Homaris eröffnet mit „K48 Studios“ neuen Standort in Berlin-Mitte

Homaris, der bundesweit agierende Anbieter von innovativen Serviced Apartments in urbanen Lagen, erweitert sein Portfolio in Berlin.

* Homaris realisiert gemeinsam mit Projektentwickler Trockland 90 Apartments in einem ursprünglich als Büro geplanten Gebäude * Modernes Gebäude mit rund 3.000 Quadratmetern an der Köpenicker Straße * Innovative Hochebene maximiert Wohnraum auf kompakter Fläche Berlin, 28. Juli 2026: Homaris, der bundesweit agierende Anbieter von innovativen Serviced Apartments in urbanen Lagen, erweitert sein Portfolio in Berlin. Der neue Standort im Herzen der Hauptstadt – nahe Spree, East Side Gallery und Mediaspree – wurde nach dreieinhalb Jahren Bauzeit im Juni erfolgreich fertiggestellt und in Betrieb genommen. Im Projekt „K48 Studios“ an der Köpenicker Straße 48 realisiert Homaris auf rund 3.000 Quadratmetern und sieben Stockwerken 90 moderne Serviced Apartments. Das von Trockland entwickelte und vom renommierten Architekturbüro Tchoban Voss entworfene Gebäude war ursprünglich als Bürofläche vorgesehen. Homaris hat gemeinsam mit Trockland den Rohbau als Serviced-Apartment-Haus transformiert und damit ein neues Nutzungskonzept für den Standort geschaffen.

„Wir freuen uns sehr, mit den K48 Studios ein weiteres Serviced-Apartment-Haus in Berlin-Mitte zu eröffnen“, sagt Marc Pielke, Co-Founder und CEO von Homaris. „Berlin bleibt für uns einer der wichtigsten Märkte. Mehr Komfort auf weniger Fläche “ das ist unser Anspruch an jeden Grundriss und das Ergebnis konsequenter Planung. Nach diesem Prinzip entwickeln wir jeden neuen Standort.“

„Die besondere Aufgabe bestand darin, die architektonische Qualität des Gebäudes in ein stimmiges Apartment-Konzept zu übersetzen. Als die ursprüngliche Raumplanung nicht aufging, erwies sich die Hochebene als schlüssige Lösung: eine zweite Ebene, die die vorhandene Raumhöhe nutzt und maximale Belegung auf kompakter Fläche ermöglicht. Was simpel klingt, hat wirklich alles verändert. Die Hochebene ist heute unser Innovationsmotor und wird künftig überall dort eingeplant, wo die Raumhöhe es erlaubt. Genauso viel Herzblut steckt im Design und in der Lichtplanung, die jedem Raum eine individuelle und wohnliche Atmosphäre verleiht. Von der ersten Skizze bis zur Eröffnung habe ich dieses Projekt konzipiert und entwickelt, ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben.“, sagt Silke Grabowicz, Architektin bei Homaris.

Die Apartments richten sich sowohl an Geschäftsreisende als auch an Gäste, die für private Aufenthalte, Projektarbeit oder längere Zeiträume eine flexible und hochwertige Unterkunft in zentraler Lage suchen. Das Konzept verbindet kompaktes, funktionales Wohnen mit modernem Interior Design, digitaler Buchbarkeit und einem hohen Maß an Aufenthaltsqualität.

Zugleich markiert das Projekt einen besonderen Entwicklungsschritt für Homaris: Erstmals ergänzen ein Coworking Space (42 Quadratmeter) im Erdgeschoss und ein großzügig angelegter Community Space mit Lichthof im Untergeschoss das klassische Serviced-Apartment-Angebot. Darüber hinaus steht den Gästen ein extern-betriebenes Café direkt im Haus zur Verfügung. Das Gebäude ist zudem LEED Platin-zertifiziert – ein international anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel, das hohe Standards in Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Aufenthaltsqualität belegt.

Ursprünglich war das Gebäude vollständig als Bürofläche geplant. Vor dem Hintergrund der zurückhaltenden Nachfrage nach klassischen Büroflächen und dem gestiegenen Bedarf an Wohnraum wurde die Planung durch Trockland in Abstimmung mit den Behörden angepasst: Homaris baute den Rohbau als modernes Serviced-Apartment-Haus aus und ergänzte das Angebot um einen Coworking Space sowie großzügige Community-Flächen. Das Projekt zeigt exemplarisch, wie innerstädtische Immobilien in der Planungsphase flexibel auf veränderte Marktbedingungen reagieren können und wie aus einem Büro-Rohbau ein zeitgemäßes Hospitality-Produkt entstehen kann.

„Mit Homaris haben wir einen Betreiber gefunden, der das Gebäude mit einem zeitgemäßen Nutzungskonzept weiterentwickelt und die Nachbarschaft mit seinen Angeboten bereichert. Wir bedanken uns bei allen Projektbeteiligten und den verantwortlichen Behörden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für die erfolgreiche Transformation des ehemaligen Bürogebäudes“, sagt Dr. Danielle Shapira, Trockland Chief Project Officer und Partner.

Das Gebäude fügt sich in ein urbanes Umfeld ein, das von Kreativwirtschaft, Gastronomie, Clubkultur und historischer Industriearchitektur geprägt ist. Bodentiefe Fenster, moderne Haustechnik und eine klare architektonische Gestaltung schaffen helle, hochwertige Räume. Mit seiner Fassade, den Erkern und Balkonen sowie den hellen Innenräumen setzt das Gebäude an der Ecke Köpenicker Straße und Wilhelmine-Gemberg-Weg einen architektonischen Akzent im Quartier und schließt zugleich eine städtebauliche Lücke.

Auch für Trockland markiert die Übergabe an Homaris einen wichtigen Schritt in der Fertigstellung des Projekts.

Die Eröffnung des neuen Homaris-Standorts fand zum 01. Juli statt. Buchungen sind bereits möglich:https://my.homaris.de/search/?PROPERTY_IDS=COX30002

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Homaris AG

Marc Pielke

Invalidenstraße 112

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30 629 387 960

web ..: https://www.homaris.com

email : info@homaris.de

Über Homaris:

Homaris ist ein führender Anbieter von Serviced Nano Apartments in urbanen Lagen und entwickelt mit dem nanopartment® eine neue Generation flächeneffizienter Apartmentkonzepte. Mit über 4.000 unterzeichneten Apartments in Städten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Dresden zählt Homaris zu den führenden Serviced Apartment-Marken in Deutschland. Das Unternehmen richtet sich an moderne Zielgruppen wie Business-Reisende, Touristen, digitale Nomaden und Unternehmen. Im Zentrum des Homaris-Ansatzes steht die Verbindung einer vollständig digitalisierten Guest Journey mit maximaler Flächeneffizienz, multifunktionalem Design und smarten Raumlösungen. Das nanopartment® steht dabei als Signature-Produkt für innovative Platzeffizienz, modernen Minimalismus und ein modulares Raumkonzept, das Wohnen, Arbeiten und Ankommen auf kompakter Fläche vereint. Durch Dreh-, Klapp- und Zugmechanismen lässt sich der Raum je nach Bedarf neu definieren; perspektivisch soll das System als Standardausstattung in künftigen Homaris-Objekten eingesetzt werden.

https://www.homaris.com/

Pressekontakt:

Ummen Communications GmbH

Herr Tilman Pradt

Eichhorster Weg 73

13435 Berlin

fon ..: 0160 90330098

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