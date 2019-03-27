  • Kiezlack führt neue Pflegelinie für die Fahrzeugpflege nach dem Winter ein

    Der Berliner Anbieter Car System Berlin bringt eine strukturierte Produktreihe für die eigenständige Autopflege zum Saisonwechsel auf den Markt. Sie richtet sich an Privatkunden.

    BildMit dem Ende der Streusalzsaison führt Kiezlack eine eigenständige Pflegelinie für Privatkunden ein. Das Sortiment bündelt Reinigungs- und Pflegeprodukte für Lack, Felgen, Glas und Innenraum in einer einheitlichen Systematik und soll Autofahrerinnen und Autofahrer dabei unterstützen, Winterrückstände am eigenen Fahrzeug selbst zu entfernen. Der Verkauf erfolgt online sowie am Berliner Standort des Unternehmens.

    Hintergrund ist der typische Pflegebedarf zum Saisonwechsel. Streusalz, Split, Bremsstaub und organische Ablagerungen setzen sich während der kalten Monate auf Lackflächen, in Radkästen und an Felgen fest. Hinzu kommen Feuchtigkeit im Innenraum, Schlieren auf den Scheiben und erste Insektenrückstände. Eine gründliche Wäsche zum Frühjahrsbeginn gilt als wesentliche Maßnahme, um Korrosion und Folgeschäden am Fahrzeug zu begrenzen.

    Die neue Pflegelinie umfasst bislang 25 Artikel. Dazu zählen acht Einzelreiniger in 500-Milliliter-Sprühflaschen sowie vier abgestufte Sets. Das Komplettset Kiezkur deckt Außenwäsche, Felgen, Lackpflege und Innenraum ab. Das Kiezrein-Set bündelt alle acht Reiniger, darunter ein Autoshampoo, einen Felgenreiniger, einen Flugrostentferner, eine Sprühversiegelung, einen Insektenreiniger, einen Glasreiniger, einen Innenraumreiniger sowie einen Lufterfrischer. Zwei weitere Sets sind spezialisiert: Kiezglanz adressiert die Außenpflege mit Schwerpunkt auf Felgen, Flugrost und Lack, Kiezputz konzentriert sich auf Glas und Innenraum. Ergänzend ist ein dreiteiliges Pinselset für Lüftungsdüsen und Armaturen erhältlich.

    Die Anwendung ist auf die Nutzung ohne Werkstattumfeld ausgelegt. Aufsprühen, kurze Einwirkzeit und Abwischen mit einem Mikrofasertuch bilden den Grundablauf. Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung, etwa Polieren, Lackkorrekturen oder Keramikversiegelungen, ersetzt die Linie nicht. Sie ist als regelmäßige Pflegelösung zwischen den Werkstattintervallen gedacht.

    „Wir haben die Pflegelinie so aufgebaut, dass sich Privatkunden Schritt für Schritt zurechtfinden“, sagt Chris Gerhardt, Geschäftsführer. „Wer nur die Felgen reinigen möchte, greift zu einem Einzelprodukt. Wer nach dem Winter alle Bereiche abarbeiten will, findet im Komplettset eine abgestimmte Zusammenstellung. Uns war wichtig, dass die Produkte auch ohne Vorerfahrung sicher anwendbar sind.“

    Die Herstellung erfolgt in Deutschland. Alle Rezepturen werden nach Unternehmensangaben in deutschen Produktionsstätten gefertigt und durchlaufen eine interne Qualitätskontrolle. Sicherheitsdatenblätter stehen auf den jeweiligen Produktseiten zum Download bereit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kiezlack / Carsystem Farberlin GmbH
    Christian Gerhardt
    Heerstraße 330
    13593 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030200960125
    web ..: https://www.kiezlack.de
    email : info@kiezlack.de

    Kiezlack ist eine Marke der Carsystem Farberlin GmbH mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Produkte rund um Autolack, Spotrepair und Fahrzeugpflege mit Schwerpunkt auf Do-it-yourself-Lösungen für Privatkunden. Im Zentrum des Sortiments stehen farbcodegenau gemischte Lackstifte und Sprühdosen für die Ausbesserung kleinerer Lackschäden sowie Zubehör für die eigenständige Anwendung zu Hause. Ergänzt wird das Angebot seit 2026 um eine strukturierte Pflegelinie für Lack, Felgen, Glas und Innenraum. Kiezlack richtet sich ausdrücklich an Autofahrerinnen und Autofahrer ohne Werkstatthintergrund. Produkte, Anleitungen und Anwendungsvideos sind darauf ausgelegt, auch ohne Vorerfahrung sicher nutzbar zu sein. Die Herstellung der Lacke und Pflegeprodukte erfolgt in Deutschland. Der Vertrieb läuft online über kiezlack.de sowie über den Berliner Unternehmensstandort. Hinter Kiezlack steht die Carsystem Farberlin GmbH, ein etablierter Berliner Fachbetrieb im Bereich Autolack und Werkstattbedarf.

    Pressekontakt:

    Carsystem Farberlin GmbH
    Christian Gerhardt
    Heerstraße 330
    Berlin Berlin

    fon ..: 03020096010
    email : info@kiezlack.de


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