Kali und Silber, Rohstoffe für die Landwirtschaft

Täglich wächst die Weltbevölkerung um etwa 230.000 Menschen. Nur rund drei Prozent der Fläche der Erde eignen sich für Landwirtschaft.

Dass die im Jahr 2050 auf der Erde wohnenden geschätzten zehn Milliarden Menschen die Nachfrage nach Lebensmitteln anheizen werden, ist eine Tatsache. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen prognostiziert, dass die Herstellung landwirtschaftlicher Produkte in den Industrieländern um 24 Prozent ansteigen muss. In den Entwicklungsländern sollen sogar 77 Prozent Produktionssteigerung nötig sein. Doch die landwirtschaftlich nutzbare Fläche ist begrenzt und sie verringert sich beständig durch eine zunehmende Verstädterung und durch den Klimawandel. Also muss die Produktivität gesteigert werden. Hier kommt Kalidünger ins Spiel, denn er ist für höhere Erträge und Pflanzengesundheit notwendig. 2024 machte der globale Kalidüngemittelmarkt zirka 22 Milliarden US-Dollar aus. Schätzungen gehen für Ende 2037 von einem Volumen von mehr als 128 Milliarden US-Dollar aus.

Zu den aussichtsreichen Kaliunternehmen zählt Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – mit seinem Kaliprojekt in Gabun, Afrika. Gabun punktet mit Bergbaufreundlichkeit und großen Kalivorkommen.

Auch Silber könnte in der Landwirtschaft zu höheren Erträgen führen. So verhindern Silbernanopartikel Schimmelbildung in Tomatenpflanzen und Schimmel ist ein Problem beim Obst- und Gemüseanbau. Forscher experimentieren seit längerem mit pilztötenden Nanopartikeln, wobei Silber glänzt. Silbernanopartikel sind die am besten erforschten Nanowirkstoffe. Rund 650 verschiedene Arten von Mikroorganismen kann Silber bekämpfen. Und es fördert das Wachstum von Pflanzen.

Zu den erfolgreichen Silberproduzenten gehört beispielsweise MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der Juanicipio Silbermine in Mexiko. Die Ausbeuten sind zuverlässig, die Gehalte konstant hoch und dies zeichnet das Projekt als Betrieb von Weltklasse aus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

