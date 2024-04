Licht im Dunkeln – Laserbeschriftung für beeindruckendes Tag-Nacht-Design

Wir zeigen die Facetten des Tag-Nacht-Designs und erklären, wie Laserbeschriftung außergewöhnliche visuelle Effekte erzeugt, die bei Tag subtil und bei Nacht leuchtend wirken.

Die Technik der Laserbeschriftungen bietet unzählige Möglichkeiten in der Gestaltung und Fertigung, besonders im Bereich des Tag-Nacht-Designs. Die präzise Laserbeschriftung hat sich als Schlüsseltechnologie in verschiedenen Industrien etabliert.

Durch das gezielte Abtragen von Lackschichten werden bei Tag-Nacht-Designs faszinierende Kontraste geschaffen, die im Dunkeln leuchten und tagsüber subtil überzeugen. Diese Methode ermöglicht es, Logos, Skalen und Bedienelemente auf technischen Bauteilen nicht nur sichtbar, sondern auch haptisch erfahrbar zu machen.

Laserbeschriftungen sind vielseitig einsetzbar und gelten für viele industrielle Anwendungen als optimale Lösung für herausragende Ergebnisse.

So funktioniert der Farbabtrag im Tag-Nacht-Design:

Das Verfahren des Farbabtrags im Tag-Nacht-Design kennzeichnet sich durch das präzise Entfernen von Lackierungen bzw. Beschichtungen auf Bauteilen, wodurch das darunterliegende Material freigelegt wird. Diese Technik lässt mit dem Hinterleuchten im Dunkeln ausschließlich die durch Laser freigelegten Symbole erscheinen.

Transluzente oder durchleuchtbare Kunststoffe dienen als Basis für das Tag-Nacht-Design und ermöglichen vielfältige Anwendungen, von ganzen Schalterkonsolen bis hin zu einzelnen Bedienelementen. Speziell in der Automobilbranche findet die Laserbeschriftung für das Tag-Nacht-Design breite Anwendung, um Bedienelemente tagsüber in Weiß und nachts in markenspezifischen Farben leuchten zu lassen. Der Einsatz von Laserbeschriftung erweist sich hierbei als die effizienteste, sicherste und oft einzige Lösung für diesen Prozess.

Vorteile der Laserbeschriftung für das Tag-Nacht-Design:

Im Gegensatz zu einer Bedruckung, die das Tag-Nacht-Design aufgrund der überdeckenden Farbschicht nicht umsetzen kann, bietet die Laserbeschriftung erhebliche Vorteile. Einer der größten Vorteile ist die Langlebigkeit der Beschriftung. Gerade bei häufig genutzten Bedienelementen, die schnell Verschleißerscheinungen zeigen können, zeichnet sich die Laserbeschriftung durch ihre nahezu unzerstörbare Beschriftung aus.

Beispiele für Laserbeschriftung im Tag-Nacht-Design:

– Automobilindustrie: Diverse Bedienelemente in modernen Fahrzeugen wie z.B. die Tasten der Fensterheber oder der Knopf zur Betätigung der Warnblinkanlage

– Kaffeeautomaten

– Bedienelemente für Smart-Home

– Telekommunikation: Tastaturen von Telefonen oder PCs

Das Tag-Nacht-Design ist bei Bedienelementen gängiger Produkte aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der universelle Einsatz dieser Technik macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der industriellen Produktbeschriftung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PB Produkte Beschriften e. K.

Herr Philipp Frank

Ernststraße 33

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: +491777317320

web ..: https://www.produkte-beschriften.de/

email : info@produkte-beschriften.de

