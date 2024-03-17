Sommerliche Entdeckungen – Kunst mit Preisvorteil

Die Kunstmacher starten ihre Sommeraktion: Bis zum 21.09.2026 gibt es ausgewählte Originale gefragter Künstler und vielversprechender Nachwuchspositionen mit Preisvorteilen bis 30 %.

Der Sommer ist für viele Menschen die Zeit, Wohnräume neu zu gestalten und ihnen eine persönlichere Atmosphäre zu verleihen. Mit ihrer diesjährigen Sommeraktion laden Die Kunstmacher, die Onlinepräsenz der Neuen Galerie Dresden, dazu ein, hochwertige Originalkunst zu attraktiven Konditionen zu entdecken. Bis zum 21. September 2026 erhalten Kunstinteressierte auf zahlreiche ausgewählte Originalgemälde, Skulpturen und Grafiken Preisvorteile von bis zu 30 Prozent.

Seit ihrer Gründung verfolgt die Neue Galerie Dresden das Ziel, hochwertige zeitgenössische Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht kurzfristige Trends, sondern Werke mit künstlerischer Substanz und handwerklicher Qualität, die Tiefgang und Ästhetik miteinander verbinden. Wer heute Kunst kaufen möchte, sucht zunehmend nach Individualität, Authentizität und bleibenden Werten – ein Anspruch, den die Galerie seit mehr als zwei Jahrzehnten bedient.

Die Sommeraktion findet vor allem online statt und eröffnet Kunstliebhabern somit im gesamten deutschsprachigen Raum Zugang zu einer sorgfältig kuratierten Auswahl hochwertiger Unikate, wobei die meisten Arbeiten natürlich auch in den Ausstellungsräumen der Neuen Galerie Dresden persönlich besichtigt werden können (Terminvereinbarung empfohlen).

Die Auswahl vereint die ganze Bandbreite des Galerieprogramms – von expressiver Abstraktion über atmosphärische Landschaften bis hin zu figurativen Positionen mit Reminiszenzen u.a. an den Kubismus, Impressionismus und die Moderne. Besonders bemerkenswert ist, dass auch Werke stark nachgefragter Künstler Bestandteil der Aktion sind. Dazu zählen die expressiven Landschaften, maritimen und urbanen Bildwelten von Holger Mühlbauer-Gardemin, die farbintensiven urbanen Impressionen und vielschichtigen figurativen Arbeiten des Kunstpreisträgers Koroush Namazi sowie Gemälde des polnischen Künstlers Maciej Ciesla, dessen vom Postimpressionismus und Expressionismus inspirierte Werke Mythologie, Folklore und eine moderne Bildsprache auf unverwechselbare Weise miteinander verbinden und ihn zu einer der spannendsten jüngeren Positionen der Galerie machen.

Wer ein Gemälde kaufen und seine Sammlung um ein außergewöhnliches Kunstwerk erweitern möchte, findet während der Sommeraktion die seltene Gelegenheit, ausgewählte Werke etablierter und aufstrebender Künstler zu besonderen Konditionen zu erwerben. Alle angebotenen Arbeiten sind Originale und Unikate und damit nur ein einziges Mal verfügbar, so dass sich eine frühzeitige Auswahl empfiehlt, da die Aktion bereits am 21. September 2026 endet.

Die Kunstmacher verstehen die Sommeraktion dabei nicht als klassischen Ausverkauf, sondern als Ausdruck der Philosophie ihrer Dresdner Galerie: Hochwertige zeitgenössische Kunst soll Menschen begeistern, inspirieren und langfristig begleiten. Mit den zeitlich begrenzten Preisvorteilen möchte die Galerie möglichst vielen Menschen den Zugang zu hochwertiger Originalkunst erleichtern und zugleich langjährigen Sammlern die Gelegenheit bieten, außergewöhnliche Werke gefragter Künstler zu attraktiven Konditionen zu erwerben.

Das Team der Kunstmacher freut sich darauf, Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber auf ihrer sommerlichen Entdeckungsreise durch die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst willkommen zu heißen – online oder bei einem persönlichen Besuch in der Neuen Galerie Dresden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neue Galerie Dresden/Die Kunstmacher

Herr Andreas Garbe

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

Deutschland

fon ..: 03513393959

web ..: https://diekunstmacher.de

email : a.garbe@diekunstmacher.de

Die Kunstmacher – Die Onlinepräsenz der Neuen Galerie Dresden

Gründung, Geschichte und Philosophie

Die Kunstmacher sind die Onlinepräsenz der Neuen Galerie Dresden, die 2005 als Produzentengalerie gegründet wurde und sich seither der zeitgenössischen Kunst verschrieben hat. Im Mittelpunkt steht dabei eine Philosophie, die den schmalen Grat zwischen Ästhetik und künstlerischem Anspruch bewusst sucht: Ein Kunstwerk sollte den Betrachter auch ohne ausführliche Erläuterungen unmittelbar ansprechen und zugleich durch inhaltliche Tiefe, handwerkliche Qualität und technische Substanz überzeugen.

Produzentengalerie mit direktem Kontakt zu den Künstlern

Als Produzentengalerie arbeitet die Neue Galerie Dresden eng und dauerhaft mit ihren Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Der persönliche Austausch ermöglicht nicht nur eine fundierte Beratung, sondern auch einen authentischen Einblick in Entstehung, Entwicklung und Hintergründe der präsentierten Werke.

Kuratierte Auswahl statt Massenportfolio

Das Galerieprogramm folgt keinem möglichst breiten Marktangebot, sondern einer sorgfältigen kuratorischen Auswahl. Jede Position wird hinsichtlich ihrer künstlerischen Qualität, Eigenständigkeit und langfristigen Relevanz ausgewählt, sodass ein vielseitiges, zugleich aber klar profiliertes Portfolio zeitgenössischer Kunst entsteht.

Onlinegalerie und Ausstellungsräume

Die Kunstmacher verbinden die Reichweite einer modernen Onlinegalerie mit den Vorzügen einer klassischen Galerie. Während der Großteil des Angebots bequem online entdeckt werden kann, besteht für viele Werke nach Terminvereinbarung die Möglichkeit einer persönlichen Besichtigung in den Ausstellungsräumen der Neuen Galerie Dresden.

Hochwertige Originalkunst zugänglich machen

Ein zentrales Anliegen der Galerie besteht darin, hochwertige Originalkunst für ein breites Publikum erreichbar zu machen. Durch die direkte Zusammenarbeit mit den Künstlern und den bewussten Verzicht auf unnötige Zwischenstufen gelingt es, ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, ohne Kompromisse bei Qualität oder künstlerischem Anspruch einzugehen.

Zeitgenössische Kunst mit Persönlichkeit

Die Kunstmacher verstehen sich als Vermittler zwischen Künstlern und Kunstinteressierten. Mit einem sorgfältig kuratierten Portfolio, persönlicher Beratung und einem klaren Qualitätsverständnis schaffen sie einen Ort, an dem zeitgenössische Kunst authentisch, nahbar und dauerhaft erlebbar wird.

Pressekontakt:

Neue Galerie Dresden/Die Kunstmacher

Herr Andreas Garbe

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

fon ..: 03513393959

email : a.garbe@diekunstmacher.de

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