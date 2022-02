Mikroplastik? Nein danke!

Der Plastikmüll im Meer nimmt neue Ausmaße an, die unbedingt verringert werden müssen. Wir von der Golden Compound GmbH gehen gegen die Plastikflut an und bieten dabei sogar die Lösung.

Die Menschen denken um. Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steigt stetig. Hierbei handelt es sich nicht um einen kurzfristigen Trend, sondern um etwas langfristiges. So langfristig, dass die Alternativen kaum noch Chancen haben werden. Genau das wird auch in der detailreichen Studie des WWFs über die Plastikvermüllung des Meeres ersichtlich. Es ist Zeit zu handeln, nicht gestern, nicht morgen, sondern jetzt.

Grundsätzlich ist Plastik ein sehr interessantes Material, das uns Menschen in vielen Bereichen Hilfe verschafft hat. Dennoch ist Plastik nicht die Wunderlösung für all unsere Probleme. In vielen Anwendungsbereichen gibt es deutlich bessere Alternativen zum Plastik. Es sollte vermehrt auf vergängliche Stoffe gesetzt werden, die sich auch in der Natur abbauen können. Damit ist nicht die Verkleinerung von Materialien in Mikroplastik bis Nanoplastik gemeint, sondern der ganz natürliche Prozess der Verrottung. Diesem Prozess hat sich Golden Compound angenommen und einen Weg gefunden, die Plastikvermüllung zu stoppen. Golden Compound arbeitet mit den Sonnenblumenkernschalen als Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie, die einerseits als GC pro neben herkömmlichen Kunststoff und andererseits als GC green neben biobasierten und biologisch abbaubaren Materialien als Füllstoff eingesetzt werden. Die Green Materialien sind dabei die beste Möglichkeit auf dem Markt für (heim)kompostierbare Produkte, die wirklich keine Schadstoffe hinterlassen. Kein Greenwashing, kein Bullshit. Dafür aber eine echte Alternative zum Bestehenden.

Ähnlich wie bei einem Kuchen werden beim Biokunststoff natürliche Komponenten miteinander vermischt, die unter normalen Umständen nicht auf diese Weise zusammenfinden würden. Aus diesem Grund kommt es zu dem Begriff, der eine Verbindung der Wörter biologisch künstlich (zusammengefügter) Stoffe darstellt. Bei dem Biokunststoff sollte allerdings beachtet werden, dass es hier unterschiedliche Dimensionen gibt. Er kann biologisch abbaubar, biobasiert oder beides gleichzeitig sein. Die einzig richtige Dimension ist diejenige, die gleichzeitig biobasiert und biologisch abbaubar ist. Die biobasierten und biologisch abbaubaren Produkte werden von der Golden Compound eigens entwickelten Marke Sun Circle® gekennzeichnet. Ähnlich wie ein Siegel trägt der Sun Circle® dazu bei, wirklich sinnhaft heimkompostierbare Artikel zu kennzeichnen. Zu sehen ist das Siegel bereits auf einigen heimkompostierbaren Kaffeekapseln und dem Pflanztopf, der von dem Höhle der Löwen – Star Pottburri erfolgreich vertrieben wird. Wer den Sun Circle® trägt, der ist wirklich zu 100% biologisch abbaubar und biobasiert. Einfach besser als die anderen.

Wenn Sie also das nächste Mal ein Produkt mit dem Sun Circle® in der Hand halten, wissen Sie ganz genau, dass es sich hier um ein großartiges, umweltschonendes und wirklich biologisches Produkt handelt.

Darum sind auch wir ein Teil der #StopPlasticPollution Revolution und unterstützen die Petition des WWFs, die Plastikvermüllung zu stoppen.

Weitere Informationen zur Plastikkrise und der Studie des WWFs finden Sie unter https://www.wwf.de/themen-projekte/plastik/plastikkrise-bedrohung-ganzer-oekosysteme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Golden Compound GmbH

Herr Stephan Albers

Saerbecker Straße 42

49549 Ladbergen

Deutschland

fon ..: +495485833-800

web ..: http://www.golden-compound.com

email : info@golden-compound.com

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Golden Compound GmbH

Frau Josephine Donner

Saerbecker Straße 42

49549 Ladbergen

fon ..: +49548583380-283

web ..: http://www.golden-compound.com

email : j.donner@golden-compound.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Granite Creek: Es kommt Bewegung in den Minto-Kupfer-Gürtel