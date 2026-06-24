Mit dem Wind unterwegs: Entschleunigung auf der Blauen Reise entlang der Küsten von Türkiye

Wasser war schon immer ein Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen konnten.

Heute gewinnt dieser Gedanke unter dem Begriff Blue Mind immer mehr an Bedeutung. Dahinter steckt die Idee, dass Zeit am und auf dem Wasser Körper und Geist guttut. Entsprechend entscheiden sich immer mehr Reisende für Urlaube in der Natur, bei denen Erholung im Mittelpunkt steht. Statt eines festen Wellnessprogramms sind es oft die einfachen Momente, die den Unterschied machen: morgens ins Meer springen, entlang der Küste segeln oder einen Spaziergang am Wasser unternehmen. Studien zeigen, dass schon kurze Zeit am Wasser Stress reduzieren, die Stimmung verbessern und für mehr innere Ruhe sorgen kann.

Mit seiner langen Küste an der Ägäis und am Mittelmeer bietet Türkiye ideale Voraussetzungen für diese Art des Reisens. Besonders die Blaue Reise gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Urlaubserlebnissen des Landes. Sie führt mit traditionellen Gulets entlang kleiner Buchten, ruhiger Ankerplätze und türkisfarbenem Wasser. Unterwegs bestimmt nicht der Terminkalender den Tagesablauf, sondern das Meer.

Wo die Ägäis beginnt: Çesme und Alaçati

Eine Blaue Reise entlang der türkischen Ägäisküste führt von Norden nach Süden und zeigt dabei ganz unterschiedliche Landschaften. Ausgangspunkt ist häufig die Provinz Izmir. Hier prägen kleine Küstenorte, Buchten und der für die Region typische Wind das Bild. Izmir ist nicht nur für seine Oliven- und Weinstraßen, seine Ägäische Küche und Restaurants, die im MICHELIN Guide vertreten sind, bekannt. Auch die Küstenorte ziehen jedes Jahr viele Besucher an. Einer der bekanntesten ist Çesme. Rund um den Ort liegen Buchten wie Ilica, Ayayorgi, Pirlanta, Boyalik oder die Insel Esek Adasi, die sich gut zum Ankern eignen. Nur wenige Kilometer entfernt liegt Alaçati. Der Ort zählt zu den bekanntesten Windsurfrevieren der Welt und ist mit seinen Natursteinhäusern, kleinen Gassen und Cafés auch an Land einen Besuch wert.

Tipp für einen Landgang: Wer den Tag an Land ausklingen lassen möchte, findet auf der Halbinsel Çesme in Urla zahlreiche Restaurants, die im MICHELIN Guide empfohlen werden. Serviert werden regionale Produkte, frischer Fisch, Kräuter der Ägäis und Weine aus der Region.

Bodrum: die Heimat der Blauen Reise

Weiter südlich beginnt in der Provinz Mugla einer der bekanntesten Abschnitte der Blauen Reise. Bodrum gilt als ihr Ursprung und ist bis heute einer der wichtigsten Ausgangspunkte für Segeltörns entlang der Ägäisküste.

Neben Hotels, Stränden und Restaurants, die im MICHELIN Guide vertreten sind, ist Bodrum vor allem für seine zahlreichen Buchten bekannt. Viele Touren führen nach Gümüslük, Bitez, Yalikavak, Göltürkbükü oder zur Insel Orak. Unterwegs ankern die traditionellen Gulets in kleinen Buchten. Dort bleibt Zeit zum Schwimmen, Schnorcheln oder einfach, um die Ruhe auf dem Wasser zu genießen.

Von Bodrum geht die Route häufig weiter in den Golf von Gökova. Buchten wie Maden Koyu, English Harbour, Tavsan Adasi oder Akyaka gehören zu den beliebtesten Stationen.

Tipp für einen Landgang: Auch an Land lohnt sich ein Aufenthalt. Zwischen den weiß getünchten Häusern und den mit Bougainvillea bewachsenen Gassen liegen das Kastell von Bodrum mit dem Museum für Unterwasserarchäologie sowie die Überreste des Mausoleums von Halikarnassos, eines der Sieben Weltwunder der Antike. Zum Abschluss des Tages gehören für viele Besucher Fisch, Meeresfrüchte und die für die Ägäis typische Küche mit viel Olivenöl.

Zwischen Mandelbäumen und antiken Küsten: Von Datça nach Marmaris

Umgeben von alten Olivenhainen und Mandelbäumen liegt die ruhige Halbinsel Datça. Sie ist bekannt für ihre traditionellen Steinhäuser, gepflasterten Gassen und ihre unberührte Küste. Entlang der Küste liegen abgeschiedene Buchten wie Palamutbükü, Hayitbükü und Akvaryum Koyu mit kristallklarem Wasser, das zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen einlädt. Von hier aus führt die Blaue Reise weiter nach Marmaris. Ankerplätze wie Kumlubük, Serçe Limani, die Insel Sedir und Bördübet verbinden Ruhe, Natur und abwechslungsreiche Landschaften.

Tipp für einen Landgang: In Knidos lohnt sich ein Besuch der antiken Stadt mit dem Aphrodite-Tempel und dem Theater, das auf das Meer blickt – einer der schönsten Orte an der Ägäisküste, um den Sonnenuntergang zu erleben. In Marmaris lädt das historische Kastell mit dem Marmaris-Museum dazu ein, die maritime und archäologische Geschichte der Region kennenzulernen.

Die Höhepunkte der Ägäis: Göcek und Fethiye

Keine Blaue Reise durch Mugla ist komplett, ohne den Golf von Fethiye anzusteuern. Im Zentrum dieses Segelreviers liegt Göcek mit seinen Yachthäfen. Von hier aus führen die Routen zur Insel Göcek, zu den Yassica-Inseln, in die Bedri-Rahmi-Bucht, zur Insel Tersane und in die Bucht Boynuzbükü. Ganz in der Nähe bieten die versunkenen Ruinen der Kleopatra-Bäder ein besonderes Erlebnis beim Schwimmen und Schnorcheln. Von Göcek aus lässt sich die Reise nach Fethiye fortsetzen – vorbei an der Katranci-Bucht, der berühmten Lagune von Ölüdeniz und der abgeschiedenen Kabak-Bucht.

Tipp für einen Landgang: Unweit von Göcek liegt Dalyan mit der antiken Stadt Kaunos, die für ihre Felsengräber bekannt ist. Ebenfalls in der Nähe befindet sich der Strand von Iztuzu, einer der wichtigsten Nistplätze der Unechten Karettschildkröte (Caretta caretta) im Mittelmeer. In Fethiye zählt außerdem ein Gleitschirmflug über den türkisfarbenen Gewässern von Ölüdeniz zu den beliebtesten Erlebnissen.

Der türkisblaue Abschluss: Kas und Kekova

Antalya, das Herz der Türkischen Riviera, bildet den Abschluss einer Blauen Reise. Zu den bekanntesten Routen gehört die Strecke zwischen Kas und Kekova. Sie führt durch ruhige Buchten und zu Orten wie Limanagzi, der Insel Güvercin, Aperlai, der Tersane-Bucht, Üçagiz und Kaleköy. Unterwegs sorgen kristallklares Wasser, eine artenreiche Unterwasserwelt und Spuren antiker Kulturen für besondere Eindrücke. Kas zählt zu den bekanntesten Tauchrevieren der Welt und bietet ideale Bedingungen, um farbenreiche Riffe und historische Schiffswracks zu entdecken. Vor Kekova eröffnet eine Kajaktour über der berühmten versunkenen Stadt einen besonderen Blick auf die Geschichte der Region.

Tipp für einen Landgang: Auch an Land hat Antalya viel zu bieten – vom antiken Theater von Aspendos über die archäologischen Stätten von Patara bis zu Blue-Flag-Stränden und einigen der schönsten Abschnitte des Lykischen Weges. Zum Abschluss der Reise lohnt sich die mediterrane Küche der Region mit frischem Fisch, saisonalen Zutaten und den typischen Aromen der Mittelmeerküste.

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