happycolorz startet kreativen Ausmal-Wettbewerb für Kinder

happycolorz lädt Kinder zu einem neuen Ausmal-Wettbewerb ein. Eine märchenhafte Malvorlage mit einer kleinen Hexe vor ihrem Häuschen regt Fantasie, Kreativität und den bewussten Einsatz von Farben an.

Das Familienportal happycolorz lädt Kinder und Familien zu einem neuen Ausmal-Wettbewerb ein und rückt dabei die kreative Entfaltung von Kindern in den Mittelpunkt. Im Zentrum der Aktion steht eine liebevoll gestaltete Malvorlage mit einer kleinen Hexe vor ihrem Häuschen, die Kinder nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Die märchenhafte Szene regt Fantasie und Vorstellungskraft an und lädt dazu ein, Farben bewusst einzusetzen und eigene kreative Ideen umzusetzen.

happycolorz versteht sich als Inspirationsquelle für Familien, die kreative Aktivitäten in ihren Alltag integrieren möchten. Der Wettbewerb ist Teil eines größeren Angebots, das darauf abzielt, Kindern altersgerechte, fantasievolle Inhalte bereitzustellen und Eltern unkomplizierte Möglichkeiten für gemeinsame Beschäftigung zu bieten. Dabei stehen Spaß, Kreativität und positive Erlebnisse klar im Vordergrund.

Alle Informationen rund um den Ausmal-Wettbewerb sind auf der offiziellen Wettbewerbsseite von happycolorz zu finden:

https://www.happycolorz.de/wettbewerb

Unter allen gültigen Einsendungen wird ein 25-Euro-Amazon-Gutschein vergeben. Die Auswahl des Gewinnerbildes erfolgt durch eine Jury, die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.

„Mit unserem Ausmal-Wettbewerb möchten wir Kindern einen kreativen Raum bieten, in dem sie ihre Fantasie frei entfalten können“, erklärt das Team von happycolorz. „Gerade gemeinsame kreative Momente stärken nicht nur die Vorstellungskraft der Kinder, sondern auch das familiäre Miteinander.“

Und wem die kleine Hexe zum Ausmalen noch nicht reicht, der wird auf happycolorz ebenfalls fündig: Auf der Website steht eine umfangreiche Auswahl an kostenlosen Ausmalbildern zur Verfügung. Von Tieren über Fantasiewelten bis hin zu saisonalen und thematischen Motiven bietet das Portal zahlreiche Vorlagen, die Kinder immer wieder neu entdecken und gestalten können:

https://www.happycolorz.de/ausmalbilder

happycolorz ist ein Online-Portal für Familien, das sich auf kreative Inhalte für Kinder spezialisiert hat. Neben kostenlosen Ausmalbildern bietet die Plattform Bastelideen, Kalender-Downloads und zahlreiche Inspirationen für gemeinsame kreative Aktivitäten.

Weitere Informationen finden Interessierte auf

https://www.happycolorz.de

