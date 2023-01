Kleine Köstlichkeiten & große Weine. Das „Monte Vino“ auf Rügen.

Weinhandlung & Restaurant „Monte Vino“ in Binz

Weit mehr als nur ein Geheimtipp ist das „Monte Vino“ im Ostseebad Binz. Schließlich findet der Kunde in dem gut sortierten Ladengeschäft über 600 Weine aus der ganzen Welt. Aber eben nicht nur. Was es im „Monte Vino“ noch alles für Kehle und Gaumen zu entdecken gibt, kann aktuell im RügenInsider-Blog nachgelesen werden.

Unter dem Titel „Shoppingtipps für die Insel Rügen“ porträtiert der Ferienvermittler Ostseeappartements Rügen (OAR) besonders empfehlenswerte Produzenten und Geschäfte auf der größten deutschen Insel. Das „Monte Vino“ ist der inzwischen 37.Tipp, den die Macher des Blogs persönlich getestet haben und in Wort und Bild ausführlich beschreiben.

Inhaber Frank Pietschmann, dessen „Monte Vino“ bereits seit dem Jahr 2000 seinen Sitz im Ostseebad Binz hat, kann auf eine entsprechend lange Expertise in Sachen Wein & Co. verweisen. Das spiegelt sich nicht nur in allerbesten Kontakten zu Winzern und Vertriebsbeauftragten wider, sondern vor allem auch in der Beratungsqualität für den Kunden.

Genau da sieht Pietschmann auch den entscheidenden Vorteil. „Sie glauben gar nicht, wie viele Kunden total unschlüssig zu uns in den Laden kommen und beispielsweise »einen schönen Rotwein zum Verschenken« suchen“, erzählt er.

Natürlich gäbe es nicht DEN einen ultimativen Wein, sondern es kommt auf ganz viele Faktoren an. Die grundsätzliche Unterscheidung nach rot oder weiß oder trocken, halbtrocken und lieblich sei da noch die geringste Wissenschaft. Wichtig ist auch die Gelegenheit, zu der der Wein kredenzt werden oder die Speise, zu der er passen soll. Für Kenner bedeutsam seien außerdem das jeweilige Herkunftsland und Weingut, die genaue Rebsorte, der Jahrgang, die Hanglage, die Art der Lese, das Kelterverfahren, die Fässer …

Der teuerste Wein hier im „Monte Vino“ kostet um die 500 Euro, verrät Pietschmann. „Aber das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange. Wie bei allen Dingen in der Welt ist auch beim Wein die Skala noch oben völlig offen. Die meisten unserer Weine gehen aber zwischen 10 und 20 Euro über den Ladentisch.“

Neben internationalen Weinen sind im „Monte Vino“ natürlich auch Weine aus allen 13 deutschen Anbaugebieten zu finden. Und wer hätte geahnt, dass es sogar auf der Insel Rügen ein Weingut gibt? Das Weingut Hohmann im kleinen Örtchen Lancken-Granitz produziert in streng limitierter Auflage aus der Rebsorte Souvignier Gris einen Weißwein, für dessen Qualität man jüngst sogar vom „falstaff“, dem Weinguide Deutschland 2023, prämiert wurde. Natürlich ist auch dieser Wein im „Monte Vino“ erhältlich.

Im Gastraum des „Monte Vino“ lächeln den Besucher hinter der Schautheke verlockende Antipasti, feinste Schinken, nationale und internationale Wurst-und Käsespezialitäten, sowie regionaler Bio-Käse vom Hofgut Bisdamitz von der Insel Rügen an. Wer mag, nimmt auf einer der rund 15 Sitzgelegenheiten Platz und genießt bei derart leckeren Happen den angenehmen Hauch mediterranen Lebensgefühls, der sich unweigerlich einstellt. Die Angebotstafel kündet von täglich wechselnden Gerichten wie Suppe und Pasta. Offene Weine, Spirituosen und natürlich auch allerlei Kaffeespezialitäten runden das Ganze ab.

Der ausführlich bebilderte Beitrag ist im RügenInsider-Blog von OAR zu finden: „Monte Vino“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303-90940

email : marketing@oar1.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Patriot kündigt Änderungen im Board of Directors an China setzt auf Gold