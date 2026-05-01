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Historisches Deckenportrait in Hamburger Galerie AhoiArt
Königin Kristina von Schweden als Deckengemälde in der Galerie AhoiArt Hamburg?
In der Galerie AhoiArt in der Krayenkamp 10 in Hamburg ist im Zuge aktueller Untersuchungen eine bereits bekannte Deckenmalerei neu bewertet worden. Das Werk, das sich vermutlich seit dem 17. Jahrhundert im Gebäude befindet, war bislang nicht eindeutig ikonografisch zugeordnet.
Im Rahmen einer erneuten Sichtung und vorläufigen kunsthistorischen Einordnung wird nun die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das dargestellte Porträt die schwedische Königin Kristina aus dem 17. Jahrhundert zeigen könnte. Diese Einschätzung basiert auf ersten stilistischen Vergleichen, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verifiziert.
Fachleute aus Schweden waren am 01.05.2026 vor Ort in der Galerie, um den Fund zu begutachten. Ziel der Untersuchungen ist es, die Herkunft, Datierung und mögliche Identität der dargestellten Person näher zu bestimmen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
AhoiArt
Frau Stefanie Düll
Krayenkamp 10
20459 Hamburg
Deutschland
fon ..: +49 40 32506450
web ..: http://www.ahoiart.com
email : info@ahoiart.com
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AhoiArt
Frau Stefanie Düll
Krayenkamp 10
20459 Hamburg
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