbetrieben zusammen, um individuelle Lösungen zu entwickeln. Besonders bei energieeffizienten Bauweisen wie Passivhaus – oder dem Minergie-Standard spielt die richtige Abdichtung eine zentrale Rolle – nicht nur für den Energieverbrauch, sondern auch für Gesundheit und Wohnkomfort.

Innovation aus Forschung und Entwicklung

Ein weiterer Schwerpunkt der Dokumentation liegt auf der Innovationskraft des Unternehmens. In der Forschung und Entwicklung entstehen kontinuierlich neue Produkte, die langlebig, wohngiftfrei und einfach in der Anwendung sind.

Praxisnahe Tests, intensive Materialprüfungen und der direkte Bezug zur Baustelle sorgen dafür, dass die Produkte exakt auf die Anforderungen im Alltag abgestimmt sind – ein entscheidender Vorteil für Handwerker:innen und Bauunternehmen.

Qualität durch effiziente Produktion

Von der Idee bis zum fertigen Produkt durchlaufen alle Lösungen einen präzise abgestimmten Produktionsprozess. Moderne Fertigungsmethoden und kontinuierliche Optimierung sichern dabei gleichbleibend hohe Qualität.

Ein besonderes Merkmal: Das Unternehmen orientiert sich am Toyota-Produktionssystem. Regelmäßige Prozessanalysen und Team-Feedback sorgen dafür, dass Abläufe stetig verbessert werden, mit dem Ziel, Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern.

Wissen, das ankommt

Damit Innovation auch auf der Baustelle wirkt, investiert SIGA gezielt in Schulungen. In praxisnahen Trainings lernen Fachkräfte den richtigen Umgang mit Materialien und Technologien – ein wichtiger Baustein für dauerhaft funktionierende Gebäudehüllen.

Blick in die Zukunft

Die Dokumentation zeigt eindrucksvoll: Energieeffizientes Bauen beginnt im Detail.

Mit durchdachten Abdichtungslösungen trägt SIGA dazu bei, Gebäude nachhaltiger zu machen, Energieverluste zu reduzieren und den CO2-Ausstoß zu senken. Der Weg ist klar: Häuser, die keine Energie verschwenden – für eine lebenswerte Zukunft.

Sendetermin:

– 12. April 2026, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Ab 20:15 Uhr verfügbar auf dem Welt der Wunder YouTube-Kanal

Weiter Informationen zum Unternehmen: https://www.siga.swiss/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIGA Cover AG

Frau Presse Team

Rütmattstrasse 7

6017 Ruswil

Schweiz

fon ..: +41 41 499 69 69

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email : info@siga.swiss

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