Hans Schäfer Workwear für den „Innovator des Jahres“ Award nominiert!

Der „Innovator des Jahres“ Award ist einer der größten Preise der deutschsprachigen

Wirtschaft.

13.06.2024 – Für seine branchenübergreifende Initiative „Motivation Handwerk“ wurde Hans

Schäfer Workwear vom Verlag Die Deutsche Wirtschaft für die Auszeichnung „Innovator des

Jahres“ nominiert, der am 14. November in Berlin gekürt wird. Mit seiner innovativen Initiative

„Motivation Handwerk“ macht sich Hans Schäfer Workwear gemeinsam mit Hollywood-Star

Ralf Moeller für den Nachwuchs im Handwerk stark und unterstützt so seine Kunden, die

Macher des Mittelstands. Mit in dem starken Netzwerk der Kampagne engagieren sich

Fachmedien, Kammern und Influencer der Branche. Damit geht Hans Schäfer Workwear neue

Wege, um seine Kunden zu unterstützen und ihnen bei der Gewinnung und Ausbildung

zukünftiger Fachkräfte zu helfen. Die Deutsche Wirtschaft begründete die Nominierung: „So

geht Zukunft: Gelebte Zusammenarbeit über alle Branchen hinweg!“

Für die Initiative „Motivation Handwerk“ besucht Bodybuilding-Ikone und SchauspielGladiator Ralf Moeller deutschlandweit Handwerksbetriebe und zeigt damit jungen Menschen

die ansteckende Begeisterung der Macher des Mittelstands für ihr Handwerk. Dazu macht Ralf

Moeller auf den Nachwuchsmangel im Handwerk aufmerksam und spricht mit Entscheidern

der Branche, wie dem deutschen Handwerkspräsidenten Jörg Dittrich, über Lösungsansätze.

Ralf Moellers Vater, selbst Schlosser, schweißte ihm damals die ersten Hanteln und legte

damit den Grundstein für seine Weltkarriere. Daher liegt Ralf Moeller das Handwerk in

besonderer Weise am Herzen.

Ralf Moeller kommentierte die Aktion: „Mit der Initiative Motivation Handwerk, die ich gerade

zusammen mit Hans Schäfer Workwear gestartet habe, möchten wir junge Leute für

Handwerksberufe motivieren. Das Handwerk ist kreativ, teilweise künstlerisch und fördert

einen aktiven Lebensstil. Man macht quasi schon während der Arbeit Fitness und mit

Workwear wie von Hans Schäfer ist man auch gleich für die Fitness nach dem Job ausgerüstet.

Und übrigens, ich habe auch gerade eine Studie gesehen, dass Handwerker glücklicher sind,

weil sie stolz darauf sind, etwas geschaffen zu haben. Also Handwerker, bewerbt Euch auch

und ich komme vorbei!“

Zur Nominierung: https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/hans-schaefer-workwear/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hans Schäfer Workwear

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612495

web ..: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Hans Schäfer Workwear – robust. clever. zuverlässig.

Dort, wo kraftvoll angepackt wird, kommt es nicht nur auf professionelles Geschick an. Auch

die Arbeitskleidung muss besonderen Anforderungen genügen. Hans Schäfer Workwear richtet sich mit seiner vielseitigen Kollektion an echte Macher des Mittelstandes. Der renommierte – in 4. Generation familiengeführte – Traditionsbetrieb aus der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg entwickelt, produziert und verkauft mit seiner mehr als hundertjährigen Erfahrung in der Textilbranche Arbeitskleidung der Extraklasse. Jacken, Hosen, Hemden, Shirts und vieles mehr – jedes Kleidungsstück wird mit größter Sorgfalt designt und hergestellt, um den Anforderungen verschiedener Berufe gerecht zu werden. Wenn es um Qualität und Funktionalität geht, kennt Hans Schäfer Workwear keine Kompromisse.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: 08935612495

web ..: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Christian Varga: Erfolgreiche Finanzierungsstrategien für Immobilieninvestitionen in der Schweiz 6 smarte Tipps für einen energieeffizienten Sommer