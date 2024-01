KlöMö GmbH: Frische Perspektiven unter neuer Führung

Christina Schottenheim und Magnus Berzl übernehmen das Ruder bei KlöMö. Das sind ihre Pläne für die Zukunft und für das Wachstum.

Regensburg, 2. Januar 2024 – Die KlöMö Energie- und Automatisierungstechnik GmbH, ein renommierter Name in der Welt der Energieverteilungen und Automatisierung, steht an der Schwelle zu einer neuen Ära. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich die KlöMö GmbH als führender Anbieter in der Energie- und Automatisierungstechnik im industriellen Bereich etabliert. Das Know-how und die kundenspezifischen Lösungen haben das Unternehmen zu einem geschätzten Partner in ganz Deutschland gemacht, unabhängig von der Branche des Kunden.

Nun hat sich Maximilian Schottenheim, der das Unternehmen seit seiner Gründung als geschäftsführender Gesellschafter geleitet hat, entschlossen, die Führung an die nächste Generation weiterzugeben. Seine Tochter Christina Schottenheim gibt als alleinige Gesellschafterin und Inhaberin die Richtlinien der KlöMö GmbH vor. Als Geschäftsführer fungiert Magnus Berzl, ein erfahrenes Mitglied des KlöMö-Teams, der seit Juli 2015 im Unternehmen tätig ist. Dieser Wechsel in der Geschäftsführung ist ein entscheidender Moment für die KlöMö GmbH, da er eine Kombination aus bewährten Traditionen und neuen Perspektiven in das Unternehmen bringt.

Die neue Geschäftsführung

Christina Schottenheim, die Tochter des Firmengründers, bringt frischen Wind in das Unternehmen. Sie wird die KlöMö GmbH als Vorreiterin in der Energie- und Automatisierungstechnik weiterentwickeln. „Mein Ziel ist es, auf dem Lebenswerk meines Vaters aufzubauen. Zugleich werde ich neue Ideen fördern und so KlöMö zukunftssicher machen“, so Christina Schottenheim.

Magnus Berzl, der neue Geschäftsführer, hat seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2015 einen tiefen Einblick in alle Bereiche von KlöMö gewonnen. Mit seiner Erfahrung und seinem umfassenden Verständnis der Unternehmensprozesse bringt er die notwendige Expertise mit, um das Unternehmen in seiner neuen Rolle erfolgreich zu führen. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Christina Schottenheim und dem gesamten KlöMö-Team unsere Visionen umzusetzen und das Unternehmen auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu führen“, so Berzl.

Zukunftsaussichten und Wachstumspläne

Die Stärkung der Beziehungen zu den bestehenden Kunden und die Sicherung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt der Pläne von KlöMö. Christina Schottenheim betont: „Unsere Kunden sind das Herz unseres Unternehmens. Wir werden sie mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit unterstützen – so wie sie es von KlöMö gewohnt sind“.

Weitere Schwerpunkte sind die Einführung neuer, moderner Prozesse und die Förderung junger Talente. KlöMö plant, sein Team durch Neueinstellungen zu erweitern und Ausbildungsprogramme für Industrieelektriker und andere Fachrichtungen anzubieten. „Die Investition in unsere Mitarbeiter und die Ausbildung neuer Talente ist entscheidend für unseren langfristigen Erfolg. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem Innovationen gedeihen und jeder Einzelne zum Wachstum des Unternehmens beitragen kann“, fügt Magnus Berzl hinzu.

Mitarbeiter und Firmenkultur

Das Team der KlöMö GmbH steht im Mittelpunkt des Unternehmenserfolgs. Christina Schottenheim betont die Bedeutung jedes Einzelnen: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat von KlöMö. Ihr Engagement und ihre Kompetenz sind der Schlüssel zu unserem bisherigen und zukünftigen Erfolg.“



Karrierechancen und offene Stellen

KlöMö stellt derzeit qualifizierte Fachkräfte ein, insbesondere im Elektroingenieurwesen sowie Elektriker und Mechatroniker im Schaltanlagenbau. Das Unternehmen bietet ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Teamarbeit und Arbeitszufriedenheit großgeschrieben werden. Interessierte können sich auf der Karriereseite der KlöMö GmbH über den Bewerbungsprozess informieren.

Weitere Informationen über die KlöMö GmbH, aktuelle Stellenangebote und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website https://www.kloemoe.de.

Die KlöMö Energie- und Automatisierungstechnik GmbH mit Sitz in Regensburg und einer Niederlassung in Hannover ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Energieverteilung und Automatisierungstechnik. Gegründet wurde KlöMö als eigenständiges Unternehmen im Jahr 2004 durch die Übernahme der Mitarbeiter und Kunden des ehemaligen Moeller-Hauses in Regensburg. Im Jahr 2005 erfolgte die Übernahme der ehemaligen Moeller Niederlassung in Hannover.

KlöMö hat sich als zuverlässiger Partner für anforderungsgerechte Lösungen in Energieverteilungssystemen bis 6.300 A und Mittelspannungsschaltanlagen bis 36 kV etabliert. Das Unternehmen bietet umfassende Leistungen von der Beratung und Planung über die Fertigung bis hin zu Inbetriebnahme und Service. Besonders hervorzuheben ist die Systempartnerschaft mit EATON im Bereich Niederspannungsschaltanlagen, die seit Gründung der Gesellschaft besteht. Die seit 2020 bestehende Partnerschaft mit SIEMENS im Bereich des Schienenverteilersystems SIVACON 8PS unterstreicht die Kompetenz von KlöMö in der modernen und effizienten Stromverteilung.

Im Bereich Automatisierung konzentriert sich KlöMö auf die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen mit Hard- und Software von weltweit führenden Systemanbietern wie SIEMENS, EATON, ROCKWELL und GE. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Steuerungs- und Bedienkonzepte für die Gebäude- und Verfahrenstechnik, die auf das individuelle Anforderungsprofil der Kunden zugeschnitten sind.

Mit einem starken Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit ist KlöMö ein bevorzugter Partner für Projekte in verschiedenen Branchen, wobei der direkte und effiziente Kundenkontakt im Vordergrund steht. Durch kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungen wie ISO 9001 und ISO 45001 garantiert KlöMö höchste Standards in Qualität, Sicherheit und Gesundheitsschutz.



