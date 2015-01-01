HELIGOLF erweitert Business-Aviation-Portfolio um exklusive H145 VIP-Charterflüge

HELIGOLF hebt das Konzept des privaten Reisens in eine neue Dimension: Mit der Flottenerweiterung um den VIP Airbus H145 bietet das Unternehmen exklusive Helikopter-Reisen der Extraklasse an.

HELIGOLF, Münchens renommierter Anbieter für Helikopter-Rundflüge und einzigartige Golf-Erlebnisse, gibt eine strategische Partnerschaft mit der in Taufkirchen ansässigen Firma HTM Helicopter Travel Munich GmbH bekannt. Kern dieser Kooperation ist die Einführung eines VIP-Hubschraubers vom Typ AIRBUS H145, der ab sofort für anspruchsvolle Kunden bereitsteht. Mit Platz für bis zu acht Passagiere und einer beeindruckenden Reichweite markiert dieser Schritt einen Meilenstein für Luxus-, Gruppen- und Geschäftsreisen in ganz Europa.

HELIGOLF hat sich seit seiner Gründung einen Namen gemacht, indem es die Faszination des Fliegens mit der Leidenschaft für den Golfsport verbindet. Geführt von Christopher Huwerth, einem EASA Berufspiloten und Golf Professional der PGA of Germany, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Ausflüge und Hubschrauberreisen, die weit über das Gewöhnliche hinausgehen. Die Kooperation mit HTM und die Aufnahme des AIRBUS H145 in die Flotte erweitern dieses Versprechen nun auf ein neues Level.

Christopher Huwerth erklärt: „Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden nicht nur einen Flug von A nach B, sondern ein ganzheitliches, exklusives Erlebnis zu bieten. Mit der H145 können wir nun auch größeren Gruppen-, Familien-, Teams- bzw. Firmenreisen ermöglichen, die in Bezug auf Komfort, Effizienz und Sicherheit ihresgleichen suchen.“

Das Flaggschiff, der AIRBUS H145-D3, ist mehr als nur ein Hubschrauber; er ist ein Statement. Als einer der weltweit erfolgreichsten leichten zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber repräsentiert er die Spitze der modernen Luftfahrttechnologie. Angetrieben von zwei leistungsstarken Arriel 2E Triebwerken, erreicht er eine Reisegeschwindigkeit von rund 240 km/h und eine maximale Flugdauer von ca. zweieinhalb Stunden ohne Tankstopp. Die neueste Version H145 D3 verfügt zudem über eine revolutionäre 5-Blatt-Rotor-Technologie, die für einen außergewöhnlich ruhigen Flug sorgt.

Die Partnerschaft zwischen HELIGOLF und HTM ist eine logische Bündelung von Kompetenzen. Während HELIGOLF die Expertise für maßgeschneiderte Reiseerlebnisse einbringt, stellt HTM als erfahrener Helikopterbetreiber die operative Exzellenz und eine perfekt gewartete Flotte sicher. Diese Synergie garantiert einen reibungslosen Ablauf auf höchstem Niveau und eröffnet eine Fülle von neuen Reisemöglichkeiten – von Corporate- und VIP-Shuttles über Gruppenreisen der Extraklasse bis hin zu exklusiven Flughafentransfers oder besonderen Anlässen wie Hochzeiten.

Mit dem Airbus H145 rücken exklusiver Reisekomfort und enorme Flexibilität in den Mittelpunkt. Der moderne Helikopter ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Direktverbindungen und ermöglicht nahtloses Reisen ohne Zeitverlust, da er in der Lage ist, direkt an Luxusresorts oder Hotelanlagen zu landen. Im Fokus stehen schnelle und diskrete Nonstop-Verbindungen zwischen europäischen Wirtschaftsmetropolen und weit entfernten Zielen in Österreich, der Schweiz, Italien oder auch Kroatien. Ob ein wichtiges Meeting in Zürich oder Mailand, ein Transfer nach Davos oder ein Aufenthalt am Comer See, in Venedig oder Kitzbühel – die Routenplanung richtet sich kompromisslos nach den Zeitplänen der Fluggäste.

Bei aller Effizienz und Exklusivität bilden höchste Sicherheitsstandards das Fundament des Flugbetriebs, getragen von modernster Technik und erfahrenen Piloten. Gleichzeitig wird der Verantwortung für die Umwelt Rechnung getragen: In Kooperation mit der Schweizer Carbon-Connect AG werden die CO2-Emissionen jedes Fluges vollständig kompensiert.

Die Erweiterung um die H145 ist die logische Antwort auf die wachsende Nachfrage nach individualisierten und diskreten Reiselösungen. Sie definiert den privaten Business-Charter als das, was er sein sollte: eine sichere, effiziente und komfortable Verbindung an jedes gewünschte Ziel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HELIGOLF

Herr Christopher Huwerth

Strass 128

83646 Wackersberg

Deutschland

fon ..: +49 170 3166405

web ..: https://www.heli-golf.com

email : info@heli-golf.com

HELIGOLF steht für exklusive Reiseerlebnisse, die höchste Ansprüche an Komfort, Flexibilität und Individualität erfüllen. Ursprünglich aus der Vision entstanden, die Faszination des Helikopterfluges mit der Leidenschaft für den Golfsport zu verbinden, hat sich das Unternehmen zu einem gefragten Premium-Anbieter für maßgeschneiderte Hubschrauberreisen, VIP-Shuttles und Business-Charter etabliert.

Hinter der Marke steht der Gründer Christopher Huwerth. Als zertifizierter EASA-Berufspilot und Golf Professional vereint er fliegerisches Know How mit einem ausgeprägten Sinn für persönlichen Service. Sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse einer anspruchsvollen internationalen Klientel sowie seine Mehrsprachigkeit prägen die kundenorientierte Philosophie des Unternehmens.

Pressekontakt:

HELIGOLF

Herr Christopher Huwerth

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