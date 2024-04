Online informieren übers Auslandsjahr im Mai mit Schulen aus Kanada & Down Under: Neues Wintersport-Stipendium

Bewerbungen für ein Auslandsjahr 2025/26 sind jetzt schon ratsam, wenn es in eine beliebte Region geht. MyStudyChoice präsentiert live & online mit Schulen aus Kanada & Down Under vom 14.-18. Mai 24.

Jugendliche und ihre Eltern erfahren in acht Live-Online-Veranstaltungen von MyStudyChoice vom 14. bis 18. Mai 2024, warum jetzt schon eine Bewerbung für ein Auslandsjahr 2025/26 in Kanada, Australien und Neuseeland ratsam ist. Denn gerade, wenn es um eine beliebte Region geht, sind die begehrten Schulprogramme oft schon frühzeitig mit Jugendlichen aus aller Welt belegt.

Für das Schuljahr 2024/25 ab Sommer/Herbst gibt es noch einige wenige freie Plätze. Ein besonderes Highlight: Eine Boarding School (private Internatsschule) in Kanada lobt für den Schulbesuch ab Herbst 2024 gleich zweimal ein Sport-Stipendium aus. Das Teil-Stipendium richtet sich nur an Ski- und Eishockey-Talente (z.B. Snowboard, Freestyle-Ski, Ski-Alpin-Rennen). Informationen zum Stipendium gibt es am ersten Online-Termin (14.5.)

Tipps für den erfolgreichen Schüleraustausch im Auslandsjahr

In den Video-Schaltungen vom 14. bis 18. Mai 2024 informieren live und online Schulen und Schulbezirke aus Kanada und Down Under über die Besonderheiten ihrer High School und Region. Die Online-Veranstaltungen richten sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, die im Januar oder im Sommer 2025 zum Auslandsschuljahr aufbrechen möchten. „Aber es gibt aktuell noch einige wenige Plätze für diesen Sommer. Neu ist die Möglichkeit für zwei großzügige Sport-Stipendien in Kanada im Herbst 2024. Es handelt sich um Teil-Stipendien für ambitionierte Wintersporttalente, die zu einem größeren Teil die hohen Kosten für eine private Internatsschule abdecken“ sagt Thomas Eickel, Gründer des Highschool-Beratungsportals MyStudyChoice in Bonn.

Alle Mai Informationstermine gibt es auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sich Interessierte für eine oder mehrere kostenlosen Online-Veranstaltungen anmelden. Danach erhalten sie den Zugangslink. Die einzelnen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis 40 Minuten. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos und unverbindlich.

Schulen aus dem Ausland für das Auslandsjahr kennenlernen

Zahlreiche Beauftragte der Schulen und Schulbezirke aus Kanada, Neuseeland und Australien stellen ihre internationalen Schulprogramme sowohl an öffentlichen als auch privaten Schulen (Internaten) vor. Dabei informieren sie u.a. über ihre besonderen Ausstattungen, die ausgezeichneten Sportmöglichkeiten und das spannende Kursangebot.

Rechtzeitig Prioritätenlisten fürs Auslandsjahr erstellen

Schüleraustausch bietet nicht nur die Verbesserung der Sprachkenntnisse, sondern vor allem jungen Menschen eine erlebnisreiche und unvergessliche Zeit. Mithilfe der Online-Infoveranstaltungen können Jugendliche und ihre Eltern eine Prioritätenliste erstellen. Das Auslandsjahr soll eine wertvolle positive Erfahrung werden. Es lohnt sich daher schon ein Jahr vorher zu überlegen und so die Weichen für einen gelungenen Aufenthalt zu stellen. In der Regel gibt es viele Fragen: Wie plant man das perfekte Auslandsjahr? In welches Land soll gehen? Welche Schulform eignet sich am besten? Privat oder öffentlich, Internat oder lieber in einer Gastfamilie leben? Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Auslandsschuljahr? Wie lassen sich Kosten sparen? Diese und viele andere Fragen werden bei den Online-Informationsveranstaltungen beantwortet.

Die MyStudyChoice-Termine zum Schüleraustausch vom 14. bis 18.05.2024

Dienstag, 14.5.2024:

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2024/25/26 in Kanada, Neuseeland & Australien

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Die UNISUS International School aus British Columbia (BC) & die Merrick Prep School nahe Ottawa zeigen, wie erfolgreiches Lernen funktioniert.

Mittwoch, 15.05.2024

18:00 Grünes Großstadtleben oder Outdoor-Aktivitäten auf Vancouver Island? Edmonton in Alberta und Comox Valley (BC) im Vergleich

19:00 Go West! Der Schulbezirk Mission nahe Vancouver vs. Vernon, der Outdoor-Region in BC

Donnerstag, 16.05.2024

18:00 Uni-Stadt am St. Lawrence Strom oder die Hauptstadt von BC am Pazifik? Kingston/Ontario und Victoria auf Vancouver Island zeigen sich von ihrer besten Seite.

19:00 Wo soll es hingehen in British Columbia? Zur Traumstadt Vancouver oder in die Outdoor-Traumregion Okanagan Valley?

Samstag, 18.05.2024

09:00 Auf ans andere Ende der Welt: Spannende Schulen der Nordinsel Neuseelands stellen sich vor.

10:15 Zur Schule gehen an den schönsten Stränden Australiens? Im Sunshine State Queensland werden Träume wahr!

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Die Teilnahme an allen Online-Veranstaltungen ist kostenlos und unverbindlich. Erforderlich ist jedoch eine vorherige Anmeldung auf der MyStudyChoice-Veranstaltungsseite. Danach erhalten Angemeldete einen Einladungslink, mit dem sie dem jeweiligen Zoom-Meeting beitreten. Der Besuch verschiedener Veranstaltungen ist möglich.

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion notwendig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

