Karlheinz Greim-Fürstenberg auf dem Speaker Slam 2022 ausgezeichnet

Bei dem diesjährigen Speaker-Slam, einem Rednerwettstreit, bei dem die besten Redner gekürt werden, konnte ein Heidelberger Spezialist für Krebserkrankungen einen der Awards gewinnen.

Heidelberg, 23.06.2022 – Karlheinz Greim-Fürstenberg gewinnt beim Speaker Slam

Der Heidelberger Psychoonkologe Karlheinz Greim-Fürstenberg hat ein außergewöhnliches Fachwissen im Bereich von Krebserkrankungen.

Er wurde auf dem internationalen Speaker Slam in Mastershausen, veranstaltet und durchgeführt von dem internationalen TOP-Speaker Hermann Scherer, für seine packende, fesselnde und berührende Rede am Ende des Abends mit dem begehrten „Excellence Award“ ausgezeichnet.

Was ist ein Speaker Slam?

Ein Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, ein Wettbewerb der besten Redner. Weltweit gibt es eine ganze Reihe solcher Veranstaltungen. Da braucht es schon etwas mehr, um herauszuragen. Der internationale Speaker Slam, der in den Vorjahren zum Beispiel in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, München und Wiesbaden stattfand, wurde dieses Jahr in Mastershausen ausgerichtet, und kann dabei gleich mit zwei Weltrekorden aufwarten:

Mit 140 Teilnehmern aus 19 Nationen und 6 Sprachen auf zwei Bühnen, war die Zahl der Teilnehmenden so groß wie noch niemals zuvor. Unter den Teilnehmer*Innen waren darunter Ärzte, Wissenschaftler, Buchautoren, eine Professorin und viele weitere Koryphäen mit einer unglaublichen Bandbreite an interessanten und faszinierenden Themen.

Gleichzeitig war auch das Interesse an den Vortragenden und ihren Themen unübertroffen hoch. Die „BIG HALL“ war bis auf den letzten Platz belegt, doch dem internationalen Top-Speaker Hermann Scherer, der dieses Event veranstaltete, war das noch nicht genug Aufmerksamkeit. Durch einen weltweit übertragenen Live-Stream war auch die Zahl der Zuhörer gigantisch.

Dabei war das Publikum nicht nur zahlreich, sondern durchaus hochrangig. Viele zum Teil sehr bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Sport, Verbandswesen und einer ganzen Reihe von weiteren Branchen und Bereichen waren angetan, berührt, begeistert und motiviert.

Die besondere Herausforderung für alle Teilnehmenden? Jeder Speaker hatte nur eine gewisse Zeit zur Verfügung um sein Thema auf den Punkt zu bringen, und das Publikum zu begeistern. Alle, die schon einmal eine Rede, einen Vortrag oder eine Präsentation halten durften (oder mussten) können nachvollziehen, wie schwierig eine solche Situation sein kann. Dabei war die Themenwahl der jeweiligen Rednerin oder dem Redner selbst überlassen.

Doch damit nicht genug, es ging ja um eine Challenge. Es reichte also nicht aus, die Rede gut zu nutzen, sondern auch das Publikum in seinen Bann zu ziehen, zu informieren und zu begeistern. Einem dem dies hervorragend gelang, war der Heidelberger Karlheinz Greim-Fürstenberg.

Wer ist Karlheinz-Greim-Fürstenberg?

Der Heidelberger Psychoonkologe (Deutsche Krebsgesellschaft) sprach über ein Thema das wohl jeden direkt oder indirekt berührte. Es ging um die Krankheit Krebs. Nachdem er zunächst seine eigene Geschichte von seiner Mutter erzählte, die er vor 22 Jahren an Krebs verloren hatte, war es im Saal mucksmäuschenstill. Fast jeder kennt jemanden in seiner Familie oder in seinem Umfeld, der an Krebs erkrankt oder daran verstorben ist.

Danach erläuterte er leicht verständlich, wie Gesundheitserhaltung bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit funktionieren kann, und elektrisierte die Zuhörer mit dieser Nachricht förmlich. Den größten Teil seiner Erfahrungen mit Krebspatienten konnte Greim-Fürstenberg am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) der Universitätsklinik Heidelberg sammeln. Kein Wunder, dass Greim-Fürstenberg im letzten Jahr mit der 5-Sterne Auszeichnung und Listung unter den wichtigsten Experten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet wurde.

Die Aussicht, mit der Hilfe seiner Erfahrung sowie seiner Beratung Krebspatienten so auf den Umgang mit ihrer Krankheit vorzubereiten, dass sie optimale Entscheidungen treffen, hat an diesem Abend auch das Publikum des Speaker Slams begeistert. So durfte Karlheinz Greim-Fürstenberg als einer der Gewinner des Abends den renommierten Excellence Speaker Award mit nach Heidelberg bringen.

Das Projekt LebenohneKrankheit.de wird vom Heidelberger Sozialtherapeut, Neurotherapeut und Psychoonkologe Karlheinz Greim-Fürstenberg betrieben und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Epigenetik und Krebsberatung. Ziel der Beratungen, Seminare und Vorträge ist es, betroffenen Patienten Wissen, Fähigkeit und Motivation an die Hand zu geben, was sie selbst zu ihrer Genesung beitragen können. Dabei ist das große Ziel die dauerhafte Gesundheit.

