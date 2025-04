KCCindustries GmbH wird neuer Service Partner der Franke Foodservice Systems GmbH

Ein neuer Serviceverbund für Großküchentechnik in Berlin und Brandenburg

Berlin, den 01.04.2025 Die innovative Zusammenarbeit zwischen zwei Schlüsselunternehmen kann Transformation und Effizienz in der Großküchentechnik-Branche von Berlin-Brandenburg neu definieren. KCCindustries GmbH, ein seit 20 Jahren etablierter Service Dienstleister für Großküchentechnik, Schwerpunkt auf Halton Foodservice Ab- und Zuluft Systeme für Gewerbe Küchen, ANSUL Brandschutzkonzepte sowie Großküchengeräte hat einen neuen Servicevertrag mit der renommierten Franke Foodservice Systems GmbH abgeschlossen.

Neue Partnerschaft für bessere Leistungsfähigkeit

Die Allianz zwischen KCCindustries und Franke Foodservice Systems wurde durch die häufige Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten organisch gebildet und soll nun dazu dienen, gemeinsames Know-how und Ressourcen besser zu nutzen und den Service, die Wartung und den Notdienst für ihre Kunden zu verbessern. „Die Bündelung von Wissen, Ressourcen, Service, Wartungs-Dienstleistungen und Manpower bietet für uns viele neuen Möglichkeiten und eine tiefgreifende technische Unterstützung“, so ein Sprecher von KCCindustries GmbH. Der Vertrag, der am 01.04.2025 unterzeichnet wurde, fokussiert sich auf den bestehenden regionalen Service und Ersatzteil-Stützpunkt Berlin-Brandenburg, der nun intensiver betreut und weiterentwickelt wird. Dies bedeutet eine einzigartige Möglichkeit für die Kunden in der Region, qualitativ hochwertige Dienstleistungen und eine schnelle Reaktion bei der Reparatur und Wartung von Großküchentechnik zu bekommen, die durch Franke Foodservice Systems GmbH bereitgestellt wird.

Zukünftige Möglichkeiten und Pläne

Mit diesem Vertrag schreitet KCCindustries GmbH in ein neues Geschäftsmodell voran, das neue Möglichkeiten der technischen Unterstützung, Erst-Inbetriebnahme und Reparatur- und Wartungsservice bestimmter neuer und vorhandener Großküchentechnik eröffnet. Das Unternehmen gewinnt somit einen wertvollen Servicekontakt, der es ermöglicht, die von Franke Foodservice Systems bereitgestellten Produkte effizienter zu warten, zu reparieren und zu betreuen. Die Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt in Richtung der fortschreitenden Modernisierung und Optimierung von Großküchentechnik. Diesem ersten Schritt sollen weitere folgen, um das Netzwerk des erfahrenden Dienstleisters in der Industrie weiter zu stärken. Die neue Partnerschaft soll dazu beitragen, den Großküchenmarkt in der Berlin-Brandenburg Region weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dadurch werden sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

