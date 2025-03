Holiday Extras erweitert Angebot in MIDOCO um Transfer-Buchungen

Holiday Extras, führender Anbieter von Reise-Extras in Europa, eröffnet Reisebüros, die das Midoffice-System MIDOCO nutzen, eine komfortable und integrierte Buchungsmöglichkeit für Transfers.

Neben Parkplätzen, Hotels, Lounges und Fähren können Reisebüros nun auch Transfers direkt aus dem bestehenden Auftrag in MIDOCO heraus buchen. Die gebuchte Leistung wird inklusive der Auftragsnummer an MIDOCO zurückgespielt, was eine nahtlose und zeitsparende Ergänzung für Expedienten darstellt.

Service-Erweiterung für Reisebüros

Mit diesem Schritt erweitert Holiday Extras sein Portfolio und ermöglicht es Reisebüros, ihren Kunden einen noch umfassenderen Service zu bieten. So können individuelle Transfers im Zielgebiet bequem und effizient über das bekannte MIDOCO-System hinzugebucht werden. Neben einem verbesserten Kundenservice profitieren die Reisebüros von zusätzlichen Erlösmöglichkeiten und der komfortablen Einbindung in bestehende Buchungsprozesse.

„Immer mehr Kunden fragen nach einem individuellen Transfer im Zielgebiet. Mit der Einbindung unserer Transferprodukte in MIDOCO geben wir den Büros die Möglichkeit, diesen Service zusätzlich zu Parkplätzen, Hotels und Lounges anzubieten. Die Expedienten sparen Zeit und Prozesskosten, da die Buchung direkt im MIDOCO-System erfolgt und automatisch in den bestehenden Auftrag zurückgespielt wird,“ erklärt Sandy Horchler, Leitung B2B Key Account Management bei Holiday Extras.

MIDOCO ist eine spezialisierte Softwarelösung für die Reisebranche, die Geschäftsprozesse wie Buchungen, Abrechnungen und Kundenverwaltung unterstützt. Sie fördert die Automatisierung und Integration von Finanzprozessen und hilft dabei, die Effizienz zu steigern und Fehler zu minimieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Holiday Extras GmbH

Frau Christina Brandl-Kretner

Aidenbachstraße 52

81379 München

Deutschland

fon ..: +49 89 95 45 754 50

web ..: https://www.holidayextras.com/de/

email : christina.brandl@holidayextras.com

Holiday Extras ist Europas führender Anbieter von Reise-Extras und unterstützt seit über 40 Jahren Reisende dabei, ihre Reiseerlebnisse entspannter und komfortabler zu gestalten. Mit einem umfassenden Produktportfolio bietet Holiday Extras neben Parkplätzen und Hotels an Flughäfen und Kreuzfahrthäfen auch Lounges, Transfers, Mietwagen, Fähren und zahlreiche weitere Services. Über acht Millionen Kunden jährlich vertrauen auf das vielfältige Angebot und den zuverlässigen Service von Holiday Extras, das sich stetig weiterentwickelt, um den Ansprüchen moderner Reisender gerecht zu werden. Alle Services sind sowohl telefonisch und online als auch direkt im Reisebüro buchbar. Die Holiday Extras Gruppe umfasst die Holiday Extras Ltd. in Großbritannien sowie die deutsche Schwesterfirma Holiday Extras GmbH mit Sitz in München und unter der Leitung der Joint General Manager Johannes Mehrer und Frank Ferraro.

Pressekontakt:

comprisma – PR-Agentur

Herr Björn Berensmann

Dachauer Str. 14

80335 München

fon ..: +49 89 95 45 754 50

web ..: https://www.comprisma.de

email : holidayextras@comprisma.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silver Crown Royalties meldet Umsatzanstieg von 366%