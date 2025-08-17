Maritimes Cluster Norddeutschland begleitet Premiere der all about ports als Programm- und Netzwerkpartner

Gemeinsam mit der Hamburg Messe und Congress GmbH sowie weiteren Partner:innen gestaltet das MCN das Fachprogramm der all about ports, die am 2. und 3. September in Hamburg stattfindet.

Hamburg, 8. Juli 2026 – Das Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) begleitet die Premiere der all about ports am 2. und 3. September 2026 in Hamburg als Programm- und Netzwerkpartner. Gemeinsam mit der Hamburg Messe und Congress GmbH und weiteren Partner:innen beteiligt sich das MCN an der inhaltlichen Gestaltung des Fachprogramms. Das Cluster moderiert insgesamt drei Panels und hat Speaker aus seinem Netzwerk für das Konferenzprogramm vermittelt. Insgesamt beteiligen sich acht MCN-Mitglieder inhaltlich an der Veranstaltung.

Die neue Fachveranstaltung findet parallel zur Schiffbaumesse SMM statt und verbindet Fachkonferenz und Ausstellung. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Digitalisierung, nachhaltige Hafenentwicklung, Infrastruktur und neue Energiekonzepte. Ziel ist es, Akteur:innen aus Hafenwirtschaft, Logistik und maritimer Industrie zusammenzubringen und den Austausch über die Zukunft der Hafenwirtschaft zu fördern.

Für das Maritime Cluster Norddeutschland steht dabei vor allem das Netzwerk im Mittelpunkt. Acht Mitgliedsunternehmen und -institutionen gestalten das Fachprogramm mit oder präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen auf der begleitenden Ausstellung. Damit spiegeln sie die Vielfalt der maritimen Wirtschaft und die Bandbreite der Kompetenzen innerhalb des MCN wider.

„Die all about ports ergänzt die SMM um einen wichtigen Schwerpunkt rund um die Hafenwirtschaft. Dass sich mehrere Mitglieder unseres Netzwerks mit Vorträgen, Diskussionen und Messeständen einbringen, zeigt die große fachliche Kompetenz, die im MCN gebündelt ist. Wir freuen uns, diese Vielfalt als Programm- und Netzwerkpartner sichtbar zu machen“, sagt Klaus Maak, Geschäftsstellenleiter des MCN in Hamburg.

MCN-Mitglieder im Fachprogramm

Panel „Port Operations & Marine Ecosystems – Understanding Impact and Driving Change“

Mi., 2. September 2026, 11:30 bis 12:30 Uhr, Energy & Sustainability Stage

– Frank Schweikert, Deutsche Meeresstiftung

– Stefan Leschka, DHI Group

– Niels Mohrenz, Jongen GmbH & Co. KG

Vortrag „Smart Bunkering – How Real-World Labs Are Defining Standards for Alternative Fuels“

Mi., 2. September 2026, 13:30 bis 14:00 Uhr, Energy & Sustainability Stage

Sanchit Sharma, Fraunhofer CML, Team New Energy Solutions

Panel „Autonomous Cargo Handling – How Far Can Automation Go in Ports“

Do., 3. September 2026, 11:30 bis 12:30 Uhr, Transformation & Resilience Stage

Johann Bergmann, Fraunhofer CML

Vortrag „SmartKai: Shore-Based Collision Prevention for Ships and Port Infrastructure“

Do., 3. September 2026, 13:30 bis 14:00 Uhr, Transformation & Resilience Stage

Marvin Bathmann, Marivation GmbH

Panel „Smart Port Ecosystem – Overcoming Complexity in Maritime Data Exchange“

Do., 3. September 2026, 14:05 bis 15:00 Uhr, Transformation & Resilience Stage

– Arne Lamm, DLR, Institut für Systems Engineering für zukünftige Mobilität

– Otto Klemke, NautilusLog GmbH

Vortrag „Emission-Free Port – Pathway to a Resilient Energy Future“

Do., 3. September 2026, 16:05 bis 16:30 Uhr, Energy & Sustainability Stage

Dr.-Ing. Lars Baetcke, DLR, Institut für Maritime Technologien und Antriebssysteme

Die Beiträge der MCN-Mitglieder greifen aktuelle Herausforderungen der Hafen- und Logistikwirtschaft auf und reichen von Digitalisierung und Automatisierung über nachhaltige Energie- und Infrastrukturkonzepte bis hin zu innovativen Lösungen für die maritime Wertschöpfung.

all about ports 2026

2.-3. September 2026

CCH – Congress Center Hamburg

Congressplatz 1, 20355 Hamburg

Weitere Informationen sowie das vollständige Konferenzprogramm finden Sie auf der Website der all about ports.

Die Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Bilder und Logo

Presse-Service der all about ports

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V.

Frau Sandra Rudel

Wexstraße 7

20355 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 227019-498

web ..: https://www.maritimes-cluster.de/

email : sandra.rudel@maritimes-cluster.de

Das Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) ist das Netzwerk der maritimen Branche in Norddeutschland. Mit über 350 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fördert das MCN den Austausch, die Zusammenarbeit und Innovation innerhalb der Branche sowie an Schnittstellen zu anderen Industrien. Durch Geschäftsstellen in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist das MCN regional präsent und bietet Akteur:innen vor Ort gezielte Unterstützung – von der Suche nach Innovationspartner:innen über Informationen zu Förderprogrammen bis hin zur Vermittlung wertvoller Kontakte.

Das MCN koordiniert Fachgruppen zu den Themen Maritime Informations- und Kommunikationstechnologien, Maritimes Recht, Maritime Sicherheit, Maritime Wirtschaft Offshore Wind, Personal und Qualifizierung, Schiffseffizienz sowie Unterwasserkommunikation.

Gegründet im Jahr 2011 als länderübergreifendes Cluster der Länder Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, kamen 2014 Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hinzu. Seit 2017 agiert das MCN als eingetragener Verein.

Pressekontakt:

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V.

Frau Sandra Rudel

Wexstraße 7

20355 Hamburg

fon ..: 040 227019-498

email : sandra.rudel@maritimes-cluster.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kölner Schauspielerin und Neurowissenschaftlerin gewinnt beim Internationalen Silent Speaker Battle aluDOOR Industriegehäuse von Rolec gewinnt den Green Good Design Award