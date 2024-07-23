  • Preiswerte Monteurwohnungen bei Köln – ideal für Handwerker & Geschäftsreisende

    Monteurwohnungen bei Köln in Hürth: komfortabel, gut angebunden und ideal für Handwerker & Geschäftsreisende – ab ca. 35 EUR pro Nacht.

    Das Haus zum weißen Kreuz in Hürth bietet funktionale und preisgünstige Monteurwohnungen für Handwerker, Monteure und Geschäftsreisende. Die Unterkunft liegt ruhig, aber dennoch verkehrsgünstig nahe Köln und ermöglicht eine schnelle Anbindung an Industrie- und Gewerbegebiete in der Region. Ideal für kurze Projekte oder längere Aufenthalte.

    Ausstattung für Selbstversorger mit Wohlfühlfaktor

    Die Unterkunft verfügt über zehn modernisierte Schlafwohnräume, verteilt auf fünf Wohneinheiten. Helle Zimmer, bequeme Betten, Stauraum sowie Sat-TV und kostenloses WLAN sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Besonders praktisch ist die voll ausgestattete Küche in jeder Einheit – inklusive Kühlschrank, Herd und allen wichtigen Küchenutensilien, sodass Gäste flexibel und kostengünstig selbst kochen können.

    Gute Lage & schnelle Anbindung

    Die Monteurwohnungen befinden sich in Hürth mit direkter Nähe zu Köln-Marsdorf, Hürth-Knapsack und dem Kölner Zentrum. Bus- und Bahnverbindungen sind fußläufig erreichbar, sodass auch ohne Auto eine gute Mobilität gewährleistet ist. Für Autofahrer stehen Parkplätze am Haus gegen eine geringe Wochenpauschale zur Verfügung. Die ruhige Wohnlage sorgt zudem für erholsame Abende nach einem Arbeitstag.

    Faire Preise & flexible Buchung

    Die Zimmer sind als Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer buchbar und passen sich flexibel an Teamgrößen an. Einzelzimmer starten ab ca. 35 EUR pro Nacht, während bei längeren Aufenthalten oder Gruppenbelegung attraktive Wochenpreise ab ca. 98 EUR pro Person möglich sind. Besonders für Firmen mit regelmäßigem Bedarf ergeben sich dadurch wirtschaftliche Vorteile.

    Persönlicher Service & unkomplizierter Aufenthalt

    Die Gastgeberfamilie legt großen Wert auf Sauberkeit, persönliche Betreuung und eine einfache Buchungsabwicklung. Regelmäßige Reinigung und ein direkter Ansprechpartner vor Ort sorgen für einen reibungslosen Aufenthalt – sowohl für kurze Einsätze als auch für mehrwöchige Projekte.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Haus zum weißen Kreuz
    Herr Weßling
    Wendelinusstr. 81
    50354 Hürth
    Deutschland

    fon ..: 0170 3819454
    fax ..: 02233 939396
    web ..: http://www.haus-zum-weissen-kreuz.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Haus zum weißen Kreuz
    Herr Weßling
    Wendelinusstr. 81
    50354 Hürth

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