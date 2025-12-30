mAInthink stärkt Governance: Prof. Dr. Sergei Guriev tritt dem Aufsichtsrat bei

Entscheidungsintelligenz unter realen Restriktionen: Sergei Guriev bestätigt StratePlan.

Worms/London, 30. Dezember 2025- Die mAInthink GmbH erweitert ihren Aufsichtsrat um den international renommierten Ökonomen Sergei Guriev. Der Beitritt folgt auf eine fachliche Validierung des KI-gestützten Entscheidungs- und Optimierungssystems StratePlan, das das Unternehmen als operativ einsetzbare Consulting-Lösung im Markt positioniert. Guriev übernimmt eine strategisch-beratende, nicht-operative Rolle.

StratePlan ist darauf ausgelegt, komplexe strategische Entscheidungen unter realen Restriktionen – darunter Budget, Zeit, Ressourcen und Abhängigkeiten – systemisch zu berechnen und zu optimieren. Der Ansatz unterscheidet sich von klassischen Beratungsmodellen und rein analytischen KI-Systemen, die primär Prognosen oder Reports liefern: StratePlan fokussiert die konkrete Optimierung von Handlungsalternativen in mehrdimensionalen Entscheidungsräumen.

Mit dem Eintritt Gurievs stärkt mAInthink die ökonomische und governance-seitige Begleitung der Lösung. Ziel ist es, die Weiterentwicklung von StratePlan aus einer unabhängigen, wissenschaftlich fundierten Perspektive zu unterstützen und die Nachvollziehbarkeit strategischer Entscheidungen weiter zu erhöhen.

Sergei Guriev ist seit August 2024 Dean und Professor of Economics an der London Business School. Zuvor war er unter anderem Chief Economist der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und bekleidete zahlreiche internationale Aufsichts- und Board-Mandate. Seine Expertise liegt in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Corporate Governance und strategische Entscheidungsfindung.

Sergei Guriev betont, dass StratePlan ein zentrales Problem moderner Organisationen adressiere:

_“Der Ansatz verbindet ökonomische Logik mit mathematischer Optimierung auf eine Weise, die über klassische Analyse- oder Prognosemodelle hinausgeht.“_

Sascha Rissel CEO: _“Entscheidungsintelligenz ist kein Zukunftsthema – sie ist heute notwendig.“_

Die mAInthink GmbH ist ein Deep-Tech-Unternehmen mit Fokus auf KI-gestützter Entscheidungsintelligenz. Mit StratePlan bietet mAInthink eine Consulting-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, komplexe strategische Entscheidungen systemisch, nachvollziehbar und wirtschaftlich optimal zu treffen.

