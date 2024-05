Korte Immobilien Fröndenberg – Kompetenz im Immobiliengeschäft seit 1975

Inhaber Manuel Korte gewährleistet Service und Marktexpertise in der Stadt und in der Region

Seit 1975 bietet das Unternehmen „Korte Immobilien Fröndenberg“ einen umfassenden Service rund um Immobilien. Mit einem tiefgreifenden Marktverständnis und persönlichem Einsatz stellt Inhaber Manuel Korte sicher, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer von einem bestmöglichen Service profitieren.

Der Immobilienmakler Fröndenberg bietet seinen Kunden ein Rundum-sorglos-Paket. „Für mich ist es äußerst wichtig, meinen Kunden bei Fragen oder Wünschen jederzeit zur Verfügung zu stehen“, betont Manuel Korte. Die Expertise des Unternehmens in der lokalen Immobilienlandschaft ermöglicht es, sowohl Verkäufern als auch Käufern gerecht zu werden und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Das Leistungsspektrum von Korte Immobilien Fröndenberg umfasst für Verkäufer unter anderem eine marktgerechte Wertermittlung, effiziente Vermarktungsstrategien und eine nachhaltige Kundenbetreuung nach dem Verkauf.

Interessenten, die eine Immobilie in Fröndenberg oder in der Umgebung erwerben oder mieten möchten, finden mit Korte Immobilien Fröndenberg ebenfalls einen zuverlässigen Partner. „Ich höre mir die individuellen Wünsche meiner Kunden sowie deren Budget- und Objektvorstellungen genau an, um schnell eine passende Wohnung oder ein passendes Haus zu finden“, so der Inhaber.

Durch die individuelle Beratung und die hohe Qualität der Dienstleistungen hat Korte Immobilien Fröndenberg wiederholt Top-Bewertungen in unabhängigen Portalen erhalten. „Die Kunden schätzen unter anderem die Sorgfalt, die Transparenz und die fachliche Kompetenz“, erklärt Manuel Korte.

Verkäufer und alle, die Immobilien in Fröndenberg kaufen oder mieten möchten, können sich über die Dienstleistungen des Maklers für Fröndenberg und die Region online unter https://www.korte-immobilien.de/ informieren oder telefonisch unter 02373 / 76969 einen Beratungstermin vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Korte Immobilien Fröndenberg

Herr Manuel Korte

Winschotener Straße 12

58730 Fröndenberg/Ruhr

Deutschland

fon ..: 02373 / 76969

fax ..: 02373 / 76678

web ..: https://www.korte-immobilien.de/

email : manuel.korte@online.de

Seit der Gründung im Jahr 1975 hat sich Korte Immobilien Fröndenberg als Maklerunternehmen in der Stadt und in der Region etabliert. Unter der Leitung von Manuel Korte, einem passionierten Immobilienmakler mit tiefer Verbundenheit zur Region, bietet das Unternehmen eine umfassende Palette an Immobiliendienstleistungen an. Korte Immobilien Fröndenberg hat sich spezialisiert auf den Verkauf von Wohnimmobilien und Grundstücken in Fröndenberg sowie den angrenzenden Gebieten wie Menden, Unna, Wickede/Ruhr, Holzwickede und Schwerte.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bleib heut bei mir – der neue volkstümliche Schlager von Elmar Oberlechner