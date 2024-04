Qualcomm und Haomo.AI kündigen intelligente Fahrlösung an, betrieben durch die Snapdragon Ride Plattform.

Höhepunkte:

l Intelligente Fahrlösung für ADAS/AD, angetrieben durch branchenführende ADAS/AD-Technologien von Haomo.AI und der neuesten Generation der Snapdragon Ride Plattform von Qualcomm Technologies.

l HP370 bietet eine kosteneffektive Lösung mit einem hoch optimierten System-on-Chip (SoC) für Rechenleistung und thermisches Design.

l Mehrere Automobilhersteller haben begonnen, Produktentwürfe auf Basis des HP370 zu erstellen. Es wird erwartet, dass die Lösung in Zukunft in Serienfahrzeuge integriert wird.

Haomo.AI und Qualcomm Technologies, Inc. stellten heute den Haomo HP370 vor, eine intelligente Fahrlösung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD), die auf Basis der neuesten Generation der Snapdragon Ride(TM) Plattform (SA8620P) von Qualcomm Technologies entwickelt wurde. Durch die Nutzung branchenführender ADAS/AD-Technologien von Haomo.AI und Qualcomm Technologies, Inc. gehört der HP370 zu den weltweit ersten intelligenten Fahrlösungen für ADAS/AD auf der Basis der Snapdragon Ride(TM) Plattform. Er ist darauf ausgelegt, Automobilherstellern zu helfen, differenzierte und funktionsreiche intelligente Fahrlösungen zu liefern, die zur Kommerzialisierung und breiten Einführung intelligenter Fahrsysteme beitragen. Mehrere Automobilhersteller haben bereits mit dem Produktdesign auf Basis des HP370 begonnen, und es wird erwartet, dass die Lösung in Zukunft in Serienfahrzeuge integriert wird. Diese Kooperation markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung intelligenter Fahrfähigkeiten für die Automobilindustrie, einschließlich Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und automatisiertes Valet-Parken in verschiedenen Szenarien wie Autobahnfahrten und komplexem Stadtverkehr für unterschiedliche Fahrzeugvarianten.

Der HP370 ist eine hochmoderne intelligente Fahrlösung, die eine starke Leistung von 36 hoch optimierten dichten Teraoperationen pro Sekunde (TOPS) bietet. Diese Rechenleistung übertrifft die Leistung von ungefähr dem Doppelten der spärlichen TOPS und bietet somit eine außergewöhnliche Systemleistung in einem kompakten thermischen Rahmen. Dadurch wird der HP370 zu einer leistungsstarken und effizienten Lösung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD). Der HP370 ist so konzipiert, dass er eine breite Palette von Anwendungsfällen unterstützt, einschließlich Autobahn- und Stadtautobahnfahrten mit Erinnerungsfunktion. Zudem verfügt der HP370 über eine lehrfreie Home-Zone-Parkhilfe (HPA) und intelligente Hindernisvermeidungsfunktionen, die das Fahrerlebnis verbessern.

Mit der neuesten Generation der Snapdragon Ride Plattform nutzt der HP370 die leistungsstarke und energieeffiziente Hardware der Plattform, branchenführende künstliche Intelligenz (KI)-Technologien und einen intelligenten Fahralgorithmus. Diese ermöglichen es der Plattform, eine leistungsstarke, kosteneffiziente und energieeffiziente Systemlösung für Automobilhersteller zu sein.

„Haomo.AI und Qualcomm Technologies haben viele Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit“, sagte Weihao Gu, CEO von Haomo.AI. „Aufgrund der kontinuierlichen Investitionen von Haomo in intelligentes Fahren und der außergewöhnlichen Leistung der neuesten Generation der Snapdragon Ride Plattform wird das neue intelligente Fahrsystem eine neue Wahlmöglichkeit für Automobilhersteller bieten, um im Bereich des intelligenten Fahrens zu konkurrieren, und letztendlich intelligenteres und komfortableres Mobilitätserlebnis für die Verbraucher liefern.“

„Heute befindet sich die Automobilindustrie in einer beschleunigten Phase der digitalen Transformation“, sagte Lei Xian, Vizepräsident für Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Qualcomm International (Shanghai) Co., Ltd. „Aufbauend auf der tiefen Kooperationsbasis zwischen unseren beiden Unternehmen freut sich Qualcomm Technologies darauf, unsere Zusammenarbeit mit Haomo.AI fortzusetzen, um intelligente Fahrlösungen wie den HP370 zu entwickeln, die fortschrittliche Automobiltechnologien in die Branche bringen und eine hellere Zukunft für die Digitalisierung im Automobilbereich einläuten.“

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung wird Qualcomm Technologies weiterhin mit Haomo.AI zusammenarbeiten, um die Entwicklung der Automobilindustrie zu beschleunigen. Ziel ist es, bessere und intelligentere Mobilitätserlebnisse zu ermöglichen, mehr Wert für die Nutzer zu schaffen und zusätzliche funktionale Anwendungen für die Technologie des intelligenten Fahrens zu erforschen.

Über Haomo.AI

HAOMO.AI ist ein auf autonomes Fahren spezialisiertes KI-Unternehmen. Unser Ziel ist es, null Unfälle, null Stau, nahtloses Reisen und effiziente Logistik zu erreichen, um unseren Partnern zu helfen, die Reise- und Logistikmodi der gesamten Gesellschaft umfassend zu verbessern und neu zu gestalten. Unsere Vision lautet: Intelligente Mobilität, glückliches Leben.

Nach mehr als vier Jahren Entwicklung hat HAOMO.AI drei Generationen von sieben intelligenten Fahrsystemen auf den Markt gebracht, die die Serienproduktionsanforderungen verschiedener Modelle in hohen, mittleren und niedrigen Preiskategorien erfüllen können. Unter ihnen haben HP170, HP370 und HP570, drei äußerst kosteneffektive kartenfreie NOH-Produkte, die preislich bei etwa tausend Yuan liegen, die Produktionsphase erreicht. Stand April 2024 sind mehr als 20 Modelle mit HAOMO.AI HPilot ausgestattet, und die intelligente Fahrleistung der Nutzer hat 140 Millionen Kilometer überschritten, was das Unternehmen zum Marktführer in der Massenproduktion autonomer Fahrsysteme in China macht.

Im Technologiebereich hat HAOMO.AI eine führende Rolle bei Investitionen in Big Data, LLMs (Large Language Models) und große Rechenkapazitäten übernommen und gehört zu den ersten chinesischen Unternehmen, die in die Ära des autonomen Fahrens 3.0 eingetreten sind.

Über Qualcomm

Qualcomm innoviert unermüdlich, um überall intelligente Rechenleistung zu bieten und hilft der Welt, einige ihrer wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen. Unsere bewährten Lösungen treiben die Transformation in wichtigen Branchen voran, und unsere Snapdragon®-Markenplattformen ermöglichen außergewöhnliche Verbrauchererlebnisse. Aufbauend auf unserer fast 40-jährigen Führungsrolle bei der Festlegung von Branchenstandards und der Schaffung epochaler technologischer Durchbrüche liefern wir führende KI, leistungsstarke, energieeffiziente Rechenlösungen und unübertroffene Konnektivität. Gemeinsam mit unseren Ökosystempartnern ermöglichen wir die digitale Transformation der nächsten Generation, um Leben zu bereichern, Geschäfte zu verbessern und Gesellschaften voranzubringen. Bei Qualcomm arbeiten wir an der Technik des menschlichen Fortschritts.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft, QTL, und den Großteil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften nahezu alle unsere Ingenieur- und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie nahezu alle unsere Produkt- und Dienstleistungsbereiche, einschließlich unseres QCT-Halbleitergeschäfts. Snapdragon und Qualcomm-Markenprodukte sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Von Qualcomm patentierte Technologien werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

_Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Qualcomm- und Snapdragon-Produkte werden von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften angeboten._

_Qualcomm und Snapdragon sind eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated._

_Snapdragon Ride ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften._

