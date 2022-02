Ihr Hotel Sonnbichl – Saisoneröffnung mit neuem Hallenbad und mehr

Erleben Sie den Frühling in Südtirol – Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol lädt ab dem 26. März 2022 ein.

Die Zukunft liegt zwar im Dunkeln, aber eines lässt sich doch recht sicher voraussagen: Der Frühling 2022 verspricht, etwas ganz Besonderes zu werden. Schließlich gibt es nach langer, langer Zeit berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass wir schon bald wieder zu unserem gewohnten, sagen wir, fast zu unserem gewohnten Leben zurückkehren können. So können Sie in diesem Jahr Ihren Aufenthalt bei uns im Hotel Sonnbichl noch entspannter genießen. Außerdem erwarten Sie pünktlich zur Saisoneröffnung am 26. März 2022 so manche neue Highlights im und rund um Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol. Da ist so manche spektakuläre Überraschung mit dabei. Das Beste aber ist: Sie müssen auf all dies gar nicht mehr so lange warten. Nur noch wenige Wochen, dann ist es da, das Frühjahr 2022.

Wellnessbereich rundum erneuert

Das größte Projekt, welches unmittelbar vor seiner Fertigstellung steht, ist der umfassende Umbau unseres Wellnessbereichs. Das Kernstück, unser beliebtes Hallenbad, erfährt gerade eine Kompletterneuerung. Das schließt den Whirlpool mit ein, in dem derzeit die Handwerker die letzten noch fehlenden Fliesen in modern-alpiner Gestaltung verlegen. Auch die Umkleide-Räumlichkeiten ebenso wie der Sanitärbereich mit Duschen und WC präsentieren sich in einem ganz neuen, noch attraktiveren Design. Die Arbeiten hier sind nahezu abgeschlossen. Bereits jetzt lässt sich schon erkennen: Es wird wunderbar. Ein Glanzstück ist überdies die Integration weiterer Ruheplätze. Damit steht in Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol Erholung jetzt deutlicher als je zuvor im Mittelpunkt. Ferner haben wir den Fitnessraum noch etwas flexibler gestaltet. Damit können Sie ab sofort den Bereich mit den Geräten selbst dann komfortabel nutzen, wenn im Bewegungsraum ein Kurs stattfindet. Außerdem haben wir an einigen Details gefeilt, die auch die Sicherheit betreffen: Der Kinderbereich beispielsweise befindet sich nun nicht mehr in der Nähe der schweren Geräte.

Ganz neu: Direktflüge nach Südtirol

Unser Hotel Sonnbichl ist weit über die Grenzen Südtirols hinaus als Wellnesshotel im Dorf Tirol mit einem ganz besonderen Charme bekannt. Zu uns kommen daher unter anderem Gäste aus allen Teilen Deutschlands und sogar aus England. Je nachdem, wie lang Ihre Anreise ist, kann dies natürlich mit einigen Strapazen verbunden sein. Außerdem verlieren Sie bei einer möglicherweise ganztägigen Anfahrt wertvolle Urlaubszeit, die Sie sicher lieber im Hotel Sonnbichl verbringen wollen. Aus all diesen Gründen gibt es jetzt ein Angebot, mit dem Ihr Urlaub in Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol praktisch bereits an Ihrer Haustüre beginnt. Von Berlin, Hamburg, Düsseldorf und sogar von London aus haben Sie ab 2022 nämlich die Möglichkeit, Direktflüge nach Bozen zu buchen.

Die Saisoneröffnung startet mit Sonderangeboten

Geblieben sind bei all den Neuerungen selbstverständlich unsere außerordentlich umfangreichen Inklusivleistungen unter anderem mit opulentem Frühstücksbuffet am Morgen sowie 5-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü beziehungsweise 6-Gang-Galadinner am Abend und vielem mehr. Unser Tipp, wenn Sie gleich nach der Wiedereröffnung am 26. März 2022 das einzigartige Ambiente sowie den umfassenden Service im Hotel Sonnbichl genießen wollen: Nutzen Sie doch unsere Vorteilstage oder Vorteilswochen jeweils in der Zeit vom 26.03. bis zum 14.04.2022 und buchen Sie zu attraktiven Sonderpreisen.

