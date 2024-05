Jackery auf der Abenteuer & Allrad: Vielfältige Powerstations und Solargeneratoren, Gewinne und Rabatte

Jackery, der führende Anbieter tragbarer Energielösungen, stellt dieses Jahr erstmalig seine aktuelle Plus-Serie auf Europas größter 4×4-Messe Abenteuer & Allrad aus.

Strom überall und jederzeit – egal ob während der Wüstentour oder Karpatenüberquerung – dafür steht Jackery mit seinen mobilen Powerstations und Solargeneratoren. So stellt der führende Anbieter tragbarer Energielösungen dieses Jahr erstmalig seine aktuelle Plus-Serie auf Europas größter 4×4-Messe Abenteuer & Allrad aus.

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 zeigt Jackery am Stand Nr. Z 89 des Messegeländes in Bad Kissingen unter anderem den Solargenerator 1000 Plus – bestehend aus LiFePO4-Powerstation und mobilen SolarSaga 100 W Solarpanels. Mit 2000 Watt Dauerleistung, erweiterbaren 1264 Wh Kapazität und vielfältigen Anschlüssen, von 12-Volt über USB bis hin zu zwei Schuko-Steckdosen, empfiehlt sich die zugehörige mobile Powerstation Explorer 1000 Plus als zuverlässiger Begleiter im Allrad-Camper. Dank der Staub- und Schockresistenz und vielfältiger Sicherheitsfeatures sowie praktischen Gimmicks wie Lampe mit Notsignal, sorgt das Solargenerator-Set mit Fast Charging gerade in der unberührten Natur und den Weiten der Wüsten für ausreichend Strom für elektrische Abnehmer: von der Kühlbox über die Espressomaschine bis hin zu Starlink, um mit den Lieben zuhause via Internet in Verbindung zu bleiben.

Wer es kleiner mag, greift zum Solargenerator für den Rucksack: Die handliche Explorer 300 Plus ist als 288 Wh Powerstation mit lediglich 3,75 kg ultraportabel und bietet als Solargenerator im Set mit einem klappbaren 40-Watt-Solarpanel im Pad-Format emissionsfreie Energie für mobile Geräte. Kompakt und dennoch leistungsstark ist das die ideale Lösung etwa zur Nutzung in Dachzelten.

Gewinne und Rabatte für Outdoor-Enthusiasten vor Ort

Ein Besuch des Jackery-Stands auf der Abenteuer & Allrad lohnt sich nicht nur, um sich über die Vorteile der unterschiedlichen Größen an Powerstations und Solargeneratoren der Flagship-Serie zu informieren, auch locken Gewinne und Rabatte. Per Scan eines QR-Codes vor Ort besteht nicht nur die Möglichkeit, die neueste Mini-Powerstation der Serie, die Explorer 100 Plus, zu gewinnen, sondern es gehen auch starke Rabatte damit einher. So erhalten Teilnehmende 20 % Discount auf den Solargenerator 300 Plus und 15 % Reduzierung auf die Powerstation Explorer 1000 oder das Set als Solargenerator mit mobilen Solarpanels. Auch für das größere Kraftpaket Explorer 2000 Plus sowie das Set als Solargenerator gibt es 15 % Rabatt. Dabei können Interessenten sich in Ruhe informieren und auch noch nach der Messe online im Jackery Shop bestellen. Die Abenteuer & Allrad Rabattcodes können bis zum 6. Juni 2024 eingelöst werden.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

