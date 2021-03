Mawson meldet Bohrergebnisse aus Ziel F11 aus Projekt South East Mount Isa

Vancouver, Kanada – MawsonGoldLimited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) gibt die Ergebnisse der Bohrungen auf dem Ziel F11 50 Kilometer südlich der Silber-Zink-Blei-Mine Cannington im Mount Isa Block bekannt (Abbildung 1). Die Bohrungen wurden durch einen Zuschuss in Höhe von 200.000 AUD$ im Rahmen der Collaborative Exploration Initiative („CEI“) der Regierung des Bundesstaates Queensland unterstützt.

Wichtige Punkte:

– Das Bohrloch zielte auf eine kombinierte Gravitations- und Magnetanomalie unterhalb von 318 Metern mesozoischem Deckgestein;

– Siebenunddreißig Untersuchungsproben wurden in sulfidischen Abschnitten und Zonen mit spröder chlorithaltiger Alteration entnommen;

– Neun der zwanzig Proben unterhalb von 750 Metern lagen zwischen 61 ppm und 8.660 ppm und enthielten durchschnittlich 1.202 ppm Kupfer, das mit einer texturell späten sulfidischen hydrothermalen Alteration in Zusammenhang steht;

– Proben aus einer 43 Meter breiten Zone mit spröden Verwerfungen, Brüchen und kataklastischen Zonen mit Pyrit-Serizit-Chlorit-Graphit als dominante Alteration sind schwach anomal für Basismetalle und Edelmetalle und werden 2021 Gegenstand weiterer Untersuchungen sein

Herr Hudson, Chairman und CEO, erklärt: „Anomales Kupfer ist immer ermutigend und die Ergebnisse dieses Bohrlochs verstärken die starke Prospektivität der östlichen Sukzession im Mount Isa Block mit diesem, dem einzigen Bohrloch, das jemals in das Grundgestein in einem Radius von 10 Kilometern gebohrt wurde. Mawson wird die Bohrergebnisse, insbesondere die unteren 100 Meter des Bohrkerns, weiter untersuchen und mit unseren neu erhobenen (2019) Gravitations- und Magnetikdatensätzen abgleichen, um weitere Ziele zu entwickeln.

Das Bohrloch (MQDDH001; Tabelle 1 für Informationen zum Bohrkragen) wurde im Oktober 2020 abgeschlossen und auf 849,7 Meter gebohrt, wobei das Grundgebirge auf 318 Metern durchteuft wurde. Basierend auf den Ergebnissen der Schwerkraft- und magnetischen Untersuchungen von Mawson wurde die Zielquelle unterhalb des Kontakts zwischen Grundgebirge und Deckgebirge innerhalb von metamorphem Gestein mit Amphibolitfazies modelliert, um eine zusammenhängende und große, nicht gebohrte Mehrpunkt-Restschwerkraftanomalie von 1,95 mgal mit einem angrenzenden magnetischen Hoch zu testen. Die Anomalie hat eine flache Spitze von 700 Metern Tiefe und eine durchschnittliche Tiefe von 1.000-1.500 Metern. Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG) und Silber-Blei-Zink-Systeme vom Typ Broken Hill sind die Hauptzielarten innerhalb von Mawsons Projekt Isa Southeast. Die durchteufte pyritische kohlenstoffhaltige Verwerfungszone ist möglicherweise eine Erweiterung der regional bedeutenden Cloncurry-Verwerfung (siehe Fotos 1 & 2).

Der untere Teil des Bohrlochs unterhalb von 750 Metern enthält die meisten der interessanten Sulfide, insbesondere pyrrhotitreiche Zonen mit Adern und vereinzeltem Chalkopyrit, die von kaliumhaltigen Metasedimenten und mafischem Gestein beherbergt werden. Innerhalb dieser Zonen treten die anomalen Kupfer-, Arsen-, Silber- und Zinkwerte auf (Tabellen 2 & 3). Von 750 bis 838,8 Metern im Bohrloch ergaben 20 selektive Proben, die 12,7 Meter Bohrkern repräsentieren, einen Gehalt von 61 ppm – 8.660 ppm und durchschnittlich 1.202 ppm Kupfer, 0,02 ppm – 0,70 ppm und durchschnittlich 0,27 ppm Silber sowie 31,7 ppm – 237 ppm und durchschnittlich 109 ppm Zink. Die Goldergebnisse waren gering mit einem Maximalwert von 20 ppb. Der Anstieg des Kupfers und der assoziierten Elemente im unteren Bereich des Bohrlochs und die starke Korrelation mit der Einlagerung und sulfidischen Alteration der Pegmatite ist ein ermutigendes Zeichen für die Entwicklung einer weiteren Mineralisierung in diesem Gebiet. Die späte Sulfidanreicherung und/oder -mobilisierung ist ein Merkmal der Mineralisierungsstile in der östlichen Sukzession, die größtenteils von Fluiden angetrieben wird, die aus der Williams-Naraku-Eruptivsuite stammen (zum Beispiel Fotos 3 & 4).

Im Jahr 2021 wird ein Projekt in Zusammenarbeit mit der James Cook University durchgeführt, um die Ergebnisse von MQDDH001 mit anderen Mineralsystemen der östlichen Sukzession von Mount Isa zu vergleichen. Diese Ergebnisse werden mit unseren neu gesammelten (2019) Gravitations- und Magnetfelddatensätzen über Mawsons Explorationsgenehmigungen des Southeast Mt Isa Projekts integriert, um neue Bohrziele zu entwickeln.

Technischer Hintergrund

Die Koordinaten der Bohrlochkragen sind in Tabelle 1 und ausgewählte Untersuchungsergebnisse in Tabelle 2 dargestellt. Repräsentative Fotos sind in den Fotos 1-4 zu sehen (dieselben Fotos, die in der Pressemitteilung von Mawson vom 07. Dezember 2020 veröffentlicht wurden). Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Intervalls wird mit etwa 95 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert. Für das Bohrprogramm wurde ein Bohrgerät von „DDH1Drilling“ verwendet. Der Kerndurchmesser war NQ2 (50,7 mm). Die Kernausbeute ist ausgezeichnet und beträgt im frischen Gestein durchschnittlich nahezu 100 %. Nach dem Fotografieren und Protokollieren wurden die Kernintervalle selektiv für die Untersuchung entnommen. Die verbleibende Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die Untersuchungsproben wurden einzeln fotografiert und an das Labor von ALSGlobal in Brisbane geschickt. Die Proben wurden aufbereitet und mit der Brandprobenmethode (25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse wurden mit vier Säureaufschlüssen und ICP-MS-Methoden analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Gehalt und Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins. Darüber hinaus fügt ALSGlobal Leerwerte und Standards in den Analyseprozess ein. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte liegen bei etwa 80-90 % der gebohrten Mächtigkeiten.

Qualifizierte Person

Dr. Nick Cook (FAusIMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

MawsonGoldLimited ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mit den Mount Isa-Explorationsgenehmigungen und dem Erwerb des Victorian-Projekts verfügt Mawson über ein strategisches und diversifiziertes Portfolio an hochwertigen Goldexplorationsanlagen in zwei sicheren Jurisdiktionen.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den weltweiten Metallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Gesundheitswesen, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Tabelle 1: Halsbandinformationen für Bohrloch MQDDH001 im Projekt Southeast Isa (Koordinatensystem GDA94, Zone54).

BohrungOstenNordeRL DipAzTiefe ZulasKommentar

ID n (m) sen

MQDDH005057675350 -7527849.7 EL269Ziel basiert auf der

1 2 04 0 40 Inversion von

Bodenschwere- und

Luftmagnetdaten

Tabelle 2: Assay-Ergebnisse von MQDDH001 mit einer Auswahl von Elementen.

VonAn BreBeisHinweise Cu Zn S %Au_pAg_pAs_p

itepiel pp pp pm pm pm

m m

4084146 6100qtz-fsp-bi-musc – Chips 85 39.0.3<0.00.063.7

8042 1 1 9

4144206 6100qtz-fsp-bi-musc – Chips 36.40.0.1<0.00.042.7

8043 3 7 8 1 1

4364360.36100Schlieren-Granit 11829.0.2<0.00.051.9

.4 .755 8001 .5 4 4 1

4374370.36100Amphibolit 15770.0.20.010.0212.6

.1 .4 8002 9 5 7

4674680.46100Amphibolit 1091410.10.010.101.1

.6 8003 1 8

5005010.56100Schlieren-Lagerzapfen/Gran9.546.0.00.010.010.5

.95.45 8004it 1 3 3 9

5525520.36100geschertes serizitisches c14.68 0.00.010.020.4

.6 .9 8005hloritisches 9 6

Störungsgestein

5675670.36100Granit 10.15.0.0<0.00.000.3

.2 .5 8006 6 5 2 1 7

5685680.16100pyritische psammitische gr33.47.0.10.010.010.3

.2 .3 8007anoblastische 1 7 4 4

Textur

6086090.46100?alterierte und pyritisch 98.8.10.10.020.020.3

.7 .1 8008gebrochene 7 9 7

?

metased?

6106100.36100graphitischer Kataklasit (2083000.80.010.1 3.2

.3 .6 8009pyritisch 4

)

6236240.36100Wahrscheinlicher Amphiboli5611202.2<0.00.1412.2

.85.15 8012th 2 1 5

– py + po

6426420.36100pyritischer Psammit 2451473.90.010.341.5

.15.45 8013 .5 4 2

6446450.46100pyritischer Psammit, 3352103.30.020.171.3

.7 .155 8014 möglicherweise mit 2 1

anderem metallischen

Mineral

6486490.86100Sulfid- und Ser-chl-Pegmat32617.1.10.020.030.6

.6 .4 8015it 2 9

6576580.66100Amphibolit mit Sulfid – Za1471390.8<0.00.030.5

.9 .5 8017pfenrand .5 .5 4 1 2

6656660.26100graphitischer Psammopelit 47828.1.5<0.00.111.1

.95.2 5 8018mit 9 8 1 9

py, ?chl, Spur ccp

7527530.86100chl veränderte und sulfidr1881039.9<0.00.5316.7

.7 .5 8020eiche 5 .5 2 1 3

Amphe

7537540.66100chl veränderte und sulfidr1661383.90.010.384.2

.5 .155 8021eiche 0 .5 8 8

Amphe

7557560.86100Pegmatit und alterierter A2341738.00.010.6814.2

.35.2 5 8022mphorenrand 0 2 4

– sulfidisch

7587590.76100sulfidischer Psammit + Peg1091152.4<0.00.156.6

.9 .6 8040 5 1 1

7597590.36100po – qtz – fspar cp pegmat8661159.70.010.705.8

.6 .9 8041it 0 9 3

7737741 6100Sulfidischer Psammit 4421132.40.010.080.9

8023 3 6

7747751 6100Sulfidischer Psammit 3281322.0<0.00.082.2

8024 .5 9 1 9

7757761 6100Sulfidischer Psammit 33576 1.20.020.222.4

8025 5 6

7817810.36100chl-py alterierter Pegmati71335 1.1<0.00.150.9

.5 .8 8026t 4 1 1

7897890.46100?K-Feldspat-veränderter Am2762370.3<0.00.061

.4 8039phibolith 3 1 3

7937930.46100alteriert (chl) pyritisch 10985.4.80.010.270.8

.455 8027amph 0 8 1

7957960.66100alteriert (chl) pyritisch 4811451.4<0.00.111.5

.4 8028amph .5 1 4

8148140.76100qtz-po Zone in Ampere 84954.18.0.010.352.5

.7 8030 2 35 4

8168160.56100Py-führende Randamphase, 3051521.2<0.00.152.8

.4 .9 8031 die in eine 5 1 9

verkrustete/

kataklasitische Zone

übergeht

8178170.56100kataklastischer & gebroche13277.0.5<0.00.131.6

.5 8032ner 8 8 1 5

Amphorenrand

8238240.36100sulfidhaltiger Psammit + 44950.1.60.010.233.3

.8 .155 8038 unk metallisches 4 8

Mineral

8298301 6100sulfidischer retrogradiert40434 1.5<0.00.131

8033er 5 1 3

Pegmatit

8308311 6100sulfidischer retrogradiert35431.1.2<0.00.100.7

8034er 7 8 1 3

Pegmatit

8328320.46100sulfidischer retrogradiert2191242.7<0.00.700.5

.1 .5 8035er 0 7 1 2

Pegmatit

8388380.26100Schweller-Biopelit 61.1830.1<0.00.0155.6

.6 .8 8036 1 3 1 8

Tabelle 3: Grundlegende Statistik der Assay-Ergebnisse aus Tabelle 2

Tiefe Statistik Cu ppm Zn ppm S % Au_ppm Ag_ppmAs_ppm

von 408 m max 561.0 300.0 3.9 0.0 0.3 12.6

– 666,2

m

min 9.5 8.1 0.0 0.0 0.0 0.3

Durchschnit174.9 86.5 0.9 0.0 0.1 2.6

t

zählen 17 17 17 10 17 17

beprobte Bo30.3

hrmeter

von 752,7 max 8660.0 237.0 18.4 0.02 0.70 55.6

m – 838,8

m

min 61.1 31.7 0.1 0.01 0.02 0.5

Durchschnit1202.5 108.8 3.8 0.01 0.27 6.3

t

zählen 20 20 20 8 20.00 20

beprobte Bo12.7

hrmeter

Abbildung 1: Karte des Projekts Mount Isa SE mit Explorationsgenehmigungen, anderen Grundstückseigentümern, Begrenzung des Aufschlussgebiets, Schwerkraftstrukturen und der Lage des Bohrziels F11.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57087/04032021_DE_MAW210304_FINAL.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57087/04032021_DE_MAW210304_FINAL.002.png

Foto 1: Quarz-Karbonat-Chlorit-Graphit-Adern innerhalb der Zone der Serizit-Pyrit-Chlorit-Alteration (aus dem Probenintervall 610,3-610,6 Meter).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57087/04032021_DE_MAW210304_FINAL.003.png

Foto 2: Rotierte kataklastische „Kugel“, bestehend aus Chlorit, Graphit, Quarz und Karbonat, innerhalb einer breiten verkrümmten und geäderten Zone mit Serizit-Pyrit-Chlorit-Alteration (611,4 Meter).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57087/04032021_DE_MAW210304_FINAL.004.png

Foto 3: Reichlich Pyrrhotit und Quarz mit Spuren von Chalkopyrit und Pyrit in Verbindung mit Chlorit-Pyrit-Quarz-Scherung (linke Seite des Kerns; aus dem Probenintervall 814,0-814,7 Meter; 0,085 Gew.-% Cu).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57087/04032021_DE_MAW210304_FINAL.005.png

Foto 4: Bruchgesteuerte Biotit-Serizit-Pyrit-Alteration mit Spuren von Chalkopyrit in Verbindung mit Quarz-Karbonat-Adern aus dem Probenintervall 832,1-832,5 Meter (0,22 Gew.-% Cu).

