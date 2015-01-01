  • Kölner Schauspielerin und Kognitive Neurowissenschaftlerin gewinnt beim Internationalen Silent Speaker Battle

    Teaser
    Veranstaltung: Internationaler Speaker-Slam, Silent Speaker Battle (Mastershausen)
    vor ca. 150 Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräften aus 21 Nationen

    BildDie in Köln lebende Schauspielerin, Neurowissenschaftlerin, Autorin und Unternehmerin Karen Hempel hat beim Internationalen Speaker-Slam in Mastershausen das Silent Speaker Battle gewonnen.
    Vor rund 150 Unternehmern und Führungskräften aus 21 Nationen sprach Hempel über die Frage, wie Vertrauen in Führung entsteht und warum eine stabile „innere Heimat“ die Grundlage authentischer Präsenz und verantwortungsvoller Entscheidungen bildet.
    Für Hempel schloss sich mit diesem Auftritt zugleich ein persönlicher Kreis. An dem Ort, an dem sie vor fast zwanzig Jahren als eine der Hauptdarstellerinnen in Edgar Reitz‘ preisgekröntem Filmepos Heimat 3 vor der Kamera stand, kehrte sie nun als Kognitive Neurowissenschaftlerin und Speakerin mit dem Thema der „inneren Heimat“ zurück.
    Mit ihrem interdisziplinären Ansatz verbindet die Gründerin von HEMPEL BUSINESSACTING (https://www.business-acting.com) Erkenntnisse der Kognitiven Neurowissenschaft mit Methoden professioneller Schauspielkunst. Ihr Konzept „Neuro-Charisma“ unterstützt weltweit Führungskräfte dabei, ein Vertrauen über authentische Präsenz, emotionale Stabilität und Persönlichkeit aufzubauen.
    „Die Suche nach vertrauenswürdigen Führungskräften ist momentan vergleichbar mit dem Perlentauchen im Ozean“, sagte Karen Hempel nach ihrem Vortrag.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hempel Businessacting
    Frau Karen Hempel
    Chamissostr. 14
    50825 Köln
    Deutschland

    fon ..: +491722440068
    web ..: https://www.business-acting.com
    email : kh@business-acting.com

    Über Karen Hempel
    Karen Hempel ist Gründerin von HEMPEL BUSINESSACTING, Neurowissenschaftlerin mit Schwerpunkt Kognitive Neurowissenschaft, internationale Keynote-Speakerin und Autorin des Buches Charismatische Führungskompetenz. Sie begleitet Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Organisationen bei der Entwicklung authentischer Führungs- und Wirkungskompetenz.
    Die wissenschaftliche Grundlage ihres Leadership-Konzepts entwickelte sie im Rahmen ihres Masterabschlusses in Kognitiver Neurowissenschaft (2024). Im selben Jahr kehrte sie auf die Schauspielbühne zurück und stand mit einer Produktion des Physical Theatre Lab auf der Bühne des Stella Adler Studio of Acting am Broadway in New York.
    Aus der Verbindung von Wissenschaft und professioneller Schauspielkunst entstand ihr Ansatz des Neuro-Charismas; eine Führungskompetenz, die von innen heraus entsteht und Menschen über Vorbildwirkung nachhaltig bewegt.
    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

    Pressekontakt:

    Hempel Businessacting
    Frau Karen Hempel
    Chamissostr. 14
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