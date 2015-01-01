In fünf Jahren sollte sich die E-Mobilität weltweit durchgesetzt haben

Es ist die fortschreitende technologische Entwicklung, die für den Durchbruch sorgen wird – bestimmte Rohstoffe sind notwendig.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Green Bridge Metals Corp. und Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhalten. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.09.2025, 10:45 Europa/Berlin

Die Hauptaussage der Studie „Coming of age“ sieht 2030 als das Jahr, in dem die E-Mobilität endgültig siegt. Energiedichte, Ladegeschwindigkeit, optimierte Batterien und effizientere Elektroantriebe machen den Wandel möglich. Neben den Elektrofahrzeugen nimmt auch die Zahl der Plug-in-Hybridfahrzeuge zu, wobei langfristig die Elektroautos das Rennen machen werden. Und so wird sich laut Schätzungen der globale Umsatz mit elektrischen Antriebssystemen bis 2030 verdoppeln, dies wären dann über 630 Milliarden Euro jährlich. Bis 2035 könnte der Anteil rein elektrischer Fahrzeuge auf rund 60 Prozent ansteigen. Zu gleicher Zeit wird sich dann die Nachfrage nach Batterien in etwa verfünffachen. Bereits jetzt haben die Elektroautos meist die Wirtschaftlichkeit (vom Kauf bis zum Wiederverkauf) von Verbrennern erreicht. Auch Ladezeiten und Reichweiten haben sich weiter deutlich verbessert. In der Elektrifizierung und bei der Produktion der Batteriezellen besitzt China eine dominante Rolle. US-amerikanische und europäische Produzenten haben hier noch einen gewaltigen Nachholbedarf.

Hier kommen die Batteriemetalle ins Spiel. Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Seltene Erden oder Graphit sind notwendig. Kobalt beispielsweise ist ein strategischer Rohstoff, für den es derzeit keine Alternativen gibt. Nickel wird für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien gebraucht. Dabei wird die Nachfrage in den nächsten Jahren ansteigen. Auch Kupfer ist ein Metall, das in E-Autos deutlich mehr verbaut werden muss als in Verbrennern.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario. Mit Nachdruck wird das Explorationsprogramm vorangetrieben. Nickel wird zudem nicht nur für die E-Autos, sondern auch für die Edelstahlindustrie gebraucht.

Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert, insbesondere auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Quellen:

https://www.elektroauto-news.net/news/studie-2030-eauto-anteil-weltweit; https://www.dmt-puls.de/news/e-mobilitaet-kommt-der-durchbruch-bis-2030/; https://www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/automotive/powertrain-study.html

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geldanlage für Kinder – Rücklagenkonto über Kapitalmarkt oft sinnvoll Digitale Verbandsarbeit: Wie Verbände mit 5F ihre Gremienarbeit transparent organisieren