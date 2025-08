Isabell Rahms initiiert größte Spundekäs-Tafel von Mainz

Isabell Rahms hat mit ihrer Aktion einen echten Nerv getroffen: Bei der größten Spundekäs-Tafel von Mainz versammelten sich am Mittwochabend über 300 Gäste am Fischtorplatz in Mainz.

Isabell Rahms hat mit ihrer Aktion einen echten Nerv getroffen: Die größte Spundekäs-Tafel, die Mainz je gesehen hat, versammelte am Mittwochabend über 300 Gäste am Fischtorplatz – mitten in der Altstadt, mit Blick auf den Rhein.

„Mainz lebt von Gemeinschaft, Kultur und kulinarischer Identität – all das kam heute an einem Tisch zusammen“, so Rahms. „Spundekäs kann mehr als schmecken – er verbindet Menschen.“

40 Kilogramm Spundekäs, ofenfrische Bretzeln vom Eisgrub-Bräu, dazu Wein vom Weingut Becker und mitgebrachte Picknickgläser – das Rezept für ein echtes Stück gelebte Stadtkultur.

Neben zahlreichen Mainzerinnen und Mainzern kamen auch hochrangige politische Gäste wie Gordon Schnieder, CDU-Landesvorsitzender von Rheinland-Pfalz, der ganz begeistert davon war, was die Mainzer so auf die Beine stellen.

Die Aktion war Teil von Isabell Rahms‘ Engagement für eine lebendige Innenstadt – mit historischen Bezügen, sozialem Miteinander und neuen Ideen für Mainz. Isabell Rahms ist die Landtagskandidatin der CDU für den Wahlkreis Mainz Innenstadt (27).

Auch mit Ihrem Main(z) Blog bei dem persönliche Einblicke, politische Einschätzungen und aktuelle Gedanken zu Themen, die bewegen – in Mainz, Rheinland-Pfalz und darüber hinaus warten, ist sie derzeit erfolgreich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CDU Mainz

Frau Isabell Rahms

Rheinallee 1c

55116 Mainz

Deutschland

fon ..: 06131 22 72 90

web ..: https://isabell-rahms.de/

email : info@isabell-rahms.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

CDU Mainz

Frau Isabell Rahms

Rheinallee 1c

55116 Mainz

fon ..: 06131 22 72 90

web ..: https://isabell-rahms.de/

email : info@isabell-rahms.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Firstclass Holidays lanciert zwei neue Traumvillen auf Kreta Erster Q-Slam im BFW Leipzig begeistert mit innovativem Format und spannenden Beiträgen