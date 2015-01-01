Steuerberaterin Kirsten Rosendahl-Lemm in Münster

In Münster bietet die Steuerkanzlei von Kirsten Rosendahl-Lemm seit 1999 persönliche und kompetente Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmen von Erklärung bis Einspruch und Beratung heute.

Die Kanzlei der Steuerberaterin Kirsten Rosendahl-Lemm in Münster steht seit dem Jahr 1999 für eine fundierte, zuverlässige und individuelle Steuerberatung. Durch ihre umfassende Ausbildung und langjährige Berufserfahrung betreut sie Privatpersonen, Gewerbetreibende und Unternehmen mit hoher fachlicher Kompetenz. Dabei legt sie besonderen Wert auf eine persönliche und kontinuierliche Begleitung ihrer Mandanten.

Umfassendes Leistungsspektrum für Unternehmen und Privatpersonen

Das Steuerbüro bietet ein breites Spektrum an Leistungen, das weit über die reine Erstellung von Steuererklärungen hinausgeht. Dazu gehören die Erstellung von Steuererklärungen für Privatpersonen und Gesellschaften ebenso wie die Anfertigung von Jahresabschlüssen nach handels- und steuerrechtlichen Vorgaben. Darüber hinaus übernimmt die Kanzlei die Finanzbuchhaltung sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung und sorgt so für eine verlässliche steuerliche und betriebswirtschaftliche Grundlage.

Steuerliche Beratung bei komplexen Fragestellungen

Ein weiterer Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der Beratung zu anspruchsvollen steuerlichen Einzelfragen. Insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer und der Abgabenordnung unterstützt die Steuerberaterin ihre Mandanten mit fundierten Stellungnahmen und praxisnahen Lösungen. Auch die steuerliche Bewertung und Begleitung von Verträgen spielt eine wichtige Rolle, wobei häufig die Schnittstelle zwischen steuerlicher und rechtlicher Beratung hergestellt wird.

Sorgfältige Prüfung von Steuerbescheiden und Durchsetzung von Rechten

Da Steuerbescheide nicht selten Fehler enthalten, erfolgt durch die Kanzlei eine besonders sorgfältige Prüfung aller Bescheide. Bei Bedarf werden fristgerecht Einsprüche eingelegt, um die Rechte der Mandanten konsequent durchzusetzen. Ziel ist es stets, finanzielle Nachteile zu vermeiden und sämtliche steuerlichen Vorteile optimal auszuschöpfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Steuerberaterin Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm

Frau Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm

Sendener Stiege 7

48163 Münster

Deutschland

fon ..: 02536 345734

fax ..: 03222 6890516

web ..: http://www.rosendahl-lemm.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Steuerberaterin Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm

Frau Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm

Sendener Stiege 7

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