Hamburg blüht auf

Peters+Peters leistet als Sponsor einen wichtigen Beitrag zur Pflanzenvielfalt und dem Erhalt von Insekten

Die biologische Vielfalt an Arten von Tieren und Pflanzen verschwindet immer mehr und immer schneller. Die Geschäftsführer der Peters+Peters Wohn- und Anlageimmobilien GmbH engagieren sich deshalb als Blüten-Botschafter für die Schaffung naturnaher Lebensräume in Hamburg. Sie unterstützen das Projekt „hamburg blüht“ mit ihrem Sponsoring, um damit den Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Natur etwas entgegen zu setzen.

„Die Initiative ,hamburg blüht‘ hat uns sofort begeistert. Darum haben wir uns entschieden als Sponsor Blühwiesen in unserer Heimatstadt zu fördern“, erklärt Henning Peters, geschäftsführender Gesellschafter von Peters+Peters.

Konkret wird mit einer ausgewählten Saatgutmischung ein großes Angebot an verschiedenen Blumen und Kräutern auf freien Flächen in der Hansestadt geschaffen. Diese bilden dann den Lebensraum und die Nahrungsgrundlage für viele Insekten und Vögel. Weiterhin profitiert auch das Niederwild wie z. B. Fasane, Hasen oder Rehe, da sie in der Blühwiese sowohl Deckung als auch Nahrung finden.

„Um die Artenvielfalt zu erhalten und sogar zu steigern, setzen der Initiator Birger Riechmann und die beteiligten Landwirte der Vier- und Marschlande auf eine möglichst große Vielfalt in ihrer Saatmischung“, führt Henning Peters weiter aus. „Vielleicht finden durch das Projekt auch Landwirte und Verbraucher wieder näher zusammen, so dass sich unsere Blüh-Patenschaft doppelt lohnt.“

Angefangen hat alles 1991 mit dem Ausbau zweier sich im Familienbesitz befindlicher Dachgeschosswohnungen. Der daraus entstandene Wunsch von Christian und Hennig Peters nach unternehmerischer Selbständigkeit führte 1997 zur Unternehmensgründung und 25 Jahre später zur jetzigen Form der Hamburger Unternehmensgruppe Peters+Peters.

In einer sich ständig in Bewegung befindlichen Metropole mit internationalem Publikum und vielfältigen kulturellen Einflüssen agieren Peters+Peters inhabergeführt auf dem Fundament traditioneller hanseatischer Werte wie Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Treue.

Langjährige Mitarbeiter sowie der große Fundus an Stammkunden und Empfehlungen bestätigen diese Herangehensweise an einen immer komplexer werdenden Immobilienmarkt. Durch kompetente und vertrauensvolle Zusammenarbeit setzt Peters+Peters mit ihren Vertriebs- und Vermietungsteams die Wünsche ihrer Kunden gezielt um: die Vermittlung von hochwertigen Immobilien mit einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis.

Als erfahrene Hamburger Immobilienmakler kennen Peters+Peters den Markt, verstehen die Zielgruppen und sind Ihr Partner für Immobilien, Grundstücke und Neubauprojekte. Dabei sichern wir Ihnen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in hanseatischer Kaufmannstradition zu: Hand drauf.

Die Unternehmensgruppe umfasst mit den Schwestergesellschaften Peters+Latz Grundvermögen GmbH, Peters+Burkhardt Grundstücksverwaltungs GmbH und Peters+Burkhardt Hausservice knapp 90 Mitarbeiter.

