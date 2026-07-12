Heimsieg auf der Alster: Norddeutscher Regatta Verein gewinnt den 4. Spieltag

Zehn Wettfahrten je Team bei anspruchsvollen Bedingungen mitten in Hamburg – Bayerischer Yacht-Club und Mühlenberger Segel-Club komplettieren das Podium

Hamburg, 02.08.2026 (DSL e.V.) – Der 4. Spieltag der 1. Segel-Bundesliga auf der Hamburger Außenalster ist entschieden – und der Gastgeber selbst hat ihn gewonnen: Der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) setzte sich mit 16 Punkten aus zehn Wettfahrten vor dem Bayerischen Yacht-Club (20 Punkte) und dem Mühlenberger Segel-Club (25 Punkte) durch. 18 Vereinsteams segelten an zwei anspruchsvollen Tagen mitten in Hamburg. Ausrichter des Spieltags war die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL), ausrichtender Verein vor Ort der NRV.

Zwei Tage anspruchsvolles Segeln

Der Freitag verlangte den Teams vor allem Geduld ab: Bei leichten Winden waren auf der Alster nur zwei Wettfahrten je Team möglich. Am Samstag ging es um 10 Uhr aufs Wasser – zunächst bei leichten Winden von fünf bis sechs Knoten, die zum Abend auf bis zu zehn Knoten zunahmen. Erst um 19.15 Uhr waren Teams und Helferinnen und Helfer zurück im Hafen: ein extrem langer Segeltag, an dessen Ende das Klassement stand.

Die Spieltagswertung: Das Podium von Hamburg

1. Platz: Norddeutscher Regatta Verein – 16 Punkte

2. Platz: Bayerischer Yacht-Club – 20 Punkte

3. Platz: Mühlenberger Segel-Club – 25 Punkte

In der Spieltagswertung zählt die Summe der Einzelplatzierungen aus allen Wettfahrten – es gewinnt der Verein mit der niedrigsten Punktzahl.

Für den NRV segelten Steuermann Tobias Schadewaldt, Taktiker Johann Kohlhoff, Florian Thoelen und Luisa Krüger zum Heimsieg.

„Das war die konstanteste Serie, die wir je gesegelt sind – nur Platz eins und zwei, bei wirklich anspruchsvollen Bedingungen mit wechselnden Windverhältnissen als zusätzlicher Herausforderung. Dass wir das so souverän gemeistert haben, freut mich sehr. Der Bayerische Yacht-Club hat eine extrem starke Serie gesegelt und uns bis zum Schluss unter Druck gesetzt: Trotz unserer wirklich guten Ergebnisse lagen wir bis zum letzten Rennen nur einen Punkt vor ihnen und durften uns keine Fehler erlauben. Das hätte ich so nicht erwartet – und es hat uns, glaube ich, auch zu dieser Spitzenleistung getrieben. Damit haben wir unseren Vorsprung in der Meisterschaft auf über zehn Punkte ausgebaut – ein großer Schritt. Jetzt heißt es abschalten, neu fokussieren und in Berlin von vorne angreifen, um uns am Ende die Meisterschale zu holen“, sagt Tobias Schadewaldt, Skipper des NRV-Bundesligateams.

Saisonwertung nach vier von sechs Spieltagen

Mit dem Heimsieg baut der NRV seine Tabellenführung deutlich aus: Vor dem Spieltag lag er noch punktgleich mit dem Joersfelder Segel-Club an der Spitze, nun beträgt der Vorsprung elf Punkte.

1. Platz: Norddeutscher Regatta Verein – 10 Punkte

2. Platz: Joersfelder Segel-Club – 21 Punkte

3. Platz: Mühlenberger Segel-Club – 22 Punkte

In die Saisonwertung geht die Platzierung der Vereine beim jeweiligen Spieltag nach dem Low-Point-System ein: Der Spieltagssieger erhält einen Punkt, der Zweite zwei Punkte und so weiter. Es gewinnt am Saisonende der Verein mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl.

„Ein guter Auftakt am Freitag, ein intensiver Segeltag am Samstag und strahlender Sonnenschein bei der Siegerehrung – mein Dank gilt dem NRV und allen Helferinnen und Helfern. Die Segel-Bundesliga ist und bleibt ein Spitzenformat des deutschen Segelsports“, sagt Dr. Markus Westerwalbesloh, 2. Vorsitzender der Deutschen Segel-Liga e.V.

Ausblick: Weiter geht es in Berlin

Der nächste Spieltag findet vom 18. bis 20. September auf dem Wannsee in Berlin statt – für die 1. Segel-Bundesliga ist es der 5. Spieltag, für die 2. Segel-Bundesliga der 4. Spieltag der Saison. Gastgeber ist der Potsdamer Yacht-Club.

Alle Informationen zum 4. Spieltag – Ergebnisse, Tracking und Pressebilder – sind gebündelt abrufbar unter: https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/4-spieltag-2026/

Pressebilder des DSL e.V. zum Download: https://www.flickr.com/photos/svenjjj/albums/72177720334945612

In der Deutschen Segel-Bundesliga segeln die besten deutschen Segelvereine um den Meistertitel der Vereinsliga des Deutschen Segler-Verbandes (DSV). Mit der operativen Ausrichtung der Liga ist die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL) betraut. Gesegelt wird auf einheitlichen J/70 mit vierköpfigen Crews in kurzen, intensiven Wettfahrten – ein Format, das maximale sportliche Vergleichbarkeit und hohe Dynamik für Aktive und Zuschauer verbindet. Die Saison 2026 umfasst in der 1. Segel-Bundesliga sechs und in der 2. Segel-Bundesliga fünf Spieltage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutscher Segel Liga e.V

Sven Jürgensen

Rotterdamer Straße 30

40474 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 171 683 5555

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email : presse@deutsche-segelliga.de

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