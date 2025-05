Maximale Conversion, minimale Hürden: Neue Webbuchungsmaschine für Hoteliers

HotelPartner Revenue Management präsentiert eigene Webbuchungsmaschine „B.E. Quick“ zur nachhaltigen Steigerung von direkten Umsätzen. Der Buchungsvorgang für den Gast wird darüber hinaus vereinfacht.

Direktbuchungen gewinnen zunehmend an Bedeutung – unter anderem durch einen erhöhten Kostendruck in der Branche. HotelPartner Revenue Management will als etablierter Dienstleister für Gewinnoptimierung in der Hotellerie mit B.E. Quick nun neue Massstäbe im digitalen Vertrieb setzen. Die Webbuchungsmaschine (WBE) soll Partnerhoteliers gezielt dabei unterstützen, die Conversion-Rate zu steigern, den Direktvertrieb zu optimieren sowie den Gästen ein nahtloses Buchungserlebnis zu bieten.

Nach umfangreicher Forschung und erfolgreichen Tests mit rund 30 Hotels steht B.E. Quick jetzt zur Nutzung bereit: „Unsere ursprüngliche WBE entstand zu einer Zeit, als viele Hotels noch ohne ausgereiftes Online-Buchungssystem auskommen mussten. Mit den technologischen Fortschritten eröffnete sich jedoch die Chance, einen bedeutenden Schritt weiterzugehen. Anstatt die bestehende Lösung lediglich zu optimieren, entwickelten wir eine vollkommen neue Web Booking Engine, die gezielt auf die heutigen Anforderungen von Hoteliers und auch ihren Gästen zugeschnitten ist“, so Florian Augustin, Deputy CEO HotelPartner Revenue Management.

Im Rahmen der sechsmonatigen bzw. fortlaufenden Testphase mit unterschiedlichen Hotels konnte mithilfe von B.E. Quick bis zu 35 % mehr Umsatz im Vergleich zu vorherigen Version erwirtschaftet und bis zu 7 % Steigerung des gesamten Direktumsatzes erzielt werden. Darüber hinaus lässt sich fesstellen, dass sich einige der Testhotels strategisch sogar besser aufstellen konnten. Somit profitieren die Betriebe vor allem durch eine geringere Abhängigkeit von Drittanbietern.

Melanie Saliger, Chief Product Officer bei HotelPartner Revenue Management, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, Hoteliers mit erstklassigen Tools, Fachwissen und innovativen Technologien auszustatten, um ihren Umsatz zu maximieren und Betriebsabläufe effizienter zu gestalten. Mit der stetigen Weiterentwicklung der Branche wandeln sich auch die Anforderungen unabhängiger Hotels – insbesondere im Bereich der Direktbuchungen. Deshalb freuen wir uns, B.E. Quick der Branche vorzustellen. Eine Webbuchungsmaschine der nächsten Generation, die Hotels dabei unterstützt, mehr Website-Besucher in Gäste zu verwandeln, den Direktvertrieb zu stärken und das Buchungserlebnis zu optimieren.“

