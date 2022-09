IT macht uns das Leben einfacher … Wenn sie richtig verwaltet wird … Jetzt zu Wagner IT Systems!

Vertrauen Sie Wagner IT Systems! Wir bieten IT-Consulting und Cloud Services für unsere Gewerbekunden. Ein spezieller Bereich ist unsere Technische Beratung für Betriebsräte.

Die Verwaltung Ihrer Unternehmens IT ist Vertrauenssache! Wagner IT Systems bietet Ihnen ein breites Portfolio an IT-Consulting Services an, der Sie in den Bereichen Server-Infrastruktur, Netzwerk inklusive WLAN, sowie Applikationen unterstützt. Dadurch erhalten Sie komplette Kompetenz aus einer Hand! Wir erstellen für Sie ein maßgeschneidertes Konzept, welches Ihre Anforderungen abdeckt und Ihr Unternehmen zukunftssicher macht. Haben Sie bereits einen IT-Dienstleister und möchten Ihr aktuelles System überprüfen lassen? Auch dann sind Sie bei uns richtig. Auf Wunsch überprüfen wir Ihr gesamtes System inklusive Hardware und Software auf Aktualität, mögliche Aktualisierungen und Sicherheitsupdates und unterbreiten Ihnen Vorschläge zur Verbesserung Ihrer IT-Verfügbarkeit und IT-Sicherheit.

Mit unseren Cloud-Services bereiten wir Ihr Unternehmen auf die Zukunft vor. Dazu bieten wir Ihnen Dienste aus den Bereichen Cloud Backup, Cloud Monitoring, E-Mail-Archivierung, Datenaustausch, sowie Cloud-Server und Cloud-Infrastruktur an. Wir machen Sie unabhängig von den hohen Kosten für Hardwareanschaffungen durch die Verlagerung von Diensten in die Cloud. Dadurch haben Sie die Vorteile der IT-Sicherheit auf aktuellem Stand der Technik, einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Dienste, einer hohen Flexibilität und das zu planbaren Kosten. Dabei Vertrauen wir auf Rechenzentren in Deutschland und der europäischen Union, damit Ihre Daten in sicheren Händen sind und Sie die gesetzlichen Anforderungen gemäß der EU-DSGVO erfüllen können.

Ein weiterer Geschäftsbereich ist die Technische Beratung für Betriebsräte. Durch die Arbeit in verschiedenen Unternehmen kennen wir die Vorgehensweisen und Probleme bei der Einführung verschiedener Software- und Hardwarelösungen in Unternehmen unterschiedlicher Größe. Diese Erfahrungen nutzen wir für Sie! Wagner IT Systems unterstützt Ihr Betriebsrats-Gremium bei der Einführung von neuen technischen Systemen in Ihrem Unternehmen mit maßgeschneiderten Seminaren und Sachverstand gemäß §80 Abs.3 Satz 1 BetrVG, um Ihre Mitbestimmungsrechte wahrnehmen zu können. Wenn es um die Einführung neuer Systeme geht, steht oftmals die Frage im Raum, welche Funktionalität wird benötigt, und welche Funktionalitäten bietet das ausgewählte Produkt. Als Betriebsräte stellen Sie sich anschließend die Frage, ob mit dem neuen Produkt eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter möglich ist und wie Sie dies verhindern können. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses von der Ankündigung des neuen Systems, über die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber zur Regelung des Systems, bis hin zur unterschriebenen Betriebsvereinbarung. Bei Bedarf stellen wir über unsere Partner-Anwälte mit dem Fachgebiet Arbeitsrecht einen Kontakt zu juristischem Sachverstand her. Dadurch werden Sie rundum beraten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wagner IT Systems

Herr Kevin Wagner

AuzingerStr. 9

85540 Haar

Deutschland

fon ..: 089/44453287

web ..: http://www.wagneritsystems.de/

email : info@wagneritsystems.de

Wagner IT Systems ist ein deutschlandweit agierender IT-Dienstleister aus dem Münchener Osten. Ein Schwerpunkt ist die IT-Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Raum München. Erweitert wird die Beratung durch die Bereitstellung von Cloud-Services zur Förderung der Digitalisierung.

Der zweite große Geschäftsbereich ist die deutschlandweite Technische Beratung für Betriebsräte. Wagner IT Systems unterstützt Gremien bei der Einführung von neuen Systemen mit technischem Sachverstand, um eine optimale Regelung zu erzielen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

