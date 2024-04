Haomo.AI sammelt 300 Millionen RMB in Serie B2, um die Führung im autonomen Fahren zu behalten

Haomo hat im Jahr 2023 drei ADAS-Kits vorgestellt, nämlich HP170, HP370 und HP570, die für Fahrzeuge der unteren, mittleren und oberen Preisklasse zwischen 3.000 RMB und 8.900 RMB angeboten werden.

Haomo.AI, ein Unternehmen für autonomes Fahren, hat in seiner Serie-B2-Finanzierungsrunde 300 Millionen RMB von einem neu gegründeten Fonds erhalten, der von dem bestehenden Investor JZ Capital und der Regierung von Changxing in Huzhou, Provinz Zhejiang, aufgelegt wurde. Die Mittel sollen in Forschung und Entwicklung fließen, um die führende Position des Unternehmens im Bereich der massenproduzierten autonomen Fahrlösungen in China zu sichern.

Vor zwei Monaten sammelte das Unternehmen bereits mehr als 100 Millionen RMB ein.

„Über die Jahre hat Changxing einen Cluster von hochwertigen Automobilherstellern gebildet. Die Beteiligung von Haomo, einem Schlüsselakteur in der Fahrzeugintelligenzierung, wird die lokale Automobilindustriekette ergänzen“, sagte Zhu Wei, stellvertretender Parteichef des Kreises.

„Die Entwicklung des Sektors für intelligente Fahrzeuge in China wird entscheiden, ob das Land sich von einer großen Automobilnation zu einer starken Automobilmacht wandeln kann“, sagte Han Hualong, Vorsitzender von JZ Capital, das an der Serie-A-Runde von Haomo beteiligt war.

Wir unterstützen Haomo nachdrücklich, das mit seiner fortschrittlichen KI-Technologie und reichen Ingenieurserfahrung führend in der Massenproduktion autonomer Fahrlösungen in China ist. Wir hoffen, dass das Unternehmen zur Entwicklung des Sektors für intelligente Fahrzeuge in Changxing beitragen kann“, fügte Han hinzu.

„Wir schätzen die Unterstützung unserer neuen und bestehenden Investoren. Haomo wird äußerst kosteneffiziente, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme nutzen, um Kunden in dem hart umkämpften Markt 2024 und darüber hinaus zu gewinnen“, sagte Haomo-Vorsitzender Zhang Kai.

„Haomo hat als Pionier die datengetriebene Ära des autonomen Fahrens 3.0 betreten. Wir werden weiterhin in große Modelle, hohe Rechenleistung, umfangreiche Datenforschung investieren und kognitive Produkte intern entwickeln, um eine solide technologische Basis für Haomo zu gewährleisten“, sagte der CEO des Unternehmens, Gu Weihao.

Haomo hat im Jahr 2023 drei ADAS-Kits vorgestellt, nämlich HP170, HP370 und HP570, die für Fahrzeuge der unteren, mittleren und oberen Preisklasse zwischen 3.000 RMB und 8.900 RMB angeboten werden.

Bislang haben mehr als 20 Fahrzeugmodelle mit Haomos ADAS HPilot in China eine Strecke von nahezu 140 Millionen Kilometern zurückgelegt.

Über Haomo.AI Technology Co., Ltd.

Haomo arbeitet weltweit mit Herstellern von Personenkraftwagen nach einem 6P-Prinzip zusammen, das seine autonome Fahrtechnologie in Bezug auf Code, Modul, Software, Hardware, Cloud-Dienste und Gesamtlösung vollständig öffnet, und stellt sowie verkauft autonome Lieferwagen der Stufe 4.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Haomo AI

Frau Kristy Li

Beijing 1st

100000 Beijing

Volksrepublik China

fon ..: +86-15811320525

fax ..: +86-15811320525

web ..: https://haomo.ai/

email : kristyli@chuhaimedia.com.cn

Haomo arbeitet weltweit mit Herstellern von Personenkraftwagen nach einem 6P-Prinzip zusammen, das seine autonome Fahrtechnologie in Bezug auf Code, Modul, Software, Hardware, Cloud-Dienste und Gesamtlösung vollständig öffnet, und stellt sowie verkauft autonome Lieferwagen der Stufe 4.

Pressekontakt:

41caijing.com

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

Kuala Lumo Kuala Lumour

fon ..: 6015874621

email : noya@siyijishu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Qualcomm und Haomo.AI kündigen intelligente Fahrlösung an, betrieben durch die Snapdragon Ride Plattform. FTS Hennig präsentiert eigene innovative 5G Router und Antennen für Spitzenleistung