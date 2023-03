Mamma mia, wie Mozzarella: der neue Simply V Caprese Genuss

Deutschlands beliebteste Käse-Alternative bereichert Angebot um erste überzeugende pflanzliche Mozzarella-Alternative

– Kugel in Salzlake begeistert Verbraucher:innen

– perfekt dank neuem Herstellungsverfahren

Tomaten sind ganz klar unser beliebtestes Gemüse – und so richtig gut schmecken sie mit Mozzarella, daher wird diese typisch italienische Spezialität auch so oft und so gern serviert. Überhaupt wird die italienische Küche hierzulande geschätzt wie keine andere. Aber auch der Wunsch nach rein pflanzlichem Genuss wird immer größer, und beides harmoniert dank Simply V ab sofort perfekt miteinander: Mit dem neuen Simply V Caprese Genuss kann jetzt jeder die Klassiker der italienischen Küche rein pflanzlich genießen. Der Simply V Caprese Genuss ist die erste rein pflanzliche Mozzarella-Alternative, die auf ganzer Linie überzeugt, bei der Konsistenz, der Verwendung und vor allem beim Geschmack. Gelungen ist das mit einem völlig neuen Herstellungsverfahren, das Deutschlands beliebteste Käse-Alternative eigens dafür entwickelt hat.

Gelungene Mozzarella-Alternative, die Verbraucher:innen begeistert

Sieht aus wie Mozzarella, schmeckt wie Mozzarella und lässt sich ebenso verwenden – kein Wunder also, dass die Verbraucher:innen begeistert sind vom neuen Simply V Caprese Genuss. Ihnen gefällt die moderne, appetitanregende Packung, sie schätzen die Angebotsform als Kugel in Salzlake und bewerten Optik, Farbe und Schnittfestigkeit durchweg positiv. Simply V beweist damit einmal mehr, dass die Marke es wie keine andere Käse-Alternative versteht, aus Wünschen von Konsument:innen Produkte zu formen. Darüber hinaus zeigt der Carprese Genuss, dass sich Simply V seinem Anspruch treu bleibt und die eigenen hohen Qualitätsanforderungen voll und ganz erfüllt: Jedes Produkt der Marke soll ebenso verwendet werden können wie das entsprechende Molkereiprodukt und genauso gut schmecken.

Mozzarella gehört zu den beliebtesten Käsesorten in Deutschland. Vor allem Jüngere verwenden ihn sehr gern, und bei ihnen stehen auch pflanzliche Käse-Alternativen besonders hoch im Kurs. Diese Überschneidung verlangt geradezu nach einer pflanzlichen Mozzarella-Alternative, doch keine der bislang erhältlichen konnte sich erfolgreich etablieren. Der Simply V Caprese Genuss hat nun beste Voraussetzungen, das zu ändern, schließlich wurde keine andere Mozzarella-Alternative in Verbrauchertests so gut bewertet wie der Caprese Genuss.

Wie gut sich Simply V darauf versteht, Käse-Kategorien erfolgreich in pflanzliche Alternativen zu übersetzen, hat die Marke bereits mit dem Simply V Hirtengenuss und dem Simply V Grill & Pfannengenuss gezeigt. Beide Produkte haben entscheidend zum Wachstum der Kategorien Weißkäse-Alternative bzw. Grillkäse-Alternative beigetragen. Mit dem Simply V Caprese Genuss komplettiert die Marke ihre einzigartige saisonale Produktrange, so dass Verbraucher:innen den Sommer noch besser genießen können.

Die Einführung des Simply V Caprese Genuss wird unterstützt mit einem aufmerksamkeitsstarken Kommunikationspaket. Dazu zählen ein umfassendes Digital-Paket sowie eine starke Aktivierung am POS. Eine Print-Kampagne in auflagenstarken Medien samt umfangreicher PR-Aktivitäten runden die Einführungskampagne perfekt ab.

Der Simply V Caprese Genuss ist ab Mai 2023 im Handel erhältlich. Die Bestelleinheit für den Handel besteht aus einem Tray mit sechs Beuteln (150 g Bruttogewicht, 125 g Abtropfgewicht). Die unverbindliche Preisempfehlung für den 150 g-Beutel liegt bei EUR 2,49.

Weitere Informationen unter: https://www.simply-v.de/de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Argumento PR für Simply V

Frau Hella Beuschel

Haydnstraße 6

67655 Kaiserslautern

Deutschland

fon ..: (0631) 310 90 310

web ..: https://www.simply-v.de/de/

email : mail@argumento.de

Über die E.V.A. GmbH und Simply V:

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil des Hochland-Verbundes verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeiter:innen an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen, ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Zum Produktportfolio gehören Streichgenuss und Genießerscheiben, Reibegenuss und Pastagenuss, Hirtengenuss und Grill & Pfannengenuss sowie Frischegenuss und Caprese Genuss.

