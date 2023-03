Kochen mit einem Spitzenkoch von BORA – Ein einzigartiges Kochevent in Neuötting bei Küchen Wimmer

Liebst du es, neue Gerichte auszuprobieren? Möchtest du lernen, wie man mit einem Profi-Dampfbackofen köstliche Speisen zaubern kann? Dann komm am Sonntag, den 02.04.2023 zu Küchen Wimmer in Neuötting

Am kommenden Sonntag, den 02.04.2023, lädt Küchen Wimmer in Neuötting zum einzigartigen Kochevent mit einem Spitzenkoch von BORA ein. Herr Gert Pischel wird am brandneuen „Profi-Dampfbackofen für zu Hause“ XBO köstliche Gerichte zaubern und dabei auch am BORA Professional Muldenlüfter kochen. Besonderes Highlight ist der Kaiserschmarrn, der am BORA Professional Muldenlüfter zubereitet wird.

Zusätzlich zur kulinarischen Erfahrung haben alle Gäste auch die Chance, eine Küchenmaschine von AEG im Wert von 299,00 EUR zu gewinnen. Für Kinder gibt es eine Spielecke, damit auch die Kleinsten Spaß haben können. Die Veranstaltung ist für alle Gäste und Familien offen, und es ist keine Anmeldung erforderlich.

Ein Kochevent, das sich nicht nur für Hobbyköche lohnt, sondern auch für Familien und alle, die eine besondere kulinarische Erfahrung erleben möchten. Das Event bietet die Möglichkeit, von einem Spitzenkoch zu lernen und einen neuen „Profi-Dampfbackofen für zu Hause“ XBO in Aktion zu sehen.

„Wir freuen uns sehr, dieses einzigartige Kochevent bei uns in Küchen Wimmer zu veranstalten“, sagt Geschäftsführer Herr Wimmer. „Es ist eine großartige Gelegenheit, um von einem Spitzenkoch zu lernen und neue Gerichte auszuprobieren. Wir hoffen, dass viele Gäste vorbeikommen und sich von unseren Produkten und unserem Engagement für exzellenten Kundenservice überzeugen lassen.“

Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr. Küchen Wimmer befindet sich in der Bembergerweg 37 in 84524 Neuötting.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Küchen Wimmer GmbH

Herr Günter Wimmer

Bembergerweg 37

84524 Neuötting

Deutschland

fon ..: 086719290631

web ..: http://www.kuechen-wimmer.de

email : info@kuechen-wimmer.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form kostenlos für Web und Print verwenden.

Pressekontakt:

Küchen Wimmer GmbH

Herr Günter Wimmer

Bembergerweg 37

84524 Neuötting

fon ..: 086719290631

web ..: http://www.kuechen-wimmer.de

email : info@kuechen-wimmer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wohnung in Zürich einfach und minutenschnell buchen bei PABS Mehrere skrupellose Schweinemäster aus Niedersachsen nun vorbestraft & Betriebsschließung