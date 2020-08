Mallorca Sommer 2020: Interview mit Johannes von mallorquin-bikes.de, der größten Motorradvermietung Europas

Eine neue BMW GS1250, KTM, Ducati Multistrada oder Africa Twin zu mieten auf Mallorca, ist dank der seit vielen Jahren erfolgreichen Motorradvermietung von Anke und Johannes Pfaff denkbar einfach.

Die größte Insel der Balearen ist dieses Jahr ein besonderes Paradies für MotorradfahrerInnen. Neben einem tollen Badewetter bietet die größte Baleareninsel nun viele geöffnete Restaurants, Pool Fincas und weitgehend leere Strände laden zum relaxen ein.

Eins aber überzeugt nachhaltig: die diesjährige Sommer-Beschaulichkeit. Sie ist mit der wunderschönen Ruhe eines Mallorca Winterurlaubs zu vergleichen, bei ungleich angenehmeren Temperaturen. Die Straßen sind diesen Sommer spürbar leerer, viel weniger Autos sind auf dem hervorragend ausgebauten Straßennetz der Insel Mallorca unterwegs. Auf zahllosen Schotter- und Offroad- Pisten unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade trifft man dieses Jahr in den seltensten Fällen andere Enduro- AbenteurerInnen…

Mein Name ist Oliver Gaebe, ich bin ebenfalls ein auf Zweirädern ziemlich viel gereister Motorrad-Enthusiast (mit meiner Africa Twin z.Zt. auf Mallorca unterwegs). Ich bin Reisejournalist.

Da freut es mich besonders, heute einen wahren Experten unter den aktiven Bikern zu treffen: ich bin mit Johannes von www.mallorquin-bikes.de zum Interview verabredet.

Ich bin sehr gespannt, die bekannteste Motorradvermietung Europas kennenzulernen. Seit vielen Jahren in der Hand von Anke und Johannes und mit dem jüngsten, exklusivsten und größten Verleih-Fuhrpark auf der Insel versehen. Ich bin sehr neugierig, von Johannes näheres über Mallorca 2020 zu erfahren, aus der Sicht eines dort lebenden Motorradprofis.

1)

Oliver Gaebe, www.bellacoola.de:

„Hallo Johannes, bitte beschreib doch mal Eure Firma und was ist das Besondere von Eurer Motorradvermietung?“

Johannes:

„Hola Oliver, wir bieten einen Rundumservice, wie keine andere Vermietung auf unserer Insel:

1. Transferservice vom Hotel/ Airport zum Motorrad

2. Buchungen sind in­di­vi­du­ell angepasst an den Biker/in

3. Komplette Schutzausrüstung

4. Fahrtraining mit unseren Mietmaschinen, ebenso Individuell gestaltet (nach Wunsch), z.B. auf KTM

5. Enduro Sport und Reiseenduro Training vom feinsten.. Safety & Adventures nach Kundenmaß.

6. Reisevorbereitungstraining für Afrikatouren, allgemeine Vorbereitung für „das Abenteuer des Lebens“ oder auch nur mal eine ,kleine‘ Motorradreise

7. Unsere Kunden können auf über 50 Motorräder der beliebtesten Baureihen zurückgreifen, BMW, Honda oder KTM

8. Kundenservice und Flexibilität gehören tatsächlich zu unserer Unternehmens- Philosophie

9. Ein Blick in unser Gästebuch zeigt, warum viele Kunden immer wieder zu uns kommen und viele sogar zu Freunden wurden :)“

2)

Oliver:

„Das stimmt allerdings, Johannes. Ich habe die Meinungen Eurer Kunden überflogen, wow! Was für Motorräder bietet Ihr dieses Jahr in der Vermietung?“

Johannes:

„Aktuelle Love Motos von den besten Premium Herstellern, z.B.:

1. Honda: Africa TWIN

2. BMW R 1250 GS , F 850 GS, XR Modelle und R Modelle (naked bikes), S Modelle wie Sport

3. Ducati Multistrada und Scrambler.“

4. KTM 2020 Sport Enduro

Schmankerl: Wir bieten KTM Enduro Individual Trainings mit abschließender Tour. Ein Mix aus Fahren und Trainieren.

So lernen wir – quasi spielerisch – mit ein paar sehr attraktiven Übungen sicheres Offroad Fahren:

– Trial Einlagen

– Driften: mit Drifts um die Kurven

– Hinterradfahren und Stopi

Zugegeben: das ist dann schon Können und Spaß auf einem höheren Level.

3)

Oliver:

„Klingt wie Musik, hehe! Was macht Mallorca und Motorradfahren in diesem Jahr denn so besonders?“

Johannes:

„Die Insel ist unwiderstehlich für das Motorradfahren! In diesem Sommer legt der Attraktivitätslevel sogar noch eine Schippe drauf! Egal ob Cruiser oder Enduro-Liebhaber, es gibt Traumtrails und Traumstraßen in allen Facetten. Unglaublich vielseitig sind Wege und das Substraßen- Netz. Gerade 2020 bietet Mallorca auf zwei Rädern Kultur und Landschaften wie im Bilderbuch. Das Meer bietet immer wieder Frische , sei es beim Fahren oder direkt zum reinspringen. Die Berge sind ein Abenteuer, zu Fuss, aber vor allem mit dem Motorrad. Im Hintergrund ist dann immer irgendwo ein herrlich blaues Meer zu bestaunen, atemberaubend schön. Viele unserer Kunden kommen immer wieder, um Küstenstraßen (bis zu 200m über dem Meeresspiegel!) entlang zu fahren. Das Farbenspiel dabei ist ebenso ein Erlebnis, wie die Umgebung. Mallorca erlaubt FahrerInnen innere Freiheit und Frieden zu spüren, wobei die Insel mit all unseren Sinnen umher tanzt, wie der Wind über die Wellen. Das ist auch vor Corona so gewesen, aber vor Corona war einfach viel mehr Verkehr auf unserer Insel unterwegs.“

4)

Oliver:

„Hast du einen Tipp für Deine Kunden, was Motorradfahrer dieses Jahr machen können, die vielleicht auch gerne ein wenig Offroad unterwegs sind und aufgrund des Trubels der Vergangenheit das nicht machen konnten oder wollten?“

Johannes:

„Ehrlich gesagt, es gab da nie Trubel. Im Gelände triffst du keinen anderen Menschen. Fantastische Einblicke in längst verlasse Pfade, vorbei an Ruinen und idyllisch gelegenen Landhäusern, fädeln wir uns, teilweise geduckt, geschickt durch urbane Landschaften. Die Pflanzen wachsen so intensiv hier auf der Insel, dass man manchen Weg nach einem Jahr nicht wieder erkennt. In jeder Hinsicht eine besondere ErFAHRung, mit dem Motorrad auf dieser Weise unterwegs zu sein. Pure Abenteuer sind garantiert, auf Wunsch mit besonnenen, professionellen Tourguides und Instruktoren.“

5)

Oliver:

„Was für Motorräder wirst du bald zur Vermietung freigeben, planst du auch die Vermietung von Elektro Motorrädern? Welche Visionen hast du für 2021 für eure Firma?“

Johannes:

„Elektromotorräder sind noch kein Thema… Uns fehlt es hier an Nachhaltigkeit, die Batterien haben nur eine sehr begrenzte Lebensdauer. Zudem sind Fahrzeuge und Batterien unerschwinglich teuer. Auch der Raubbau an Mensch und Natur bei der Batterieherstellung im gesamten, sind E-Motorräder noch keine wirkliche Alternativen.

2021 wünschen wir Euch allen, ja der gesamten Menschheit und Tieren Gesundheit und Friede .. ein Ende von Corona oder zumindest eine positive Bewältigung dieser außerordentlichen Herausforderung.“

Oliver:

„Danke Johannes, für das Interview und viel Erfolg für die Zukunft und Eure Firma https://www.mallorquin-bikes.de/.“

