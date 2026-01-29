Möbeltransport24 GmbH ist Partner-Unternehmen 2026 von ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.

Frankfurt, 29.01.2026. Möbeltransport24 ist Partnerunternehmen 2026 von Ärzte ohne Grenzen. Mit 3.000 EUR unterstützt das Unternehmen in diesem Jahr die weltweite medizinische Nothilfe der Organisation.

„Wir unterstützen Ärzte ohne Grenzen, weil die Organisation weltweit dort hilft, wo medizinische Versorgung am dringendsten gebraucht wird – unabhängig von Herkunft, Politik oder Kultur. Dieses konsequente humanitäre Engagement überzeugt uns und entspricht unseren eigenen Werten als verantwortungsbewusstes Umzugsunternehmen.“, sagt Alexander Adam, Umzugsberater von Möbeltransport24.“

ÄRZTE OHNE GRENZEN leistet in mehr als 70 Ländern medizinische Nothilfe – überall dort, wo Kriege, Epidemien und Naturkatastrophen das Leben Hunderttausender Menschen bedrohen. Die Organisation finanziert ihre Hilfe nahezu vollständig durch Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. Bewusst wird auf staatliche Fördergelder verzichtet, um unabhängig von politischen Interessen arbeiten zu können. Wie wichtig dies ist, zeigte sich in den vergangenen Monaten, seit die USA und andere Geberländer, darunter auch Deutschland, ihre Finanzierung humanitärer Hilfe massiv reduziert haben. „Die Kürzungen erschüttern das gesamte System der humanitären Hilfe und verschärfen die Not von Millionen Menschen weltweit“, sagt Christian Katzer, Geschäftsführer von ÄRZTE OHNE GRENZEN in Deutschland. „Schon jetzt sehen wir ganz konkrete Auswirkungen wie Unterbrechungen bei der Bereitstellung von therapeutischer Fertignahrung, sauberem Wasser oder Impfstoffen für vermeidbare Krankheiten.“

Zum Beispiel in Afghanistan mussten bereits mehr als 400 Gesundheitseinrichtungen infolge der Kürzungen von Hilfsgeldern schließen. Mehr als 3 Millionen Menschen haben deshalb keinen Zugang zu medizinischer Versorgung mehr. Im Jemen und Niger hat Ärzte ohne Grenzen 2025 deutlich mehr in seine Ernährungsprogramme investiert, nachdem die internationalen Mittelkürzungen zu einem Einbruch der Vorräte für die Behandlung von Mangelernährung geführt haben. Auch im Sudan weiten die Teams ihre Aktivitäten aus. Der Krieg hat die größte humanitäre Krise der Welt zur Folge. Mehr als 30 Millionen Sudanes*innen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, viele leiden Hunger, nur 10-20 Prozent der Gesundheitseinrichtungen sind noch funktionsfähig. Ärzte ohne Grenzen leistet Notfallmedizin, chirurgische Eingriffe, begleitet Geburten, versorgt mangelernährte Kinder und bietet psychologische Hilfe an. Allein innerhalb von sieben Monaten haben die Teams mehr als 10 Milliarden Liter Trinkwasser im Land bereitgestellt.

„All diese Hilfe ist nur dank Spenden möglich“, so Christian Katzer. „Ich danke Möbeltransport24 für die Unterstützung in Höhe von 3000 Euro. Ich freue mich sehr darüber, dass wir gemeinsam Menschlichkeit beweisen – in sehr herausfordernden Zeiten.“ ÄRZTE OHNE GRENZEN ermöglicht weltweit jährlich unter anderem mehr als 16 Millionen ambulante Konsultationen und behandelt rund 4 Millionen Menschen gegen Malaria. 1999 wurde ÄRZTE OHNE GRENZEN für sein Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Möbeltransport24 GmbH

Herr Alexander Adam

Mainzer Landstraße 341

60326 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 08009999924

web ..: https://www.moebeltransport24.de/

email : info@moebeltransport24.de

Möbeltransport24 ist ein deutschlandweit tätiges Umzugs- und Transportunternehmen sowie eine digitale Vermittlungsplattform für Möbeltransporte, Entrümpelungen und Umzüge aller Art. Über moebeltransport24.de können Privat- und Geschäftskunden Anfragen stellen, Angebote vergleichen oder Leistungen direkt buchen, die sowohl durch eigene Teams als auch durch geprüfte Partnerbetriebe ausgeführt werden. Der Fokus liegt auf transparenter Preisgestaltung, schnellen Reaktionszeiten und effizienten digitalen Prozessen. Das Leistungsspektrum reicht von privaten Haushaltsumzügen über Firmen- und Büroumzüge bis hin zu Spezial- und Teiltransporten.

Pressekontakt:

Möbeltransport24 GmbH

Herr Alexander Adam

Mainzer Landstraße 341

60326 Frankfurt am Main

fon ..: 08009999924

web ..: https://www.moebeltransport24.de/

email : info@moebeltransport24.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Keine Ressourcen, zu wenig Zeit oder keinen Platz für Klebeprozesse? Warum sich Lohnklebung rechnet.