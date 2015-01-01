  • happycolorz startet kreativen Ausmal-Wettbewerb für Kinder

    happycolorz lädt Kinder zu einem neuen Ausmal-Wettbewerb ein. Eine märchenhafte Malvorlage mit einer kleinen Hexe vor ihrem Häuschen regt Fantasie, Kreativität und den bewussten Einsatz von Farben an.

    BildDas Familienportal happycolorz lädt Kinder und Familien zu einem neuen Ausmal-Wettbewerb ein und rückt dabei die kreative Entfaltung von Kindern in den Mittelpunkt. Im Zentrum der Aktion steht eine liebevoll gestaltete Malvorlage mit einer kleinen Hexe vor ihrem Häuschen, die Kinder nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Die märchenhafte Szene regt Fantasie und Vorstellungskraft an und lädt dazu ein, Farben bewusst einzusetzen und eigene kreative Ideen umzusetzen.

    happycolorz versteht sich als Inspirationsquelle für Familien, die kreative Aktivitäten in ihren Alltag integrieren möchten. Der Wettbewerb ist Teil eines größeren Angebots, das darauf abzielt, Kindern altersgerechte, fantasievolle Inhalte bereitzustellen und Eltern unkomplizierte Möglichkeiten für gemeinsame Beschäftigung zu bieten. Dabei stehen Spaß, Kreativität und positive Erlebnisse klar im Vordergrund.

    Alle Informationen rund um den Ausmal-Wettbewerb sind auf der offiziellen Wettbewerbsseite von happycolorz zu finden:
    https://www.happycolorz.de/wettbewerb

    Unter allen gültigen Einsendungen wird ein 25-Euro-Amazon-Gutschein vergeben. Die Auswahl des Gewinnerbildes erfolgt durch eine Jury, die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.

    „Mit unserem Ausmal-Wettbewerb möchten wir Kindern einen kreativen Raum bieten, in dem sie ihre Fantasie frei entfalten können“, erklärt das Team von happycolorz. „Gerade gemeinsame kreative Momente stärken nicht nur die Vorstellungskraft der Kinder, sondern auch das familiäre Miteinander.“

    Und wem die kleine Hexe zum Ausmalen noch nicht reicht, der wird auf happycolorz ebenfalls fündig: Auf der Website steht eine umfangreiche Auswahl an kostenlosen Ausmalbildern zur Verfügung. Von Tieren über Fantasiewelten bis hin zu saisonalen und thematischen Motiven bietet das Portal zahlreiche Vorlagen, die Kinder immer wieder neu entdecken und gestalten können:
    https://www.happycolorz.de/ausmalbilder

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    happycolorz GmbH
    Herr Mathias Ziegler
    Zeppelinstr. 73
    81669 München
    Deutschland

    fon ..: 00498921539058
    web ..: https://www.happycolorz.de
    email : presse@happycolorz.de

    happycolorz ist ein Online-Portal für Familien, das sich auf kreative Inhalte für Kinder spezialisiert hat. Neben kostenlosen Ausmalbildern bietet die Plattform Bastelideen, Kalender-Downloads und zahlreiche Inspirationen für gemeinsame kreative Aktivitäten.

    Weitere Informationen finden Interessierte auf
    https://www.happycolorz.de

    Pressekontakt:

    happycolorz GmbH
    Herr Mathias Ziegler
    Dingolfinger Str. 15
    81673 München

    fon ..: 08921539058
    email : presse@happycolorz.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Dein Bild im Guinness-Buch der Rekorde? happycolorz.de ruft zur kreativen Osteraktion auf!
      Mit happycolorz dieses Ostern zum Guinness-Rekord mit der größten Friedenstaube beitragen. Sei dabei und setze ein kreatives Zeichen!...

    2. Mandala Malbuch für Kinder ab 4 Jahren – 25 Motive zum kreativen Ausmalen
      Mit dem "Mandala Malbuch für Kinder ab 4 Jahren" bringt Topo Malbücher nun ein Buch speziell für Kindergartenkinder heraus. Ein ideales Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zwischendurch....

    3. Langeweile ade! Eine ganze Ausmal-Tischdecke voller Rätsel und Spiele
      Schon mal eine Tischdecke voller Rätsel und Ausmalspiele gesehen? Mal Mich Bunt bringt neue Ausmal-Tischdecke auf den Markt! Großer Rätselspaß für die ganze Familie....

    4. Deutscher Schwimmlehrer Verband startet Initiative für mehr Kinder-Schwimmkurse
      Es fehlen Schwimmbecken für Kinder-Schwimmkurse: Die Initiative "Schwimmbecken für Kinderschwimmkurse gesucht" des Deutschen Schwimmlehrer Verbands will dies ändern...

    5. Family-FinTech Bling macht Geldanlage familienfreundlich und startet Sparbäume für Kinder
      - Für Millionen Kinder in Deutschland wird finanziell nicht vorgesorgt. Das will Bling ändern und macht deutsche Familien fit für den Kapitalmarkt....

    6. Typographus startet bundesweite Sticker-Initiative für Kinder- und Jugendmannschaften
      Berliner Aufkleber-Druckerei unterstützt kleine Sportvereine mit Aufklebern: Rabatt, Sonderpakete und kostenloser Layout-Service für 100 Vereine...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.