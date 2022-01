Inhaberinnenwechsel bei „Agentur Traumhochzeit“

„Agentur Traumhochzeit“ – Europas größte Agentur für Hochzeitsplanung zieht nach Heidelberg

Daniela Jost aus Essen übergibt Europas größte Agentur für Hochzeitsplanung an die Heidelbergerin Sabine Greiff-Heberle

* Die Agentur Traumhochzeit ist mit rund 25 Standorten, unter anderem in Österreich und auf Mallorca, Europas größte Agentur für Hochzeitsplanung

* Seit der Gründung im Jahr 2005/2006 hat die Agentur Traumhochzeit international mehr als 6.000 Hochzeiten geplant

* Seit 2008 ist die Agentur Traumhochzeit als Franchisesystem etabliert

Daniela Jost, Gründerin der international erfolgreichen _Agentur Traumhochzeit_, übergibt nach 16 Jahren ihr Unternehmen an ihre Nachfolgerin Sabine Greiff-Heberle. Damit wechselt der Hauptsitz des Unternehmens von Essen nach Heidelberg. Die neue Inhaberin hat bereits die Gründungsstunden der _Agentur Traumhochzeit_ als damalige Franchisepartnerin miterlebt, bevor sie erfolgreich ein weiteres Unternehmen in der Hochzeitsbranche etabliert hat. Nun tritt Sabine Greiff-Heberle die Nachfolge von Daniela Jost an, um die _Agentur Traumhochzeit_ im Sinne der Gründerin weiterzuführen und auszubauen.

„Aus Hochzeit wird Traumhochzeit“ ist das Versprechen der _Agentur Traumhochzeit _an ihre Kunden. Den Brautpaaren einen unvergesslichen Tag zu ermöglichen, den Planungsstress abzunehmen und für eine entspannte Atmosphäre am Hochzeitstag zu sorgen ist das Ziel, dabei steht immer eine professionelle, stilbewusste und herzliche Betreuung im Vordergrund.

Im Fokus des Franchisegedankens steht das „Miteinander“, denn die _Agentur Traumhochzeit _bietet die Möglichkeit die eigene Selbstständigkeit zu verwirklichen und dennoch eine starke Marke und ein erfahrenes Team im Rücken haben.

Sabine Greiff-Heberle ist von der Unternehmensphilosophie der _Agentur Traumhochzeit_ überzeugt und setzt für 2022 mit dem Franchisekonzept auf Expansion. Von ihrem Standort Heidelberg aus wird sie nicht nur die rund 25 Standorte der Franchisepartner:innen leiten, sondern möchte in diesem Jahr weitere Franchisepartner:innen und Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz für ihr Unternehmen gewinnen.

Auch das bisherige Fortbildungsangebot soll ausgebaut werden. So können Interessierte über die Agentur Traumhochzeit IHK zertifizierte Wedding Planer:innen und Trauredner:innen werden.

Die Agentur Traumhochzeit wurde 2005/2006 als Einzelunternehmen von Daniela Jost gegründet. Das Kerngeschäft ist die Hochzeitsplanung. Seit 2008 fungiert die Agentur Traumhochzeit als Franchise Unternehmen. Seit Januar 2022 ist Sabine Greiff-Heberle neue Inhaberin. Neuer Sitz des Unternehmens ist in Heidelberg.

