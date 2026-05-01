Historisches Deckenportrait in Hamburger Galerie AhoiArt

Königin Kristina von Schweden als Deckengemälde in der Galerie AhoiArt Hamburg?

In der Galerie AhoiArt in der Krayenkamp 10 in Hamburg ist im Zuge aktueller Untersuchungen eine bereits bekannte Deckenmalerei neu bewertet worden. Das Werk, das sich vermutlich seit dem 17. Jahrhundert im Gebäude befindet, war bislang nicht eindeutig ikonografisch zugeordnet.

Im Rahmen einer erneuten Sichtung und vorläufigen kunsthistorischen Einordnung wird nun die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das dargestellte Porträt die schwedische Königin Kristina aus dem 17. Jahrhundert zeigen könnte. Diese Einschätzung basiert auf ersten stilistischen Vergleichen, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verifiziert.

Fachleute aus Schweden waren am 01.05.2026 vor Ort in der Galerie, um den Fund zu begutachten. Ziel der Untersuchungen ist es, die Herkunft, Datierung und mögliche Identität der dargestellten Person näher zu bestimmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AhoiArt

Frau Stefanie Düll

Krayenkamp 10

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 32506450

web ..: http://www.ahoiart.com

email : info@ahoiart.com

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

AhoiArt

Frau Stefanie Düll

Krayenkamp 10

20459 Hamburg

fon ..: +49 40 32506450

web ..: http://www.ahoiart.com

email : info@ahoiart.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was man in Izmir probieren sollte: Die Aromen der ägäischen Küche entdecken Spendenlauf und Konzert in Malchin: Wie Wirtschaft, Schulen und Jugendliche gemeinsam Bildung neu denken