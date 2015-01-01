ixtract GmbH stellt einzigartige Serviceleistung in der Kommunikation vor: Die Projekt-Visualisierung

Eine „Projekt-Visualisierung“ hilft Führungskräften klare Botschaften zu formulieren und sichtbar zu kommunizieren – egal ob Pitch-Präsentation, Mangement Summary, Strategie- oder Produktbild.

Die ixtract GmbH, unter der Führung von Stefan Fichtel, hat seit 2026 ein neues Angebot auf den Markt gebracht, das sich „Projekt-Visualisierung“ nennt. Mit dieser neuartigen Herangehensweise in der Kommunikation werden komplexe Projekte in eindeutige, leicht verständliche und bildliche Darstellungen übersetzt, was das Verständnis auf allen Ebenen optimiert und die Kommunikation auf ein neues Level hebt.

Visuelle Kommunikation – Verständnis auf einen Blick

Die ixtract GmbH aus Berlin ist seit Langem führend, wenn es um das Thema „Visualisierung“ geht. Im letzten Jahr wurde dann ein neues Angebot entwickelt und zur Reife gebracht, das darauf abzielt, Zielgruppen unmittelbar verständlich informieren zu können. Besonders komplexe Themen lassen sich so einfach für die Kommunikation sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch in der PR- und Marketingkommunikation in klare Darstellungen übersetzen. Anspruchsvolle Inhalte werden bildlich wiedergegeben, Strategien übersichtlich abgebildet und komplexe Prozesse auf einfache Weise dargestellt. Stefan Fichtel, Geschäftsführer des Unternehmens, äußerte sich zu diesem neuen Angebot wie folgt: „Unsere Mission ist es, komplexe Inhalte mit Hilfe intelligenter Bilder für alle Beteiligten greifbar zu machen. Eine Projekt-Visualisierung kann die Weise, wie Themen vorgestellt und verstanden werden, grundlegend verändern.“

Vorteile der Projekt-Visualisierung

Die Projekt-Visualisierung zielt darauf ab, Inhalte so kommunizieren zu können, dass sie für jeden unmittelbar verständlich sind. Das Besondere dabei: „Menschen verstehen Botschaften sehr viel schneller, wenn Sprache und Bilder die gleichen Informationen vermitteln“, erklärt Stefan Fichtel. „Bilder sind allerdings bereits in Sekundenbruchteilen im Kopf entschlüsselt, während Text noch mühsam, Schritt für Schritt, im Gehirn decodiert wird.“

Mit unserer Projekt-Visualisierung wird dieser Ansatz genutzt, um komplexe Themen so zu präsentieren und zu kommunizieren, dass besondere Features, Abläufe oder Zusammenhänge umgehend verstanden werden können. Diese visuelle Methode hat das Potenzial die Effektivität ihrer Kommunikation, egal ob in internen Meetings oder in externen Verkaufsgesprächen, maßgeblich zu verändern.

Überblick und Detailtiefe können gleichzeitig vermittelt werden. Fachliche Komplexität wird reduziert, Missverständnisse vermieden und der allgemeine Verständnisgrad extrem erhöht. Zusätzliche Informationen zur Serviceleistung „Projekt-Visualisierung“ finden Sie auf der Website www.projekt-.visualisierung.de, oder der Hompage von ixtract und beim vorgesehenen Pressekontakt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ixtract GmbH

Herr Stefan Fichtel

Straßburger Straße 11

10405 Berlin

Deutschland

fon ..: +4915208551018

web ..: https://projekt-visualisierung.de

email : info@ixtract.de

ixtract GmbH ist in Deutschland führend in der Visualisierung komplexer Inhalte. Unser Team nutzt intelligente Bilder, um strategische Botschaften zu übersetzen und so eine klare, effiziente Kommunikation zu ermöglichen. Egal ob es sich um eine Pitch-Präsentation, eine Management Summary, ein Strategie-, ein Produkt- oder ein Projektbild handelt – wir machen komplexe Konzepte und Prozesse für alle sichtbar und verständlich.



Pressekontakt:

ixtract GmbH

Stefan Fichtel

Kopernikusstr. 32

10243 Berlin

fon ..: +4915208551018

email : info@ixtract.de

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