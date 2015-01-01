  • Ausgezeichnete Steuerberatungen in Münster – Steuerberaterin Kirsten Rosendahl-Lemm

    Mit über zehn Jahren Erfahrung bietet Steuerberaterin Kirsten Rosendahl-Lemm in Münster kompetente und individuelle Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmen – transparent und zuverlässig.

    Steuerberaterin Kirsten Rosendahl-Lemm führt seit über zehn Jahren ihr eigenes Steuerbüro in Münster. Sie betreut Privatpersonen, Freiberufler, Gewerbetreibende und Unternehmen umfassend in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Durch kontinuierliche Weiterbildung bleibt die Kanzlei stets auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung und bietet rechtssichere Beratung auf hohem Niveau.

    Umfassende Leistungen für Unternehmen und Privatpersonen

    Das Leistungsspektrum umfasst die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen ebenso wie Finanz- und Lohnbuchhaltung. Darüber hinaus werden Gestaltungsberatung, Erbschaftsteuerberatung, steuerliche Außenprüfungen sowie Unterstützung bei Unternehmenstransaktionen angeboten.

    Vertrauen, Transparenz und individuelle Betreuung

    Eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit bildet die Grundlage der Mandantenbeziehung. Transparenz in allen Prozessen sowie eine diskrete Arbeitsweise schaffen Sicherheit. Die individuellen Bedürfnisse der Mandanten stehen stets im Mittelpunkt der Beratung, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

    Stabile Entwicklung und starke Partnerschaften

    Der stetige Anstieg der Steuerberater in Deutschland zeigt die wachsende Bedeutung der Branche. Als etablierte Kanzlei profitiert Kirsten Rosendahl-Lemm von einem starken fachlichen Netzwerk und langjähriger Erfahrung, wovon Mandanten direkt profitieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Steuerberaterin Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm
    Frau Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm
    Sendener Stiege 7
    48163 Münster
    Deutschland

    fon ..: 02536 345734
    fax ..: 03222 6890516
    web ..: http://www.rosendahl-lemm.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Steuerberaterin Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm
    Frau Dipl.-Kff. Kirsten Rosendahl-Lemm
    Sendener Stiege 7
    48163 Münster

    fon ..: 02536 345734
    web ..: http://www.rosendahl-lemm.de
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