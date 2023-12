Holiday Extras investiert in niederländischen Technologie-Startup

Holiday Extras wird niederländisch – jedenfalls fast! Die Holiday Extras Group hat eine erhebliche Investition in den in Amsterdam ansässigen Flughafentransfer-Anbieter Transferz getätigt.

Das Ziel der Geschäftsbeziehung ist eine langfristige Partnerschaft. Ein Teil des Deals ist ein Sitz im Vorstand von Transferz. Dadurch kann Holiday Extras eng mit dem Gründerteam zusammenarbeiten, um gemeinsam das Kerngeschäft von Transferz auszubauen. Die Ankündigung von Holiday Extras unterstreicht ihr Engagement für die kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung des Transfer-Produktportfolios, um den Kunden ein noch besseres Reiseerlebnis bieten zu können.

In der heute bekanntgegebenen strategischen Partnerschaft verpflichten sich die beteiligten Unternehmen zu einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Ziel, gemeinsam das herausragendste Transferangebot auf dem Markt zu entwickeln und anzubieten, um neue Maßstäbe im Bereich Kundenservice und -zufriedenheit zu setzen. Die Kunden beider Firmen können nun von einem noch besseren Transferangebot profitieren: Mehr Angebote an mehr Standorten sowie qualitativ hochwertige Transfers, die pünktlich ankommen. Dieses Versprechen wird durch die Geld-zurück-Garantie für Transfers von Holiday Extras gestützt.

Matthew Pack, Group CEO bei Holiday Extras, erklärt: „Wir schätzen die Geschäftspraxis, die eingesetzte Technologie und selbstverständlich das Team von Transferz sehr. Die Mannschaft teilt unseren Sinn für Spaß an der Arbeit und den dahinter stehenden Zweck, tolle Reiseerlebnisse zu bieten. Ihre frische Herangehensweise bei der Vermittlung von Transfers bedeutet für die Kunden wertvolle Dienstleistungen. Ursprünglich hatten wir das Ziel, dieses Produkt selbst zu entwickeln. Der einfachere Weg, unsere Ambitionen zu erfüllen, bestand dann aber darin, bereits vorhandenes Know-how zu nutzen und in ein Gewinnerteam zu investieren und damit den Plan zu beschleunigen.“

Simon Hagger, Chief Business Development Officer für Holiday Extras, vermittelte den Deal und erläutert die Details: „Unsere Investition in Transferz zeigt, wie ernst es Holiday Extras ist, ausschließlich die besten Produkte auf den Markt zu bringen. Wir erweitern unser Produktangebot stets weiter und bieten Kunden und Partnern alle wichtigen Reise-Extras, die sie benötigen. Sowohl in einer App, via Online-Suche oder über unsere Multi-Produkt-Partner-API. Wir waren von diesem Geschäft, der Technologie und dem Team so begeistert, dass wir unbedingt Teil davon sein wollten.“

Das Gründerteam von Transferz, unter der Leitung von Johan van Vulpen als CEO, verfügt über umfangreiche Erfahrung und Erfolge aus vorherigen Unternehmungen, einschließlich Greetz, das 2018 an Moonpig verkauft wurde.

„Die ganze Mannschaft von Transferz freut sich, Holiday Extras an Bord zu holen, nicht nur als Hauptinvestor, sondern auch als bedeutenden strategischen Wachstumspartner“, so Johan van Vulpen, CEO von Transferz. „Ihre Marktreichweite und langjährige Expertise in der Bereitstellung der besten Zusatzleistungen an einem Ort werden unsere Pläne, eine konkurrenzlose Technologie- und Versorgungsplattform im globalen Maßstab anzubieten, weiter beschleunigen.“

Über Holiday Extras

Als Marktführer für die Vermittlung von Reise-Extras in Europa ermöglicht Holiday Extras seinen Kunden seit fast 40 Jahren einen entspannten Urlaub. Und das nun auch in Deutschland.

Zum Portfolio gehören:

– Parkplätze und Hotels am Flug- und Kreuzfahrthafen

– Airport Lounges

– Transfers

– Flugkostenentschädigung

– Versicherungen

– Auto-Vermietung und Fähren

– Touren und Urlaubsaktivitäten

Die Holiday Extras Gruppe besteht aus der Holiday Extras Ltd. in Großbritannien und der Schwestergesellschaft Holiday Extras GmbH in Deutschland und verzeichnet über 8 Millionen zufriedene Kunden jährlich.

Homepage: www.holidayextras.de

Online-Pressebereich: www.holidayextras.com/de/presse.html

Über Transferz

Transferz ist die führende B2B-Plattformlösung für Reisegasttransporte, die etablierte Reiseveranstalter mit lokalen Transferunternehmen verbindet. Ziel des Unternehmens ist es, flächendeckend effiziente und nachhaltige Transferservices zu bieten. Mit der Mission, die Personentransportbranche zu revolutionieren, stellt Transferz technologisch ausgeklügelte Werkzeuge zur Verfügung. Reiseveranstalter können so ihre Bedürfnisse und die ihrer Klientel zuverlässig managen. Das Unternehmen wurde 2020 in den Niederlanden gegründet und beschäftigt bereits mehr als 100 Mitarbeiter in fünf Ländern weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Amsterdam, Niederlanden. Weitere Informationen unter www.transferz.com.

