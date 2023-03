Küchenstudio Wimmer aus Neuötting bietet neue „Besser-geplant-Garantie“ für perfekte Küchen

Bei Küchenstudio Wimmer aus Neuötting wird die Planung der Küche zur Kunst. Mit der neuen „Besser-geplant-Garantie“ wird Kunden eine perfekt geplante Küche zum fairen Preis garantiert. Entdecken Sie d

Das Küchenstudio Wimmer aus Neuötting bietet ab sofort eine neue Garantie an: die Besser-geplant-Garantie. Bei Küchen Wimmer steht die sorgfältige Planung der Küche im Mittelpunkt. Das Unternehmen arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um deren Wünsche und Anforderungen in die perfekte Küche umzusetzen. Dabei wird auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung geachtet, um eine lange Freude an der Küche zu gewährleisten.

„Wir wissen, dass eine gut geplante Küche nicht nur schön aussieht, sondern auch praktisch und funktional ist“, sagt der Geschäftsführer von Küchenstudio Wimmer. „Unsere erfahrenen Küchenplaner haben ein besonderes Auge für Details und helfen unseren Kunden dabei, ihre Traumküche zu verwirklichen.“

Das Besondere an der Besser-geplant-Garantie von Küchenstudio Wimmer ist, dass eine individuell geplante Küche in den meisten Fällen nicht mehr kostet als bei anderen Anbietern, manchmal sogar weniger. Kunden können also sicher sein, dass sie bei Küchen Wimmer eine hochwertige Küche zum fairen Preis erhalten.

Um die Besser-geplant-Garantie vorzustellen, veranstaltet das Küchenstudio Wimmer am 2. April 2023 von 11:00 bis 16:00 Uhr eine Veranstaltung mit BORA. Ein Profikoch wird den neuen Dampfbackofen X BO vorstellen und den Besuchern Tipps und Tricks zur Zubereitung von köstlichen Gerichten geben. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und sich von den Möglichkeiten einer perfekt geplanten Küche inspirieren zu lassen.

Über Küchenstudio Wimmer

Küchenstudio Wimmer ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Neuötting. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf eine sorgfältige Planung und hochwertige Materialien, um Küchen zu verwirklichen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch funktional und praktisch sind. Mit der Besser-geplant-Garantie können Kunden sicher sein, dass sie bei Küchen Wimmer eine perfekt geplante Küche zum fairen Preis erhalten.

