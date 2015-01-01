Mehr Wohnraum auf nur 1 qm – die Treppe, die Grundrisse neu denkt

1qm von EeStairs kann in wenigen Klicks online bestellt werden

In urbanen Bestandsbauten zählt jeder Quadratmeter. Mit der 1qm-Treppe von EeStairs entsteht dort zusätzlicher Wohnraum, wo herkömmliche Treppen wertvolle Fläche beanspruchen. Dank ihres intelligenten Designs benötigt sie lediglich 1 qm Stellfläche und schafft gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Im gezeigten Umbau konnte die Verlegung der Treppe 4 qm zusätzliche Nutzfläche im Zwischengeschoss gewinnen. Gleichzeitig entstand ein offenerer Grundriss mit deutlich mehr Tageslicht – ein spürbarer Mehrwert für Wohnqualität und Immobilienwert. Mit ihrer klaren Formensprache wird die 1qm-Treppe zudem selbst zum architektonischen Gestaltungselement. Für Innenarchitekten und Bauherren eröffnet sie neue Möglichkeiten, Bestandsgebäude effizient nachzuverdichten und selbst kleinste Grundrisse optimal zu nutzen – ohne Kompromisse bei Funktion, Komfort oder Ästhetik.

1qm von Eestairs kann in wenigen Klicks online bestellt werden

Nur wenige Angaben werden benötigt, um mit Hilfe des von EeStairs entwickelten Online-Konfigurators die eigene Raumspartreppe passgenau fertigen zu lassen: Raumhöhe, Stufenbreite, Drehrichtung, Farbe (über 200 RAL-Farben, für Innen und Außen) und Wahl des Geländers. Der Online-Konfigurator übermittelt alle Informationen direkt an die 1qm -Planungs- und Produktionslinie. Der Ablauf ist von der Konstruktion bis zur Lieferung digitalisiert und garantiert eine schnelle Fertigstellung, eine einfache Montage und ein zuverlässiges Ergebnis. In nur acht Wochen (oder vier, mit Express-Option) wird die Treppe geliefert und kann mit nur wenigen Handgriffen montiert werden!

Weitere Informationen unter: https://www.eestairs.de/produkte/1m2/

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Über EeStairs:

EeStairs ist ein niederländischer Treppenhersteller mit Sitz in Barneveld, 60 km südlich von Amsterdam. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Cornelis van Vlastuin und Dick Cluistra gegründet und drückt bereits in seinem Namen sein Streben nach Perfektion aus, denn das Kürzel „Ee“ steht für „Exponent of Excellence“, wobei der gesamte Herstellungsprozess – die Konzeption, das Design, die Produktion in der firmeneigenen Fabrik bis hin zum kleinsten Detail – dem Anspruch der Exzellenz unterliegt. So erfüllen die Produkte von EeStairs die höchsten internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Am Hauptsitz von Eestairs in Barneveld arbeiten etwa 60 Personen. Hinzu kommen 10 Außenstellen in Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien usw.) und 35 Niederlassungen in den USA. Das Unternehmen arbeitet eng mit Architekten, Innenarchitekten und renommierten Privatkunden zusammen, darunter Zaha Hadid Architects, UNStudio, Allford Hall Monaghan Morris, Gensler Architectes Paris, Snøhetta und Peter Marino, sowie mit großen Luxusmarken wie Chanel, Dior und Louis Vuitton.

EeStairs‘ Streben nach Exzellenz drückt sich auch in seinem Hauptquartier in Barneveld aus: Das Gebäude wurde mit dem internationalen BREEAM-Zertifikat ausgezeichnet mit der Note „Outstanding“, das die Umweltverträglichkeit von Industriegebäuden bewertet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EeStairs bv

Frau Ira Imig

De Landweer 8

3771 LN Barneveld

Niederlande

fon ..: 00 33 6 20 49 44 39

web ..: https://www.eestairs.com/

email : rp.fr@eestairs.com

Pressekontakt:

EeStairs bv

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De Landweer 8

3771 LN Barneveld

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email : rp.fr@eestairs.com

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