Herando Erfahrungen: Chopard setzt auf Nachhaltigkeit

Luxus und Nachhaltigkeit? Das klingt nach einem Widerspruch in sich. Die Luxusuhrenmarke Chopard zeigt, dass es möglich ist. Mit der neuen Eigenmarke „Lucent Steel“ geht Chopard jetzt neue Wege.

Bei der neuen Eigenmarke „Lucent Steel“ setzt das Schweizer Unternehmen auf recycelten Stahl. So enthielten Armbänder und Gehäuse der Luxusuhren bisher einen Recyclinganteil von 80 Prozent. Bis zum Jahr 2025 soll der Recyclinganteil sogar auf 90 Prozent angehoben werden. Diese Bestrebungen äußerte Chopard im Rahmen der „Watches and Wonders“-Ausstellung in Genf, bei der auch Hollywood-Schauspielerin Julia Roberts als Botschafterin vor Ort war. Im Segment luxuriöser Uhren ist Chopard damit ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.

Doch neben dem positiven CO2-Abdruck glänzt der Recyclingstahl noch mit weiteren Vorteilen. Er sei nicht nur antiallergisch, sondern auch um 50 Prozent abriebfester als herkömmlicher Stahl. Zudem würde er aufgrund der homogenen Kristallographie und Mikrostruktur das Licht besonders gut reflektieren, wodurch er einen mit Gold vergleichbaren Glanz hervorruft. Weiterer Pluspunkt ist die Nähe zu den Stahllieferanten, denn diese kommen aus maximal 1.000 Kilometer Entfernung nach Genf.

Neue nachhaltige Modelle von Chopard

Dem Nachhaltigkeitsgedanken folgend präsentierte Chopard sowohl neue Damenmodelle als auch neue Modelle für Herren in der Linie „Lucent Steel“. Die Mile-Miglia-Kollektion bietet vier neue Modelle, darunter drei Uhren mit farbigen Ziffernblättern sowie eine klassisch schwarze. Die Farben des gut ablesbaren Ziffernblattes sind von Automobilen inspiriert. Charakteristisch ist auch das schwarze Kautschukband mit Reifenprofil. Die Damen können sich über neue 25-Millimeter-Modelle in der Happy Sport Kollektion freuen. Die Luxusuhren bestehen aus Lucent Steel sowie ethischem Gold. Sie sind mit Quarzwerken, klassischen oder bunten Zifferblättern und jeweils fünf Diamanten ausgestattet.

Herando Erfahrungen: Luxusuhren von Chopard kaufen

Wer auf der Suche ist nach einer einzigartigen Uhr von Chopard, der wird auf dem Luxusmarktplatz Herando fündig. Käufer machen mit Herando positive Erfahrungen, indem sie über die Filterfunktion gezielt nach ihrem Lieblingsmodell Ausschau halten und die gefragte Uhr bei einem verifizierten Händler unkompliziert anfragen. Ob Happy Sport, Mille Miglia oder Classic – bei Herando gibt es eine große Auswahl an Chopard-Uhren. Zudem vereint Herando ebenfalls Luxus mit Nachhaltigkeit, denn die angebotenen Luxusartikel sind zwar aus zweiter Hand, aber dennoch in einem makellosen Zustand.

Herando Erfahrungen: Uhren, Boote oder Fahrzeuge verkaufen

Aber auch Verkäufer berichten von ihren positiven Erfahrungen mit Herando, da sie über die Plattform ein geeignetes Käuferklientel erreichen. So lassen sich neben Uhren genauso andere Luxusgüter wie Oldtimer, Immobilien oder Boote bequem verkaufen.

