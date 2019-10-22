  • Komfortable Monteurzimmer zu günstigen Preisen bei Pension Knapp in Dillenburg

    Pension Knapp in Dillenburg bietet günstige, komfortable Monteurzimmer mit WLAN, Küche und Parkplatz – ideal für kurze und lange Aufenthalte mit optimaler Verkehrsanbindung.

    Die Pension Knapp bietet Monteuren und Handwerkern in Dillenburg eine praktische und zugleich komfortable Unterkunft zu fairen Preisen.
    Nach einem anstrengenden Arbeitstag finden Gäste hier Ruhe und Erholung in einer angenehmen Umgebung mit guter Verkehrsanbindung.
    Die ruhige Lage hilft zusätzlich, nach der Arbeit schnell abzuschalten.

    Ausstattung der Zimmer

    Die 12 modern eingerichteten Zimmer sind mit gemütlichen Betten, TV, Kühlschrank und WLAN ausgestattet.
    Zusätzlich stehen ein privater Parkplatz sowie eine voll ausgestattete Gemeinschaftsküche zur Verfügung.
    Dadurch eignen sich die Unterkünfte sowohl für kurze Einsätze als auch für längere Aufenthalte. Auch längere Aufenthalte werden durch die Selbstverpflegung erleichtert.

    Lage & Umgebung

    Die Pension liegt ruhig und dennoch verkehrsgünstig nahe Dillenburg, Haiger und Herborn.
    Die Autobahn ist in wenigen Minuten erreichbar, was eine schnelle Anbindung an regionale Einsatzorte ermöglicht.
    Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Natur- und Erholungsgebiete wie der Wildpark Donsbach sorgen für zusätzlichen Komfort.
    Autobahnen in 6-8 km Entfernung sorgen für schnelle regionale Erreichbarkeit.

    Marktentwicklung & Fazit

    Die stabile Übernachtungsnachfrage in Hessen zeigt die wachsende Bedeutung funktionaler Unterkünfte für Geschäftsreisende und Monteure.
    Die Pension Knapp reagiert darauf mit einem klaren Fokus auf Preis-Leistung, Komfort und Flexibilität.
    Damit ist sie eine ideale Wahl für alle, die in der Region arbeiten.
    Die Zahlen in Hessen bestätigen die stabile und wachsende Nachfrage.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Zimmervermietung Knapp
    Herr Uwe Haubach
    Hauptstr. 2b
    35686 Dillenburg
    Deutschland

    fon ..: 02771 35595
    fax ..: 02771 264862
    web ..: http://www.zimmervermietung-dillenburg.com
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Zimmervermietung Knapp
    Herr Uwe Haubach
    Hauptstr. 2b
    35686 Dillenburg

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