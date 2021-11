Mit Makler net(t) von Bene Immobilien Management geht an den Start

Warum sind der Rat und die Leistungen eines Immobilienmaklers wertvoll und unverzichtbar beim Immobilienverkauf? mit-makler.net(t) will es erklären.

Das Makler-Unternehmen Bene Immobilien Management aus Hofheim, hat eine neue Webseite gelauncht. Die Seite mit-makler.net erläutert die Vorteile eines Immobilienmaklers, im Prozess eines Verkaufs oder einer Vermietung. Viele Eigentümer sind der Meinung, dass ein Immobilienverkauf so einfach wie ein Autoverkauf ist. Dies ist, schon aufgrund des Verkaufspreises, nicht der Fall. Eine reale Wertermittlung des Maklers (bei Bene Immobilien ist es ein Sachverständiger) ist unabdingbar. Ein zu hoher oder ein zu niedriger Angebotspreis ist schädlich beim Verkauf. Die Beibringung aller Verkaufsunterlagen (Bebauungsplan, Grundbuch, Bodenlasten, Wegerechte usw.) zählt für Makler zum Tagesgeschäft. Privatverkäufer sind oft überfordert, wenn ein Interessent (oft aus der Nachbarschaft) plötzlich klingelt und die Immobilie besichtigen möchte. Oft wird emotionaler Druck aufgebaut „(die Kinder haben sich schon gefreut“), um die Immobilie privat zu erwerben.

„Dies zu verhindern, ist die Aufgabe des neutralen Maklers. Diese neutrale Vermittlerfunktion des Maklers wird oft unterschätzt“, erläutert Berthold G. Neitzel, Inhaber von Bene Immobilien.

Der Makler stellt auch den nötigen Energieausweis zur Verfügung und sammelt alle Unterlagen für die Vorlage beim Notar, der den Kaufvertragsentwurf erstellt.

Bei der Vermietung sorgt der Makler für die nötigen Bonitätsauskünfte und filtert für den Vermieter die Interessenten vor.

„Mit Immobilienmakler kann der Eigentümer also nur gewinnen. Die gesetzliche Provisionsteilung seit Dezember 2020 ist eigentlich gerecht. Wir als Makler arbeiten für Sie als Verkäufer intensiv, aber auch für den Käufer. Daher sind die 3 Prozent Provision für beide Seiten gerechtfertigt.“ ergänzt Dr. Joachim Näder, „beim Immobilienverkauf geht es oft um den größten Vermögenswert eines Menschen überhaupt, daher wundert es einen, dass hier teilweise kein Fachmann hinzugezogen wird“.

Auf der neuen Webseite werden Risiken vom Privatverkauf aufgezeigt und eine Liste von Maklerleistungen gezeigt. Es gibt Erklärvideos und keine Clips mit der Erklärung von Begriffen aus der Immobilienwirtschaft.

Von Maklerkritikern wird schon lange die Daseinsberechtigung dieses Berufstandes in Frage gestellt und ein „Maklersterben“ propagiert. „Dies wird aber nicht passieren, da die Marktkenntnis und die Erfahrung von Maklern unverzichtbar sind“, stellt Berthold Neitzel abschließend klar.

