Herando: Erfahrung zahlt sich aus, wenn ein Oldtimer als stabile Wertanlage dienen soll

Oldtimer fahren ist ein Lebensgefühl und eine besondere Erfahrung – Neben Messen, Veranstaltungen und Classic-Touren sind Plattformen wie Herando häufig die erste Anlaufstelle für Interessierte.

Der Investment-Trend geht immer stärker zu Kryptowährungen, Edelmetallen und Sachanlagen. So gelangen auch Luxusautos, Supersportwagen und Oldtimer wieder mehr denn je ins Visier von Anlegern, die bisher ihr Vermögen noch in Fonds oder Aktien investiert hatten. Doch gerade beim Kauf und Verkauf von Oldtimern gibt es einiges zu beachten, seriöse Beratung und Erfahrung in der Bewertung sind hier für Käufer und Verkäufer äußerst hilfreich. Herando blickt in diesem Markt auf viele Jahre Erfahrung zurück und steht vor allem Verkäufern gern mit seinen Experten zur Seite, wenn es darum geht, sein geliebtes Schätzchen auf der Luxusplattform herando.com zum Verkauf anzubieten und in passenden Umfeldern der Zielgruppe zu präsentieren.

Mit einem eleganten Auto aus vergangen Zeiten gediegen auf der Landstraße cruisen, das ist das besondere Lebensgefühl, was Oldtimerfahren ausmacht. Wer dieses Gefühl erleben möchte, sollte sich bei seriösen Händlern vor Ort oder auf etablierten seriösen Online-Plattformen wie bei Herando umschauen.

Wenn man einen Oldtimer kaufen möchte, sollte man zuerst wissen, was ein Gefährt eigentlich zum Oldtimer macht. In der Fahrzeugzulassungsverordnung (§ 2, Nr. 22) hat der Gesetzgeber den Begriff Oldtimer definiert. Das Alter muss mindestens 30 Jahre betragen und es muss „weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sein und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen“.

Wer die Entscheidung für einen Oldtimerkauf nicht online treffen möchte, sondern seine Eindrücke lieber live sammeln möchte, der kann nun nach 2 Jahren Pause endlich wieder Messen besuchen, wie am letzten Wochenende die MOTORWORLD Classics Bodensee 2022 oder die SWISS CLASSIC WORLD Ende Mai in Luzern. Solche Veranstaltungen bieten hervorragende Möglichkeiten, sich mit erfahrenen und seriösen Verkäufern auszutauschen.

Eine weitere Möglichkeit für einen Erstkontakt bieten die Oldtimer-Treffen oder Oldtimer-Rennen, wie die OCC-Küstentrophy oder Nürburgring Classic. Sie locken mittlerweile Liebhaber alter Fahrzeuge aus ganz Europa an.

Die Firma Herando hat es sich zur Aufgabe gemacht, Käufer und Verkäufer von Luxusgütern online auf der Plattform herando.com zu vereinen. So ermöglicht es Herando Händlern, Maklern oder Privatverkäufern, Ihre Luxusgüter (Immobilien, Yachten und Boote, Autos, edle Uhren) bei Herando anzubieten und sie dem entsprechenden Kundenklientel vorzustellen. Herando ist stets weltweit auf der Suche nach potentiellen Kunden und bietet sowohl Maklern und Verkäufern als auch Kaufinteressenten einen Service an, der auch die höchsten Ansprüche bedient. Die Firma Herando konzentriert sich dabei ausschließlich auf Luxusgüter und das dafür geeignete Kundenklientel.

